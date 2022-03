Malik Harris aus Landsberg vertritt Deutschland beim ESC

Von: Susanne Greiner

Malik Harris aus Landsberg wird am 14. Mai für Deutschland beim ESC seinen Song „Rockstars“ in den Wettbewerb schicken. © Britta Pedersen/dpa-POOL/dpa

Landsberg/Berlin - Er hat die erste Runde geschafft: Malik Harris aus Landsberg wird Deutschland beim ESC am 14. Mai in Turin vertreten. Beim deutschen Vorentscheid „Germany 12 Points“ in Berlin überzeugte der 24-Jährige am Freitagabend mit dem Song „Rockstars“.

Auch der gestrige Abend stand allerdings unter dem Thema Ukraine-Krieg. Ein Zeichne der Solidarität mit der Ukraine setzte die ukrainische ESC-Gewinnerin von 2016 Jamala. Sie ist nach der Invasion der russischen Truppen geflüchtet und berichtete am Abend in einem Interview aus ihrer Heimat. In der Show sang sie ihren Siegertitel „1944“. Ein Lied, dass die Themen Flucht, Vertreibung und Sterben im Krieg zum Inhalt hat.

Gewählt wurde dieses Mal direkt vom Publikum, sowohl seit mehreren Tagen schon online bei den einzelnen Radiosendern als auch während der Fernsehsendung am gestrigen Abend. Malik setzte sich dabei gegen die Mitbewerber Felicia Lu, eros atomus, Nico Suave & Team Liebe, Emily Roberts und Maël & Jonas durch. Lag er nach der Abstimmung der Radiosender auf Platz zwei hinter Maël & Jonas, konnte er sich beim Fernsehvotum, wo er mit Abstand die meisten Stimmen bekam, an die Spitze durchsetzen. Bevor die Jury die sechs Finalisten für den Vorentscheid auswählte, machte allerdings ein anderer Bewerber Schlagzeilen: Die Metalcore-Band „Eskimo Callboy“ konnte unter anderem auf YouTube punkten. Doch auch eine Petition, die 130.000 Personen für die Teilnahme von „Eskimo Callboy“ am Vorentscheid unterschrieben, änderte nichts mehr an der Meinung der Jury, deren Song „Pump It“ aufzunehmen .

Sein Song sei eine „Therapie-Sitzung mit sich selbst“, sagt Malik. Im Song gehe es um jemanden, der auf die „gute alte Zeit“ zurückblickt. Er erinnere sich selber oft an seine Kindheit, an das Unbeschwerte, das leider immer mehr verlorengehe, je älter man werde. Dennoch möchte Malik Hoffnung geben, die gute Zeit auch im Jetzt zu finden – denn das sei wichtig. Die Zeilen, die ihm in „Rockstars“ am wichtigsten sind, sprechen von einer inneren Stimme, die ihm vorgaukeln, ein „Nichts“ (a mess, „Chaos“, „Schlamassel“) zu sein:

Sometimes I got this kinda sting that’s right inside my chest

Its only purpose is convincing me that I’m a mess

And even though it’s always been an uninvited guest

It finds a way in nonetheless

Wish I could change my address

Es sei ein sehr persönlicher, berührender, verletzlicher Song, sagt Malik. Und er hofft, damit die Menschen ins Herz zu treffen. Ein Song mit einem Rap Part, mit Loops, mit einer Dramaturgie und Instrumenten, die er (nacheinander) alle selber spielen wird. Das erste Mal, dass diese Art von Musik Deutschland repräsentieren soll, sagt Malik. Vielleicht sei genau das auch eine Chance.