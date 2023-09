Löwenmarsch: Wenn jeder Kilometer zählt

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Beim Start des Löwenmarsches (von links): Abgeordneter Michael Kießling, Prinz Ludwig von Bayern und Ehefrau Sophie sowie Bürgermeister Robert Sedlmayr gehen voraus. © Schelle

Kaltenberg - Ein neuer Rekord für den Löwenmarsch: Der von Prinz Ludwig von Bayern ins Leben gerufene Spendenlauf hat am Wochenende so viele Teilnehmer zum Wandern animiert, wie noch nie.

Hunderte Wanderer sind am Wochenende durch den Landkreis gelaufen. Und alle hatten dasselbe Ziel: etwas für Andere tun, denen es nicht so gut geht. Und so nahmen 1.058 Menschen am von Prinz Ludwig von Bayern organisierten Spendenlauf, dem Löwenmarsch, teil.



Immerhin 100 Kilometer, von Schloss Kaltenberg bis nach Hohenschwangau bei Füssen, sind in 24 Stunden zu meistern. Das ist Ziel des Marsches. Und für jeden Kilometer, den ein Wanderer zurücklegt, kann ein bestimmter Betrag gespendet werden, der dann an das Charity-Projekt „Learning Lions“ geht. Und diese Summe hatte es in sich. Rund 200.000 Euro kamen für die gemeinnützige Organisation zusammen, die Prinz Ludwig im Jahr 2014 ins Leben gerufen hat, um jungen Menschen in Kenia mit einer IT-Ausbildung eine Lebensperspektive zu bieten.



Bereits ab 11 Uhr können sich die Wanderer am Samstag mit ihrer Startnummer registrieren lassen. Für die Angemeldeten gibt‘s dann die Startnummer und den Vornamen als „Ausweis“ zum Umhängen. Es ist noch viel Zeit bis zum Start des Marsches in der Arena zu Schloss Kaltenberg. Deswegen stärken sich einige Wanderer noch im Biergarten des Schlosses oder holen sich schon Proviant und Warnwesten für die Nachtwanderung, die in knapp neun Stunden anstehen wird. Wieder andere unterhalten sich über den Löwenmarsch selbst. Denn viele gehen schon seit dessen „Premiere“ vor fünf Jahren mit, andere sind neu auf diesem Gebiet und holen sich nützliche Tipps. „Wechselschuhe mitnehmen und regelmäßig Socken wechseln“, heißt es etwa.



Immer mehr Leute sammeln sich in der Arena, in der um kurz vor 14 Uhr die Ansprachen des Prinzen und von Ilse Aigner folgen. Die Landtagspräsidentin ist Schirmherrin und begeisterte Teilnehmerin des Marsches, muss aber dieses Jahr wegen einer Fußverletzung aussetzen. Von Abt Notker Wolf gibt‘s den göttlichen Segen, sodass die Wanderer wie, allen voraus der Prinz und seine Frau, zu den Klängen der Blasmusik ihren Marsch beginnen können.



Bein ersten Stopp im St. Otti­lien warten schon einige der rund 100 freiwilligen Helfer des Löwenmarsches, um die Wanderer an diesem warmen Sommertag zu versorgen. Mit einer schwingenden Löwenmarsch-Fahne und unter jubeln­den Zurufen empfangen sie die Wanderer nach sechs Kilometern, um sie aus einem Sprinter heraus mit kaltem Wasser zu versorgen. Danach geht es durch Felder, Wälder, kleine Ortschaften und schließlich am Ammersee entlang in Richtung Utting, wo die erste große Versorgungsstation auf die Läufer wartet. Damit keiner verloren geht, scannen die Helfer bei der Ankunft die Nummer der Wanderer und tragen Utting als Endstation bei denjenigen ein, die nicht mehr weiterlaufen wollen. Im Anschluss gibt‘s für alle Essen, Getränke und optional eine Abkühlung im Ammersee, bevor die übrigen 84 Kilometer bis zum Ziel in Füssen anstehen.



Über 200 Wanderer sind die 100 Kilometer gelaufen, resümiert die Pressesprecherin des Löwenmarsches, Ilona Ram­stetter. Die Ersten seien bereits nach 16 Stunden angekommen, der Prinz selbst wanderte nach 25 Stunden durchs Ziel. Insgesamt sei der Marsch ohne Vorfälle verlaufen, lediglich „Blasen und Krämpfe“ hätten manchen Läufern zu schaffen gemacht. Auch der Prinz war zufrieden und dankbar: „Ohne den Löwenmarsch und seine Spender würde es das Projekt Learning Lions nicht geben.“



Eine besondere Überraschung hatte sich ein 32-jähriger Teilnehmer für seine Lebensgefährtin, die ihn mit der gemeinsamen Tochter Miriam im Löwenhof erwartete, ausgedacht. Flankiert von zwei Rittern zog Michael Angerer einen Ring aus seinem Rucksack und machte der überraschten Christine einen Heiratsantrag. Unter dem Jubel der Umstehenden sagte sie „Ja“.



Zwar ist der Löwenmarsch jetzt vorbei, Spenden sind aber auch noch bis zu einem Monat nach dem Marsch möglich. Alle Infos dazu gibt es hier. Die Spenden kommen ohne Abzüge den Learning Lions zugute.