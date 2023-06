Wenn das Fußballspiel zur Nebensache wird

Von: Toni Schwaiger

Mit einem Zwei-Meter-Plakat wies die MTV-Crew auf Maria Breitenbergers (vorne, 4. v. links) letztes Spiel für Dießen hin. © MTV Dießen

Dießen – Reichlich Tränen hat es bei den Fußballdamen des MTV Dießen zum Saisonabschluss in der Bezirksoberliga gegeben – nicht etwa, weil sie gegen Vize BCF Wolfratshausen mit 3:0 verloren, sondern weil Maria Breitenberger ein letztes Mal ihre Fußballschuhe geschnürt hatte. Nach 329 Spielen für den MTV und 108 Toren ist endgültig Schluss.

Allein das zwei Meter hohe Plakat „Maria Breitenberger #8 – Most Valuable Player Ever“ an der Dießener Bank ließ erahnen, dass diese Auswärtspartie eine überaus emotionale werden würde. Nach 14 Jahren im Trikot des MTV, 13 Jahre davon als Kapitän und „Kopf des Teams“ war es, wie im Vorfeld angekündigt, das letzte Pflichtspiel Breitenbergers.



Ein letztes Mal führte sie die Mannschaft aufs Feld und war Teil eines lange spannenden Fußballspiels. Wolfratshausen musste gewinnen, um die Titelchancen zu wahren, falls Tabellenführer Überacker im Parallelspiel eine erneute Niederlage kassiert. Dießen wehrte sich 90 Minuten, arbeitete unermüdlich gegen den Ball und machte es dem Favoriten schwer, zu Torchancen zu kommen. Zweimal parierte Keeperin Larissa Müske glänzend. Kurz vor der Pause schnappte sich Andrea Bichler einen verunglückten Rückpass, legte den Ball an Wolfratshausens Torhüterin vorbei, doch eine Abwehrspielerin grätschte den Ball sensationell von der Linie.



Maria Breitenberger: 329 Spiele und 108 Tore für den MTV Dießen. © MTV

Nach der torlosen ersten Hälfte half Wolfratshausen ein schmeichelhafter Elfmeterpfiff zur Führung, Hannah Förg verwandelte zur 1:0 -Führung. Und nochmals hatte der MTV die dicke Chance zum Ausgleich, doch Bichler, auf und davon, scheiterte im Eins-gegen-Eins an der BCF-Torfrau. Zehn Minuten vor dem Ende der Partie die Entscheidung: Lena Jocher traf mit einem sehenswerten Kopfballtor zum 2:0.



Das 3:0 in der Nachspielzeit durch Marie Arndt war längst Nebensache, denn in der 88. Minute war die Auswechslung von Maria Breitenberger – nach über 300 Spielen für den MTV Dießen trat sie begleitet von stehenden Ovationen und jeder Menge Tränen in den Fußball-Ruhestand. Mit ihr verliert der MTV Dießen eine absolute Führungspersönlichkeit und eine riesen Fußballerin. „Der wertvollste Spieler jemals, eine der komplettesten Fußballerinnen, die ich gesehen habe“, sagt MTV-Coach Nico Weis.



Breitenbergers Erfolgsbilanz: Meister Bezirksliga 2012, Bezirkspokalsieger 2013 und ‘14, Bezirksoberliga-Meister und Torschützenkönigin 2014, Vizemeister Landesliga und Aufsteiger in die Bayernliga 2017.