„Frieden ist nicht selbstverständlich“

Von: Susanne Greiner

Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Zur heutigen Mahnwache auf dem Landsberger Hauptplatz sind Vertreter aller demokratischen Parteien und rund 250 Bürger gekommen. © Markus Müller-Hahl

Landsberg - Frieden in Europa ist nicht selbstverständlich. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine herrscht Krieg. Deutschland seien „politisch die Hände gebunden“, sagte CSU-Landtagsabgeordneter Alex Dorow bei der heutigen Mahnwache auf dem Hauptplatz. Aber es gelte, „Flagge zu zeigen“. Initiiert hatte die Bundestagsabgeordneter Michael Kießling. Gekommen sind Vertreter aller demokratischer Parteien und gut 250 Bürger - um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Ein Schock sei das für seine Frau gewesen, erzählte Mario Wiegert aus Kaufering bei der heutigen Mahnwache. Sie komme aus der Ukraine, sieben ihrer Geschwister lebten noch dort, in der Nähe von Tschernobyl. „Wir bekommen minütlich Meldungen, es ist sehr schlimm.“ Momentan hätten die Ukrainer wieder die Oberhand in dem Gebiet. „Niemand will da zu Russland zurück.“ Die Ukrainer kämpften für die demokratischen Werte - „und damit eigentlich auch für uns.“ Er hoffe auf mehr als Mitleid aus Deutschland: „Es geht auch darum, uns zu retten.“

Dorow bezeichnete Putin in seiner Ansprache als „wildgewordenen Präsidenten“, der seinem „postkolonialen Schmerz“ folge, ein „sehr gefährliches Gefühl“, wie man jetzt sehe. Die ukrainische Regierung sei eine demokratisch gewählte, das gelte es zu verteidigen. Zudem müsse man den Ostländern die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen, „wo sie hingehören“. Der jetzige Protest richte sich explizit gegen die russische Führungsriege, nicht gegen Russland selbst und vor allem nicht gegen die Menschen in Russland. Es seien bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine geflohen, so Dorow. „Und wir werden da sein, wenn wir gebraucht werden.“ Landrat Thomas Eichinger (CSU) hatte bereits zuvor in einem Video die Landkreis-Bürger aufgerufen, sich zu melden, wenn sie Möglichkeiten zur Unterbringung von Geflüchteten hätten. Auf der Mahnwache verwies er auf die politische Verantwortung, die jetzt gerade auch Deutschland gegenüber diesem „kriegerischen Akt“ Russlands zukomme: „Wir dürfen nicht schweigen.“ Die Sanktionen werde man in Deutschland zu spüren bekommen, aber dieses Opfer müsse man bringen.

„Dass es wieder Krieg in Europa gibt, das ist schwer zu ertragen“, sagte die Landtagsabgeordnete der Grünen Gabriele Triebel. Putins Angriff sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Die russischen Demonstranten, die durch ihren Protest viel riskierten, gelte ihr „größter Respekt“. Die Sanktionen gegen Russland „werden wir spüren“, schloss sie. Landsbergs dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) sprach über den bisher so abstrakten Begriff „Krieg“, dessen Bedeutung noch nicht ganz „in Mark und Bein bei mir angekommen ist“. Bisher habe er Frieden in Europa als Selbstverständlichkeit angenommen. Jetzt erfasse ihn, beim „Krieg vor unserer Haustür“, Beklommenheit. Und die Erkenntnis, dass Frieden leider nicht selbstverständlich sei. Bei diesem Krieg gegen elementare Werte packe ihn Wut und das Gefühl der „Notwendigkeit, mich hinzustellen, um das in die Schranken zu weisen.“ Er befürchte, man müsse die Stirn zeigen. „Es wird wehtun, aber es ist eine Grenze erreicht, die nicht überschritten werden darf.“

Birgit Kerckhoff sprach für die FDP. Für sie sei die Situation „unfassbar“, ihr habe es die Kehle zusammen geschnürt. Die bisher noch zögerliche Haltung Deutschlands in Bezug auf eine Einschränkung Russland in Bezug auf das Zahlungssystem Swift kritisierte sie: Man müsse sich fragen, was mehr weh tue, ein Schlag gegen den Geldbeutel oder ein Krieg? (Anm. d. Red: Vor Kurzem hat auch Deutschland der Einschränkung Russlands bei Swift zugestimmt). Christoph Jell sprach als Vertreter der UBV und auch als Vertreter von OBin Doris Baumgartl. Sie sei bereits vor dem Aufruf Kießlings zur Mahnwache auf dem Weg in den Urlaub gewesen. Kießling hatte die Mahnwache erst gestern annonciert.

Auch Thomas Bihler, Vorsitzende des Münchner Flughafenvereins kam zu Wort. Am Donnerstag werde man 40 Tonnen Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze bringen, darunter über 100 Verbandskästen, die bei der Mahnwache nach einem Aufruf des Vereins zusammen mit dem Landsberger Tagblatt zusammengekommen waren. Bihler berichtete auch von den bereits über 20 Kilometer langen Schlangen an der Grenze. Zu sehen seien vor allem Frauen mit ihren Kindern, „die Männer müssen kämpfen“.

Zum Abschluss sprachen Stadtpfarrer Michael Zeitler, Diakon Thomas Grünwald von Heilig Engel in Vertretung von Gregory Herzel und Pfarrer Siegfried Martin von der evangelischen Christuskirche eine Fürbitte. In der Stadtpfarrkirche hatte es bereits mittags ein Friedensgebet gegeben. Auch nach der Mahnwache waren mehrere Personen in der Kirche und beteten.