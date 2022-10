Neuer Job für Pflugdorfer Moto2-Fahrer Schrötter

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Fährt ab dem nächsten Jahr für MV Agusta: der Pflugdorfer Marcel Schrötter. © MVA

Pflugdorf – „Ich bin super glücklich und freue mich auf ein neues Kapitel in meiner Rennkarriere“, verbreitet der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter die gute Nachricht auf seinen Social Media-Kanälen. Der 29-Jährige hat nach der Trennung vom Memminger Liqui Moly Intact GP-Team für einen neuen Rennstall und einen neuen Job gefunden. Schrötter wird 2023 nach zehn Jahren in der Moto2 in der Supersport-WM, einer Rennserie mit seriennahen Motorrädern, an den Start gehen.

Stolz verbreitet der Pflugdorfer, der sich aktuell in Australien auf sein drittletztes Moto2-Rennen am Sonntag in Philipp Island vorbereitet, das erste Foto im Shirt seines neuen Arbeitgebers. Es ist das Werksteam „MV Agusta Reparto Corse“ des bekannten italienischen Fahrzeugbauers MV Agusta.



Mit Schrötter als Neuzugang ist das Team aus Schiranna hochkarätig besetzt. Sein Teamkollege wird der 19-jährige Türke Bahattin Sofuoglu sein, ein Neffe des mehrfachen Weltmeisters Kenan Sofuoglu. Es ist eine Mischung aus Erfahrung und Jugend, die schon jetzt auf große Erfolge im Jahr 2023 abzielt. MV Agusta hat in der Supersport-Weltmeisterschaft viel erreicht, nur der Titel fehlt noch – für den soll jetzt Schrötter sorgen.



Seit 2013 haben neun Fahrer für 50 Podiumsplätze, darunter neun Siege, gesorgt. Teambesitzer ist der Schweizer Andrea Quadranti. „Nach mehr als zehn Jahren im Grand-Prix-Fahrerlager ist für mich die Zeit gekommen, eine andere Richtung einzuschlagen und trotzdem weiterhin meiner Leidenschaft auf Weltniveau nachzugehen“, sagt der Pflugdorfer. „Ich bin Motorradrennfahrer und möchte das auch noch ein paar Jahre bleiben und Erfolge feiern. Die Supersport-WM hat ein unglaublich hohes Niveau erreicht, auf dem ich mich unbedingt behaupten will. Mit den neuen ,Next Generation Bikes‘ wird es für uns alle eine große Herausforderung sein, die MV Agusta F3 so schnell wie möglich konkurrenzfähig zu machen. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und kann es kaum erwarten, auf die wunderschöne Maschine zu steigen.“



Marcel Schrötters hoch gestecktes Ziel lautet: „Ich möchte mit MV Augusta Geschichte schreiben.“