Musiksommer

Ruhig und energievoll: Magnus Öström an den Drums, Thobias Gabrielson am Bass (Mitte) und Andreas Hourdakis an der E-Gitarre. Nicht auf dem Foto: Pianist Daniel Karlsson. © ks

Landsberg – Ein Fließen, Rauschen, Gleiten – wahre Klangteppiche. Und das bei der Magnus Öström Group? Tatsächlich. „Mehr Raum für Ruhe“ könnte die Devise ihres Album „A Room for Travellers“ lauten. Dass deshalb Öströms Kompositionen nicht weniger energievoll sind, bewies das exzellente Quartett beim umjubelten Konzert im Landsberger Stadttheater.

Da ist „Flowfly“. Es startet mit synkopischen Klaviereinsätzen, wiederholend, minimalistisch. Dann eine aufsteigende Tonleiter in der Gitarre, bevor die Drums mit Präzision den Strom gliedern. Wobei sich das Tonleiter-Motiv durchzieht, gepaart mit einfachen Akkorden. Genau: einfach. Sehen manche Öströms vorherige Alben wie „Parachute“ als zu „verkopft“, wirken die „Travellers“ ‚gefühlvoller‘. Deutlich zu hören ist das bei „Oceans“, in dem Wellen, Gischt und der weite Horizont nahezu lautmalerisch im Ohr aufploppen.



Dass es Öström noch um etwas anderes geht – den Schutz der Meere –, ist am Titel eines anderen Songs zu erkennen: „Pacific“. Er startet mit waberndem Ton, in den sich eine Melodie einwebt, von Öström mit Stimmverzerrer weitergeführt. Erst dann fängt der Rhythmus den Song ein, sogar mit energiegeladenem Drumsolo. Denn ja, diese Kraft, die Öströms Band innewohnt, bleibt erhalten und bildet den Grundstock der Musik, die sich ‚obendrauf‘ aber auch mal ruhig geben darf. Wenn zum Beispiel Pianist Daniel Karlsson den Energiemix mit einer Melodie und harmonischen Kadenzen wieder einzufangen scheint. Den Halt gibt Bassist Thobias Gabrielson, dessen Sound ‚verkopft‘ spielen darf, aber eben auch ‚simpel‘ voranschreitet.

Der Mix aus Ruhe und Experimentierfreudigkeit umfasst auch Andreas Hourdakis‘ Gitarre sowie Öströms Drums. Wobei keiner der Vier weniger präsent ist: Das innige Zusammenspiel bleibt – und damit auch die Gleichwertigkeit. Begleitinstrument? Fehlanzeige. Dieses Gleichgewicht prägt die Magnus Öström Group auch in ihren vorherigen Alben. Wie ‚anders‘ die aber klingen, ist im direkten Vergleich im Konzert zu hören: zum Beispiel bei „Parachute“. Mehr Spiel mit Theorie, könnte man sagen, ein Noten-Experiment – anstatt dem Spiel mit Stimmung und Harmonie der „Travellers“.

