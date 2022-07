Luca Göttlicher: Nach Sturz folgt der Husarenritt auf Platz 1

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Fuhr bei seinem Gaststart dreimal aufs Podest des Austrian Junior Cups in Rijeka: Luca Göttlicher aus Schwifting. © FKN

Schwifting – Gleich drei Pokale hat der Schwiftinger Motorradpilot bei seinem Abstecher zum Austrian Junior Cup nach Rijeka eingefahren. Hätte es Medaillen gegeben, so wäre der Satz komplett gewesen. Perfekt in Fahrt also.

Das Gefühl und die Pace passten bereits am Freitag, sodass sich der Schwiftinger als Tageszweiter in die Ergebnisliste eintragen durfte. Freies Training, zwei Qualifyings und ein Rennen standen für Samstag auf dem Programm. Und wie schon am Vortag wird Luca Göttlicher nur vom Österreicher Holzer gebremst.



Das erste Rennen wird nach einem Sturz neu gestartet und schon bald ist das hohe Niveau der beiden Northern Talent Cup-Fahrer zu erkennen. Eine Lücke von fast zehn Sekunden reißt zwischen dem Duo Göttlicher-Holzer und dem Rest des Feldes auf. Bis zum Schluss liefern sich die beiden einen harten aber fairen Kampf und kommen mit nur zwei Zehntel Sekunden Abstand über die Ziellinie – mit dem besseren Ende für den Österreicher und Platz 2 für Göttlicher.



Stürmischer Wind trifft über Nacht in Rijeka ein und prägt den Sonntagvormittag: das Qualifying für Rennen 3 wird abgesagt. Immerhin gibt es drei Aufwärmrunden, um sich an den wechselnden starken Wind zu gewöhnen. Vier Fahrer kämpfen an der Spitze. Neben Luca Göttlicher auch wieder Holzer, sowie Kitzbichler und Brandl. Anfang der letzten Runde liegt Göttlicher in Führung. Leider stürzt er, kann aber von seinem großen Vorsprung (30 Sekunden) profitieren und das Rennen fortsetzen. Sein Einsatz wird mit Platz 3 belohnt.



Volle Konzentration vor dem Start: Luca Göttlicher. © FKKN

Bis zum abschließenden Rennen gab es einiges an dem Motorrad zu schrauben, um überhaupt nochmals startklar zu sein. Knapp, aber doch reicht die Zeit, wobei „Lucky Luc“ Göttlicher mit Verbrennungen und Gelenkschmerzen nach dem Sturz zu kämpfen hat. Nach einem misslungenen Start verliert er sechs Positionen und rutscht auf Platz 7 zurück. Doch bereits nach zwei Runden findet er wieder Anschluss an die Führungsgruppe, die aus drei weiteren Fahrern besteht. Dann geht Göttlicher geht als Zweiter in die letzte Runde, kann sich jedoch bald durchsetzen und die Gruppe anführen. Bis zum Zielstrich hat niemand die Chance, den Schwiftinger nochmals zu attackieren – er schließt das Wochenende mit einem hart erkämpften Sieg ab.



Nächste Rennstation ist der Northern Talent Cup in Most, im Rahmen der World-Superbike.