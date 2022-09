Goldmedaille und Küsschen für den Prinzen

Von: Dieter Roettig

Start des vierten Löwenmarsches in der Arena von Schloss Kaltenberg. Vorne weg Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Ludwig Prinz von Bayern, seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink, dahinter Erzabt Wolfgang Öxler (von links). © Roettig

Kaltenberg – Über diese Goldmedaille konnte sich Ludwig Prinz von Bayern (40) gleich doppelt freuen: Bei der Ankunft am Sonntag um 12.43 Uhr im Löwenhof von Schloss Hohenschwangau hatte er eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Am Samstag Punkt 14 Uhr war er zusammen mit 707 Teilnehmern von der Ritterarena in Kaltenberg zum 100 Kilometer langen Löwenmarsch gestartet. Die Medaille bekam er nach den Strapazen zusammen mit einem Belohnungskuss als Zugabe von seiner Verlobten Sophie-Alexandra Evekink (32) umgehängt.

Erst Anfang August hatte der Ur-Ur-Enkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III in Berchtesgaden um die Hand der niederländisch-kanadischen Politik- und Kriminalwissenschaftlerin angehalten. Sie teilt sein Engagement für Menschenrechte, Hilfsbedürftige und natürlich für die gemeinnützige Organisation „Learning Lions“, die das gesamte Spendenergebnis des bereits vierten Löwenmarsches bekommt. Zusammen mit gleichgesinnten Freunden betreut Prinz Ludwig in der Halbwüste Turkana im Nordwesten Kenias eine IT-Schule, in der mit wachsendem Erfolg junge Frauen und Männer kostenlos zu Programmierern und Grafikdesignern im Bereich Medienproduktion ausgebildet werden.



Sophie-Alexandra, Prinzessin in spe und mit der Startnummer 1 versehen, marschierte wie auch der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling und Erzabt Wolfgang Öxler die erste Etappe bis zum Benediktiner-Kloster St. Ottilien mit. Ab da half sie im Team ihrer künftigen Schwiegermutter Prinzessin Beatrix bei den Zwischenstationen, wo die Läufer mit Getränken, Brotzeit und bei Bedarf mit Blasenpflastern versorgt wurden. Das über 50-köpfige ehrenamtliche Helferteam des Vereins „Löwenmarsch e.V.“ hatte im Vorfeld zweitausend Sandwiches zubereitet und kistenweise Obst und Mineralwasser zu den Stationen gekarrt. Die Kosten dafür gingen nicht vom Spendenergebnis ab, sondern wurden von Sponsoren getragen. Das betonte Ludwig Prinz von Bayern ausdrücklich bei seiner Begrüßungsrede in der Kaltenberg-Arena.



Bis zum Massenstart durch die Königsloge der Arena und bis zum Finale des Marsches waren von den Teilnehmern und ihren Sponsoren bereits weit über 74.000 Euro an Spenden eingegangen. Über 53.000 Euro wurden fest zugesagt, da viele erst nach Beendigung der Veranstaltung überweisen. Beim Löwenmarsch fiel zwar keine Startgebühr an, die Läufer sollten aber für die „Learning Lions“ spenden oder Spenden einwerben. Je nach ausgewählter Entfernung von 20, 40, 75 oder 100 Kilometern wurde erwartet, mindestens das Kilometerziel in Euro zu erreichen. Jeder wanderte die Strecke, die für ihn realistisch war, spendete selbst oder bat Freunde und Bekannte, für jeden zurückgelegten Kilometer einen Obolus beizusteuern.



Die gesamte Strecke von einhundert Kilometern über St. Ottilien, Utting, Dießen, Kloster Wessobrunn, Märchenwald Schongau, Wieskirche und Bayerniederhofen bis zum Ziel am Brunnen des Löwenhofs von Schloss Hohenschwangau war für die Teilnehmer eine gewaltige sportliche und mentale Herausforderung, zumal es kurz nach dem Start heftig regnete. Aber bestens ausgerüstet mit Schlechtwetterschutz wurde tapfer weitermarschiert. Wer unterkühlt war, wurde an den Versorgungsstationen mit Goldfolie wieder auf Temperatur für den Marsch durch die Spätsommernacht gebracht. Immerhin 220 Teilnehmer schafften die ganze Strecke von einhundert Kilometern. Eine erste Vierergruppe kam bereits um acht Uhr morgens an, als noch nicht mal das Begrüßungskomitee eingetroffen war.



Dazu gehörte Prinz Ludwigs Verlobte Sophie-Alexandra Evekink, die in diesem Jahr im Mittelpunkt des medialen Interesses beim Spendenlauf stand. Immerhin arbeitete sie zuletzt bei UN-Generalsekretär Antonio Guterres in New York für das Schwerpunktthema „Nachhaltige Entwicklung“. Derzeit schreibt sie an der Universität Oxford ihre Doktorarbeit über Völkerrecht. Wann sie den künftigen Chef des Hauses Wittelsbach heiraten wird, ist noch Geheimsache. Beim Löwenmarsch 2023 aber wird sie ziemlich sicher bereits als Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern mitmarschieren.