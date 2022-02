In der Sackgasse das Schäferstündchen verpennt

Von: Toni Schwaiger

Das Schäferstündchen buchstäblich verpennt hat am Samstag ein 39-Jähriger aus Egling an der Paar.

Schondorf - Im wahrsten Sinn des Wortes das Schäferstündchen verpennt hat am frühen Samstagabend ein 39-Jähriger aus Egling an der Paar. Er war volltrunken in seinem Auto eingeschlafen, blockierte dabei eine Sackgasse und rief die Polizei auf den Plan - sicher nicht zu seinem Vorteil.

Am frühen Samstagabend teilte ein mobiler Pflegedienst der Polizei mit, dass er nach einem Hausbesuch aus einer Sackgasse in Schondorf nicht mehr ausfahren könne, da ein Fahrzeug (Audi A3) die Fahrbahn blockiere, berichtet Polizeisprecherin Jasmin Beck. Vor Ort traf eine Streife Dießener Polizei dann auf einen 39-jährigen Eglinger. Wie sich herausstellte, war dieser „stark alkoholisiert“ am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen und musste durch die Streifenbesatzung geweckt werden.

„Nachdem er sich eigenständig nicht mehr auf beiden Beinen halten konnte und auch ein Alkoholtest nicht mehr möglich war“, so Beck, „musste ein Rettungswagen zur Versorgung des Betrunkenen hinzugezogen werden.“ Eine Ausnüchterung im Krankenhaus sei aufgrund der „massiven Alkoholisierung“ unumgänglich gewesen. In diesem Zug ließ die Polizei eine Blutentnahme zur Feststellung der Alkoholkonzentration durchführen.

Nach derzeitigen Kenntnisstand kam es auf der Fahrt nach Schondorf zu keinerlei Schadensereignissen, so Huber. Als gesichert gelte, dass der 39-Jährige selbst am Steuer des Autos saß. Offensichtlich wollte er seine im Bereich der Schondorfer Sackgasse wohnende Freundin besuchen. Das Schäferstündchen hat der Eglinger verpennt, stattdessen sieht er sich nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr konfrontiert.