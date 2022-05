Rosa Schweinchen

„Lügnerin“ - Was wollen wir sehen?

Von: Susanne Greiner

Elisabeth Hütter erzählt eine Romanpassage, dazu eine für das Stück im Kemptener Schwimmbad gedrehte Szene: Das Stück „Lügnerin“ wird zum Vexierbild der Realität. © Greiner

Landsberg – Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was nicht nur deren Relativität ausdrückt, sondern auch einen Betrachter voraussetzt: Wir müssen gesehen werden , um unsere Existenz wahrzunehmen. Was manche tun (oder auch lassen), um ‚sichtbar‘ zu werden, damit beschäftigt sich der Roman „Lügnerin“ von Ayelet Gundar-Goshen. Das Landestheater Schwaben hat sich den Stoff zur Brust genommen – und weiterentwickelt: Denn Regisseur Niko Eleftheriadis fragt auch, was wir den anderen sehen lassen. Und was das Gegenüber von uns sehen will. Die herausragend inszenierte und gespielte Aufführung erhielt im Stadttheater großen Applaus und Bravorufe.

Am Anfang ist da Nuphar, 16 Jahre, Eisverkäuferin, unscheinbar, unsichtbar. Und da ist dieser abgehalfterte Popstar, beschimpft sie, packt sie. Nuphar schreit. Und sofort schwebt die Vergewaltigung im Raum. Nuphar bestätigt sie nicht. Aber sie bestreitet die Geschichte auch nicht, die ihr die Kommissarin auf dem Silbertablett darbietet – weil sie Nuphar ‚helfen‘ will. Plötzlich steht Nuphar im Scheinwerferlicht, die Medien kreischen vor Empörung und Sensationslust. Nuphar ist da. Angeblich so mutig. Und so begehrt. „Manche Menschen werden durch die Lüge schön.“



Den Vorwurf gegen die Autorin, in Zeiten von MeToo ‚so etwas‘ zu beschreiben, kontert Eleftheriadis gleich zu Anfang: Die drei Schauspieler Elisabeth Hütter, Franziska Roth und Tim Weckenbrock, zitieren Gundar-Goshens Antwort auf diese Frage: Sie habe wissen wollen, warum jemand eine Vergewaltigung erfinde. Und: „Der Leser ist selbst verantwortlich dafür, wie er eine Geschichte liest.“



Dann senkt sich die Leinwand vor das Bühnenbild. Ein Film wird eingespielt, in dem die Begegnung Popstar/Nuphar zu sehen ist. Anschließend spielen die Schauspieler – hinter der Leinwand, aber vor einer Kamera, deren Bild auf die Leinwand projiziert wird. Dann steht einer der Schauspieler vor der Leinwand, er liest aus dem Roman, manchmal lesen auch alle drei, perfekt synchron. Es gibt ‚Zwischenspiele‘: Die Schauspieler improvisieren auf der Bühne, spielen „Pflicht oder Wahrheit“ – es geht um Gleichberechtigung, um Macht, um Sexualität.



Rosa Schweinchen



Einige Filmszenen sind im Kemptener Schwimmbad gedreht. Oder im Theatergebäude in Memmingen, wenn zu sehen ist, wie eine junge Schauspielerin in der Maske zu einer alten Frau geschminkt wird, einer Holocaust­überlebenden, wie wir in der parallel dazu erzählten Geschichte (wer auch immer die erzählt) erfahren. Dann eine Art Stummfilm, mit Zwischenüberschriften; Nuphars Tagebucheintrag, mit dem Geständnis der Lüge, verpackt in eine erfundene Geschichte, die Nuphar enlarvt; die News in Talkshows über Nuphars Geständnis.

Mehr geht nicht. Oder doch: rosa Schweinchen. „Die lieferten noch bessere Bilder als Kriege“, schreibt Gundar-Goshen zu den Filmszenen, in denen die Schauspieler in Schweinchenkostümen durch Memmingen purzeln. Am Stückende dann der Film-Abspann: Namen der Schauspieler, Regisseur, Bühnenbildr und Co.

Wer in diesem Vexierbild meint, noch zwischen wahr und falsch im Sinne von gut oder böse unterscheiden oder gar urteilen zu können, pokert hoch. „Wäre die Wahrheit gut genug gewesen, hätte Nuphar nicht lügen müssen“, verballhornt Gundar-Goshen den Begriff. Ihr bereits vielschichtiger, medienkritischer Roman wird in der Memminger Inszenierung visualisiert – und potenziert, aus so vielen Perspektiven beleuchtet, dass ‚Realität‘ verschwimmt – und zum Puzzlespiel der Wahrnehmungen wird. Was da war, das haben wir durch die Augen anderer gesehen. Aber was haben die gesehen? Und was wollen wir davon sehen?



Hütter, Roth und Weckenbrock spielen konzentriert, kraftvoll. Die Inszenierung passt, greift ineinander, lässt etwas greifen, das schwer zu fassen, aber bewusst ist. Das Stück ist eine Corona-Produktion. Und wenn irgendetwas Gutes aus dieser Zeit entstanden ist, dann das: ein topaktuelle, packende Art, Theater zu machen.