Denklingen besteht den Charaktertest

Von: Thomas Ernstberger

Nach zwei Niederlagen in Folge gab’s in Berg endlich wieder Kabinen-Jubel bei Bezirksligist VfL Denklingen. © VfL Denklingen

Denklingen – Bach der 1:5-­ Klatsche gegen den SC Unter­pfaffenhofen-Germe­ring saß er noch völlig bedient neben der Trainerbank und verstand die Fußball-Welt nicht mehr. Am Samstag hatte „Simba“ wieder allen Grund zum Jubeln. Beim 3:2 von Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen beim MTV Berg sicherte Simon Ried mit zwei Toren den Sieg, schraubte seine Bilanz auf fünf Saisontreffer.

Auch VfL-Trainer Markus Ansorge, nach der SCU-Pleite zutiefst enttäuscht, konnte nach dem Erfolg beim Liga-Schlusslicht erst mal durchatmen: „Auch wenn es spielerisch kein Leckerbissen war, meine Mannschaft hat den Charaktertest bestanden“, lobte der Coach. Abwärtstrend gestoppt, drei wichtige Punkte im Spiel von zwei nach schweren Niederlagen von „angeschlagenen Boxern“ gesichert. Denklingen verbesserte sich auf den 5. Tabellenplatz. Ansorge: „Jetzt haben wir wieder Luft zum Atmen.“



Lukas Greif hatte den VfL Denklingen nach einer schönen Kombination über Manuel Waibl und Martin Krimshandl schon in der 10. Minute in Führung gebracht, nach dem Ausgleich (Mija Crnjak (26.) stellte Ried die Weichen gegen zehn Berger (Rot für Keeper Florian Lerch/48.) auf Sieg: 2:1 in der 61. und 3:1 in der 90. Minute. Der Anschlusstreffer von Marcel Höhne in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskorrektur.



Lautstark, engagiert



Die Aussprache vom Dienstag zeigte also Wirkung. Ansorge: „Die Jungs haben ihre guten Trainingsleistungen jetzt auch wieder auf den Platz gebracht, es war ein lautstarker und engagierter Auftritt.“



Am Sonntag (15 Uhr) wird sich zeigen, ob’s auch daheim wieder rund läuft: Da empfängt Denklingen den 1. FC Penzberg (zuletzt 0:2 bei der SpVgg Haidhausen).