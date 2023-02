Gaudiwurm Landsberg: Närrisches Treiben mit Hindernissen

Von: Toni Schwaiger

Die Lechstadt steht endlich wieder kopf, am Lumpigen Donnerstag. © Novy

Landsberg – Die fünfte Jahreszeit ist zurück. Endlich. Am ,Lumpigen Donnerstag‘, 16. Februar, schlängelt sich der große Faschingsumzug wieder durch die Innenstadt. Die Gruppen mit ihren fantasievollen und lustigen Kostümen laden die Feiernden zum Lachen, Feiern und Mittanzen ein. Dabei ist zu bedenken: Im Altstadtbereich dürfen keine Spirituosen mitgeführt werden. Auch das wird die Polizei mit vereinten Kräften überwachen.

Der vom Faschingsverein ,Licaria Landsberg am Lech‘ organisierte Gaudiwurm zieht mit Fußgruppen und Wagen ab 13.30 Uhr durch die Stadt. Die Aufstellung findet in der Von-Kühlmann-Straße statt. Von dort geht es über Karo­li­nenbrücke, Hubert-von-Herkomer-Straße, Hauptplatz, Ludwigstraße, Vorder- und Hinteranger, Holzmarkt, Herzog-Ernst-Straße, Hauptplatz, Hubert-von-Herkomer-Straße und Karolinenbrücke zurück zur Von-Kühlmann-Straße. Voraussichtlich um 14:30 Uhr. wird sich der Gaudiwurm auflösen.



Rund um den Faschingsumzug wird ein fröhliches Programm geboten. Am Hauptplatz findet von 11:30 bis 16 Uhr der Kinder- und Jugendfasching mit DJ Markus Schuh und der Band Outra Vez statt und auf dem Georg-Hellmair-Platz unterhält von 11:30 bis 18 Uhr DJ Buddy das närrische Volk bei Laune.



Sperren und Verbote

Natürlich ist das Geschehen beim Weiberfasching von Sperrungen und Sonderregelungen begleitet. Die Von-Kühlmann-Straße wird vom Postberg bis zur ULP-Tiefgarage zwischen 11:30 und 16 Uhr für den fließenden Verkehr gesperrt. Und für die Landsberger Altstadt gilt das von 13 bis 24 Uhr. Weiter heißt es aus der Stadtverwaltung: Durch die Sperrungen sei mit eingeschränkten Park- und Zufahrtsmöglichkeiten in der Innenstadt und in der Von-Kühlmann-Straße sowie mit einem erhöhten Geräuschpegel zu rechnen.



Die Polizei weist darauf hin, dass die Halteverbote im südlichen Teil der Von-Kühlmann-Straße mit „Papierfleck“ von 11 bis 16 Uhr gelten und in der gesamten Altstadt innerhalb der Tore und Brücken von 12 bis 24 Uhr. Ebenfalls davon umfasst ist die Schlossergasse. Fahrzeuge, die ab diesem Zeitpunkt noch in diesen Bereichen geparkt sind, würden abgeschleppt. Anwohnern der Innenstadt empfehlen die Ordnungshüter, ab 12 Uhr außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken, sofern das Fahrzeug am Lumpigen Donnerstag noch benötigt wird. Auch bei der Einfahrt in die Innenstadt und den Hauptplatz werden ab 13 Uhr alle Fahrzeuge „ohne Ausnahme abgewiesen“. Das Gebot des Tages: Beschilderungen beachten und die Altstadt über die A96 umfahren. Übrigens: Die städtischen Tiefgaragen im Schlossberg und in der Lechstraße seien auch während der Sperrung erreichbar und geöffnet.



Geöffnet?

Am Lumpigen Donnerstag schließen die Stadtverwaltung Landsberg und das Bürgerbüro um 10, die Tourist-Info und das Kulturbüro um 12 Uhr. Die VHS Landsberg ist von 8:30 bis 9:30 Uhr geöffnet, die Stadtbibliothek, das Jugendzentrum und das Stadttheater bleiben ganztags geschlossen.



Das Landratsamt Landsberg ist für den Publikumsverkehr bereits um 10 Uhr geschlossen. Das gilt auch für alle Außenstellen der Kreisbehörde.



Einschränkungen auch im ÖPNV: So fahren die Stadtbus­linien 1 (Kornfeld), 2 (St.-Ulrich-Platz) und 5 (Obere Wiesen) nur bis kurz vor 13 Uhr, die Linie 3 (St.-Ulrich-Platz) bis 11.26 Uhr und die Linie 30 (Adlerstraße - Kaufering) ab 13 Uhr nur noch zwischen Bahnhof Landsberg und Kaufering. Das Anrufsammeltaxi (AST) ist am Lumpigen Donnerstag überhaupt nicht aktiv.



Wer wissen möchte, ob und wann er einen Busanschluss in oder aus den Kreisgemeinden nutzen kann, sollte sich hier informieren.

Start in die fünfte Jahreszeit

Hailix bLECHle im Stadttheater: 18 1/2 Musiker, 1 Schlagzeuger und 1 Dirigent starten am Mittwochabend (19.59 Uhr) mit Spiel, Spaß und Spannung in den Faschings-Endspurt.



Das Blechbläserensemble Landsberg startet am Mittwochabend in die Fünfte Jahreszeit. © FKN

In lieb gewonnener Tradition, am Vorabend des Lumpigen Donnerstag, marschieren die mehrfach ausgezeichneten Musiker des Landsberger Blechbläserensembles mit einem wahren Feuerwerk in die Prime Time der fünften Jahreszeit – das Programm „Kwärdurchsräpärtoar“ bietet nach zweijähriger Coronazwangspause einen musikalischen und stets frechen Streifzug quer über den Globus. All das unter der Leitung von Hans-Georg Schwanzer.



Karten gibt es im Verkauf im Theaterbüro, im Reisebüro Vivell und, sofern vorhanden, an der Abendkasse.