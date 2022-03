Marcel Schrötter: »Ich starte in Katar!«

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Ob Schrötter trotz Handfraktur in Katar samt Nachtrennen an den Start geht, ist noch nicht ganz sicher. © Glänzel

Pflugdorf/Doha – Der Auftakt der Motorrad-Weltmeisterschaft findet traditionell auf dem „Losail International Circuit“ in Doha im Wüstenstaat Katar statt. Der Pflugdorfer Moto2-Profi Marcel Schrötter mag diesen Kurs, er spricht sogar von einer seiner Lieblingsstrecken. 2019 feierte er dort einen Riesen-Erfolg, sicherte sich die Pole-Position und raste auf den dritten Rang und damit aufs Podium. 2020 fuhr er vom 13. Start- auf den siebten Platz und vor einem Jahr wurde er beim „Double-Header“ (zwei Rennen auf derselben Strecke) Achter. Im zweiten Rennen verhinderte ein Sturz nach einer Kollision mit dem Briten Jake Dixon eine Top-Ten-Platzierung.

Und was wird 2022 bringen? Noch ist nicht hundertprozentig sicher, ob der einzige deutsche Pilot im Feld der drei WM-Klassen am Sonntag (14.20 Uhr MEZ/live bei ServusTV) überhaupt an den Start gehen kann. Aber seine Chancen stehen gut. „Ich will unbedingt fahren“, sagte er am Dienstag Mittag gegenüber dem KREISBOTEN. Allerdings muss er dafür den „Medical Check“ durch die Ärzte vor Ort bestehen. „Sie geben uns aber normalerweise die Chance, zu starten“, so der schnelle Sportler aus dem Landkreis Landsberg.



Marcel Schrötter hofft, trotz Handfraktur an der Moto2-WM in Katar teilnehmen zu können. © Schrötter

Schrötter wird aber in jedem Fall leicht gehandicapt fahren. Grund: Bei den letzten Tests in Portimao (Portugal) zog sich die Nummer 23 bei einem Sturz nach eigenen Angaben „eine kleine Fraktur am äußeren kleinen Mittelhandknochen der linken Hand“ zu. Der Kalex-Pilot wurde vergangenen Dienstag in Barcelona operiert, der Bruch mit zwei Schrauben fixiert. Schrötter erholte sich zuhause in Pflugdorf, musste die Hand ein paar Tage schonen. Seit Freitag ist die Gipsschiene weg, am heutigen Mittwoch um 15 Uhr fliegt er in die Wüste – um trotz seiner Verletzung beim Saisonauftakt dabei zu sein. „Das ist mein festes Vorhaben. Ich gehe davon aus, dass ich beim immer wieder spektakulären Nachtrennen starten kann“, so Schrötter. Er erzählt: „Es hätte schlimmer sein können. Ich hatte letztlich Glück im Unglück, dass es nur die linke Hand erwischt hat, die ich nur beim Start zum Kuppeln brauche, und dass keine Platte verschraubt werden musste.“ Der Motorrad-Profi verrät: „Nach der ersten Untersuchung im Krankenhaus von Barcelona hat man mich schon mal mental darauf vorbereitet, dass ich in Katar nicht fahren kann. Zum Glück verlief die OP super und die Ärzte änderten ihre Meinung …“



Die 20 Runden von Katar sollen für Schrötter der Start in eine bessere Saison 2022 werden, nachdem er 2021 in der Gesamtwertung nur Platz zehn belegt hatte. „Ich will noch ein paar gute Jahre vor mir haben und endlich wieder nach vorne kommen. Damit meine ich nicht die Plätze 6, 7, 8 oder 9, sondern 1, 2, 3, 4, 5. Konstant unter die ersten Fünf und ums Podium und Siege mitfahren – das ist ganz klar mein Ziel.“ Der 29-Jährige stellt klar: „Ich bin zwar leicht angeschlagen, aber ansonsten topfit. Wir hatten eine gute Vorbereitung, die Änderungen am Motorrad und in der Crew haben gutgetan. Ich fühle mich sehr gut und gehe voller Optimismus in die neue Saison.“