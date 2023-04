Ludwig Hartmann verlässt Landsbergs Stadtrat

Von: Toni Schwaiger

Mehr Zeit für die Familie und seine vier Kinder möchte Ludwig Hartmann (Mitte, mit Grünen-Co-Spitzenkandidatin Katharina Schulze) finden. © ANDREAS GEBERT

Landsberg - Die Nachricht kommt nicht überraschend: Ludwig Hartmann (44) legt sein Mandat im Landsberger Stadtrat nieder. Nach 21 Jahren will er sich für die Grünen allein auf die Landespolitik konzentrieren.

Aufgrund der aktuellen Doppelbelastung als Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat der Grünen in der Landtagswahl (zusammen mit Katharina Schulze) könne er seinen Verpflichtungen im Stadtrat nicht mehr in dem Maße nachkommen, wie er es selbst für richtig und wichtig halte. Das teilte Hartmann am Freitag in einer Presseerklärung mit.



Er nennt aber einen weiteren Grund für seinen Abschied aus der Kommunalpolitik in seiner Heimatstadt: „Als Familienvater und Familienmensch möchte ich trotz meiner vielfältigen beruflichen Verpflichtungen auch noch Zeit für meine vier Kinder finden.“ Damit lasse sich die Arbeit im Stadtrat „derzeit leider nicht mehr vereinbaren“.



Der studierte Kommunikationsdesigner zog 2002 erstmals für die Grünen in den Stadtrat ein. In guter Familientradition, denn sowohl seine vor Jahren verstorbene Mutter Ursula hatte ein Mandat für die Grünen inne wie auch Vater Dr. Andreas und aktuell noch Bruder Moritz Hartmann, zugleich 2. Bürgermeister der Stadt Landsberg. Doch Ludwig Hartmann wollte mehr. 2006 und 2012 trat er als Grüner Kandidat bei den Oberbürgermeisterwahlen an. Im ersten Anlauf scheiterte er mit 11,4 Prozent der gültigen Stimmen deutlich, erreichte bei der schmachvollen Abwahl von Amtsinhaber Ingo Lehmann (SPD) im ersten Wahlgang 30,9 Prozent. In der Stichwahl unterlag Hartmann dann gegen CSU-Kandidaten Mathias Neuner nur knapp mit 48,6 Prozent.



Das Stadtratsmandat habe ihm immer sehr viel bedeutet, betont Hartmann, deshalb falle ihm der Abschied alles andere als leicht. Zumal einige Themen, die er auf kommunaler Ebene begleitet habe, noch nicht abgeschlossen sind – etwa der Umbau der Stadtwerke hin zu einem zukunftsfähigen Energieversorgungsunternehmen oder die Neugestaltung des Inselbades. Indes, sich für die Anliegen der Bürger seiner Heimatstadt zu engagieren, werde ihm auch nach seiner Mandatsniederlegung sehr wichtig bleiben.



Roger Mandl (61, Grüne) rückt in den Landsberger Stadtrat nach. © Grüne Landsberg

Der Abschied falle im etwas leichter, weil er in Roger Mandl einen „motivierten und engagierten Nachrücker“ habe. Der 61-jährige Innenarchitekt wiederum fühle sich geehrt, auf dem Rathausstuhl des Landsberger Urgrünen und Gesicht der Grünen in Bayern Platz nehmen zu dürfen. Mandl verpasste bei der Kommunalwahl das Stadtratsmandat mit 2.550 Stimmen (3,08 Prozent) knapp. Mandl ist Vorstandsmitglied der Landsberger Grünen.