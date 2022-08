Im Bann der Magie zu Kaltenberg

Von: Dieter Roettig

Wie Carl Orffs Schwan in der Pfanne brutzelt und dabei singt, gehörte zu den Highlights der „Carmina Burana Cavallo“-Aufführung in der Arena von Schloss Kaltenberg. © Roettig

Kaltenberg – Als Eventlocation mit ganz besonderem Charme ist die Arena von Schloss Kaltenberg auch außerhalb der Ritterspiele gefragt. Wie zur Inszenierung von Carl Orffs „Carmina Burana“ zusammen mit spektakulären Pferdechoreografien. Der „Schwarze Ritter“ als personalisierter Bösewicht ist zum Finale der diesjährigen Ritterspiele zurückgetreten. Seinen Job beim Orff-Open-Air haben einige Security-Mitarbeiter übernommen. Herzlos verweigerten sie durchnässten Besuchern den Zutritt zur überdachten Tribüne A mit vielen leeren Sitzreihen, als ein gewaltiger Wolkenbruch mit Blitz und Donner über die Region hereinbrach.

Veranstalter Florian Zwipf-­Zaharia war vergeblich bemüht, die Veranstaltung vor dem drohenden Unwetter trocken über die Bühne zu bringen und verzichtete zum Leidwesen der Imbiss- und Getränkestände auf die Pause nach dem musikalischen Opening der Gruppe Quadro Nuevo. Das Akustik-Quartett mit seinem unverwechselbar jazzigen Musikstil aus Tango, Valse Musette und Flamenco wurde begleitet von der Philharmonie Salzburg unter der Leitung von Chefdirigentin Elisabeth Fuchs, die mühelos den spontanen Improvisationen der Gruppe folgen konnte. Die knapp sechstausend Zuschauer in der Arena belohnten das musikalische Feuerwerk mit lang anhaltendem Applaus.



Fast synchron zum ersten Paukenschlag von „Carmina Burana“ grollten die ersten Donner über der Arena und die Verkäufer der „Kaltenberger Ganzkörper-Kondome“ genannten Regencapes machten das Geschäft ihres Lebens. Wer keines mehr abbekam und weder im Tribünenhaus noch unter den überdachten Blöcken saß, verharrte trotzdem durchnässt auf den Holzbänken, weil man sich dem Bann der Show einfach nicht entziehen konnte.



Trotz strömenden Regens zog der Feldherr in die Schlacht um die Gunst des Publikums, das mit Beifall nicht geizte. © Roettig

Unbeeindruckt von den weit geöffneten Himmelsschleusen zog die internationale Reiterelite mit 30 Pferden ihre faszinierenden Choreografien mit Quadrillen, Pirouetten und Kapriolen im Takt der Musik durch. Die kam hochqualitativ von der Philharmonie Salzburg, dem Mendelssohn Vocalensemble, dem Tölzer Knabenchor und Solisten wie Gloria Rehm (Sopran), Johannes Kammler (Bariton) oder Andreas Fischer (Tenor). Pferdechoreografien Kathrin Stolz hatte das Kunststück fertig gebracht, die Elemente der Hohen Schule, Freidressur sowie vielfältiger Formationen auf die Orffschen Kompositionen abzustimmen.



Unter den Akteuren waren fünf Pferde der Portugiesischen Hofreitschule in Lissabon und sechs Garrocha genannte Feuerreiter. Denn auch Pyro- und Lichteffekte und natürlich Artistik gehörten zu der Produktion, bei der das weltweit meistgespielte Klassikwerk Carmina Burana eine Synthese mit edlen Pferden erlebte.



Bei Carmina Burana handelt es sich um eine mittelalterliche Liedsammlung, die 1803 im Kloster Benediktbeuern wiederentdeckt wurde. 1936, also noch lange vor seinem Umzug nach Dießen, schuf der Münchner Komponist Carl Orff seine Vertonung der Carmina Burana. Das Stück war weder Oper, Tanz oder Ballett, hatte teils lateinische Texte und wurde trotzdem ein Publikumsmagnet. Orffs Plan, mit seinen Melodien bei den Zuhörern ein Kopfkino in Gang zu setzen, war aufgegangen. 85 Jahre nach der Uraufführung in der Oper zu Frankfurt ist die Magie ungebrochen. Selbst im Regen wie jetzt in Kaltenberg.