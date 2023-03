Guter Start für Supersport-Rookie Schrötter

Von: Sabine Fleischer

Neuling Marcel Rötter: „Mit den ersten beiden Rennwochenenden haben wir einen guten Start in die Saison hingelegt. Mir fehlt nur noch ein bisschen zu den Top-Drei.“ © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf – WorldSSP-Neuling Marcel Schrötter ist im vierten Rennen der Saison fast so schnell gewesen wie die absoluten Spitzen­fahrer. Aber wie in den vorangegangenen Läufen verspielte er im indonesischen Mandalika in der Anfangsphase ein besseres Ergebnis als den 5. Platz.

„Rookie“ (Neuling) Schrötter erwischte beim Mandalika International Street Circuit in Lombok einen Start nach seinem Geschmack. Bei noch „schmutzigen Streckenbedingungen“ in der ersten Session des Tages belegte einen starken 4. Platz beim Vormittag-Trainingsrennen. Doch damit nicht genug, denn am Nachmittag, als sich die Strecke bereits in deutlich besserem Zustand befand, war Schrötter sogar kurz davor, die Tagesbestzeit zu fahren. Am Ende landete er wieder auf dem 4. Platz, nur 0,079 Sekunden hinter dem WM-Führenden Nicola Bulega.



Nachdem Marcel Schrötter in der Superpole am Samstagvormittag mit Startplatz 5 geglänzt hatte, verdüsterte sich seine Miene in der Startaufstellung des ersten Rennens mit 18 Runden. Der Grund: leichter Nieselregen setzte ein. Die vereinzelten Regentropfen waren nicht der Grund für den erneut verhaltenen Start des 30-jährigen Motorradprofis aus Pflugdorf. Vielmehr kämpfte Schrötter zunächst mit mangelndem Vertrauen im Kurveneingang: „Aus irgendeinem Grund fällt es mir schwer, am Anfang zu attackieren. Das betrifft das Einlenken und das späte Bremsen. Ich fühle mich in diesen Dingen sehr eingeschränkt.“ Deshalb rutschte er nach einem guten Start schnell auf den 9. Platz zurück. Auf dieser Position liegend, brauchte er das erste Renndrittel, um die Fahrer vor ihm ernsthaft anzu­greifen. Doch je länger das Rennen dauerte, desto stärker wurde der Fahrer des MV Agusta Reparto Corse Teams und schnappte sich „mit gutem Speed und Pace“ einen Gegner nach dem anderen. Als Vierter fehlten ihm gut 3,5 Sekunden auf einen Podestplatz



In der Weltspitze



Beim zweiten Rennen am Sonntag dieselben Schwierigkeiten wie tags zuvor. Vom 5. Startplatz aus verlor die #23 bis zur ersten Kurve nach dem Start einige Positionen, die Schrötter nur mühsam zurückgewinnen konnte. Mit weniger Benzin im Tank verbesserte sich das Handling seiner Maschine und er landete zum dritten Mal in Folge unter den ersten Fünf. Ein weiterer Beweis dafür, dass Schrötter und sein Team MV Agusta Reparto Corse längst zur Weltspitze in der hart umkämpften Supersport-Weltmeisterschaft gehöre – auch wenn das erste Podium noch auf sich warten lässt.



Bis zur nächsten Veranstaltung auf dem TT Circuit in Assen/Niederlande pausiert die Serie knapp sieben Wochen.