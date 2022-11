Marcel Schrötter zum Moto2-Abschied auf Platz 10

Von: Thomas Ernstberger

Abschied aus der Moto2-WM: Marcel Schrötter (mit Fahne) hinter dem neuen Weltmeister Augusto Fernandez. © Glänzel

Pflugdorf/Valencia – Aus und vorbei! Im spanischen Valencia ist am Sonntag punkt 13 Uhr ein Kapitel deutscher Motorrad-Geschichte zu Ende gegangen. Der Pflugdorfer Profi Marcel Schrötter fuhr auf dem „Circuit Ricardo Tormo“ zum letzten Mal in einem Moto2-­WM-Lauf über die Ziellinie. Mit Platz 10 sicherte sich der 29-Jährige in seinem 227. Grand Prix-Rennen seit 2008 noch einmal sechs WM-Punkte – in der WM-Gesamtwertung blieb er nach einer „durchwachsenen Saison“, wie er selbst sagt, mit 123,5 Zählern auf dem 11. Platz.

Für den angestrebten Sprung unter die Top-Ten fehlten dem Motorrad-Piloten aus dem Landkreis Landsberg nur viereinhalb Punkte. „Erfreulich, dass ich ein einigermaßen anständiges Ergebnis erzielt habe, auch wenn ich damit nicht ganz zufrieden bin. Ein einstelliger Platz am Ende wäre schön gewesen“, meinte Schrötter nach seinem letzten Rennen.



In sechs Saisons mit dem Memminger Liqui Moly Intact GP-Team holte der Pflugdorfer insgesamt drei Pole Positions und stand bei fünf Grand Prix auf dem Podium. Zudem landete er viermal in den Top Ten der Gesamt-Tabelle. „Ich denke, wir können ein bisschen stolz auf das sein, was wir gemeinsam erreicht haben. Außerdem freut es mich, dass ich es als Deutscher geschafft habe, so lange in der Weltmeisterschaft zu bleiben“, so die Nummer 23. „Es war ein schöner und emotionaler Tag für mich, er wird unvergesslich bleiben. Allmählich wird es mir bewusst, dass es mein letztes Moto2-Rennen war. Ich denke, dass ich es realisieren werde, bis ich wieder zu Hause bin und meine Sachen wegpacke.“



Schrötters Blick zurück: „Es waren großartige Jahre mit dem Intact-Team. Die Jungs haben mir geholfen, meine ersten Podiumsplätze und Pole Positions zu holen. Leider ist uns ein Sieg verwehrt geblieben. Darüber werde ich mein ganzes Leben lang traurig sein. Trotzdem habe ich es bei einem Grand Prix auf das Podium geschafft, und das nicht nur einmal. Für mich ist der dritte Platz auf dem Sachsenring das absolute Highlight. Einen solchen Erfolg bei seinem Heimrennen zu feiern, angefeuert von den Fans, ist etwas ganz Besonderes. Man hat das Gefühl, dass man den Fans etwas zurückgibt. Ansonsten würde ich unseren Doppelsieg in Austin auf die gleiche Stufe stellen.“



Schrötters Blick nach vorne: „Keiner weiß, was in der Zukunft passieren wird, aber für den Moment ist das Kapitel Moto2 für mich abgeschlossen. Nach so vielen Jahren fühlt es sich an, als würde ich mit dem Motorradfahren aufhören. Aber für mich geht es in einer anderen Meister­schaft weiter und ich bin sicher, dass ich diesen Sport noch einige Jahre auf höchstem Niveau betreiben kann. Last but not least gratuliere ich Augusto Fernandez zu seinem wohlverdienten Weltmeistertitel.“



Ein neues Kapitel seiner Karriere beginnt am 20. November, wenn Schrötter mit einer Wildcard und dem nächstjährigen MV Agusta Reparto Corse Team beim Saison­finale der Supersport World Champion­ship auf Phillip Island in Australien antritt. 2023 wird Schrötter in der Super­sport-WM an den Start gehen.