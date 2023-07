Erpftinger Hof: Entscheidung vertagt

Von: Ulrike Osman

© Schwaiger

Landsberg – Die Entscheidung über den möglichen Abriss eines Bauernhofs mit denkmalgeschützter Fassade an der Mittelstetter Straße in Erpfting ist aufgeschoben. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) beantragte im Stadtrat eine Vertagung. Sie will versuchen, in der verfahrenen Situation zwischen Eigentümer und Denkmalpflege doch noch eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.

Der Bauausschuss hatte, wie im KREISBOTEN berichtet, einem Abriss des historischen Einfirsthofs bereits mit knapper Mehrheit zugestimmt und sich damit offen gegen das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) gestellt, das für Erhalt und Sanierung des Gebäudes plädiert. Da die unterlegenen Ausschussmitglieder einen Nachprüfungsantrag gestellt hatten, stand das Thema nun auf der Tagesordnung des Stadtrats.

Würde dieser den Beschluss des Bauausschusses bestätigen, hätte das BLfD die Möglichkeit, die Regierung von Oberbayern als Höhere Denkmalschutzbehörde einzuschalten. Dass es so kommt, halte sie nach den „eindeutigen Stellungnahmen“ der Denkmalschützer „nicht für ausgeschlossen“, sagte Baumgartl in der Stadtratssitzung. „Die Regierung kann die Entscheidung an sich ziehen und den Abriss versagen.“ Damit wären frühere Beschlüsse aufgehoben und das Verfahren endgültig beendet – der Eigentümer hätte keine Möglichkeit mehr, das Gebäude zu entfernen, um das von ihm gewünschte Doppelhaus zu errichten.



Gemeinsamer Weg?

Geht es nach dem Stadtoberhaupt, soll dieses Szenario vermieden werden. Stattdessen wolle man noch einmal das Gespräch mit dem Eigentümer suchen, besonders hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit einer Sanierung. Diese wird vom Eigentümer als finanziell nicht machbar abgelehnt. „Ich will einen gemeinsamen Weg mit dem Landesamt suchen“, betonte Baumgartl am Tag nach der Sitzung in einem Pressegespräch. Dazu allerdings brauche man „die Zuarbeit des Eigentümers“.



Der Vertagung stimmte der Stadtrat mit einer Gegenstimme zu. Dieter Völkel (SPD) fand den Vorschlag „vernünftig“. Markus Salzinger (UBV) hoffte, „dass wie die Kuh noch so vom Eis kriegen“. Lediglich Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) war skeptisch. Das BLfD könne immer noch die höhere Behörde einschalten. „Das kann passieren“, räumte Baumgartl ein. Man werde jedoch die kommenden Wochen der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung widmen und im September wieder auf den Stadtrat zukommen.