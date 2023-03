Wer viel tanzt, wird 100 Jahre alt

Von: Dieter Roettig

Gerne schaut Jubilarin Maria Mater-Andreas auf einen Cappuccino im Büro von Augustinum-Direktor Claus Ammer vorbei. Hier brachte sie ihm das Programm eines Tanzabends von 1950 im Trierer Burgtheater. © Roettig

Dießen – Die „Generation 100plus“ wird stetig größer. 23.500 Hochbetagte meldet aktuell das Statistische Bundesamt, wobei über 80 Prozent Frauen sind. Als Grund wird lapidar „Männerverlust durch 2. Weltkrieg“ genannt.

Eine ganz besondere Grande Dame, die am Sonntag, 26. März, in der Dießener Seniorenresidenz Augustinum ihren 100. Geburtstag feiert, ist Maria Mater-Andreas, geboren im Städtchen Burg-Stargard in Mecklenburg-Vorpommern. Seit September 2010 verbringt sie ihren Lebensabend am Ammersee. Die frühere unter dem Namen Maria Mater bekannte Tänzerin, Choreographin, Tanzpädagogin und Ballettmeisterin braucht zwar ab und zu den Rollstuhl, ist aber geistig noch unglaublich fit und erzählfreudig.

Ihren Mann hat sie im Krieg zwar nicht verloren, trotzdem hat er unauslöschliche Wunden bei ihr hinterlassen. Ein Auftritt 1943 mit „Slawischem Gesang und Tanz“ ihrer Kammertanzgruppe in der Landesmusikschule Hannover wurde von der Gauleitung als „Kulturbolschewismus“ bezeichnet. Als Strafe wurde die gesamte Gruppe zur Zwangsarbeit bei der Munitionsproduktion 540 Meter tief unter Tage in ein Salzbergwerk verbannt. Maria Mater-Andreas erinnert sich noch genau: „Es war nervenzermürbend, viertausend mal täglich den gleichen Handgriff an einer todbringenden Munition verrichten zu müssen. Darum hat man in unser weniges Essen Beruhigungsmittel gegeben.“ Nach Diphterie und einer Augenentzündung wurde sie am 1. Januar 1945 „erlöst“ und in eine Zeltnäherei über Tage versetzt.

Ausgebildete Tänzerin

Von 1938 bis 1942 hat Maria Mater im renommierten Dresdner Tanzinstitut von Professorin Mary Wigman Ausdruckstanz und „modern dance“ studiert. Nach dem Krieg folgten Engagements mit bekannten Tanzgruppen in In- und Ausland und schließlich ein zweijähriges Gastspiel an der Dresdner Oper. 1948 geht Maria als Ballettmeisterin und Solotänzerin für vier Jahre nach Trier, wo sie im Theater „ein kleines, aber künstlerisch hochwertiges Ballett aufbaut“, wie die örtliche Presse damals anerkannte. Ihre erste Ehe mit einem Musiker scheitert, die zweite mit dem Opernsänger und Regisseur Friedrich-Wilhelm Andreas aber hält bis zu seinem Tod und ihr amtlicher Name Maria Mater-Andreas blieb.

Ihr pädagogisches Geschickt führte die Jubilarin später nach München, wo sie an der Neuen Münchner Schauspielschule Bewegungsunterricht gab. „Rhythmisch-musikalische Erziehung“ lehrte sie auch für Musiker und Sänger am Münchner Richard Strauß-Konservatorium.

Seit 2010 verbringt die ehemalige Künstlerin ihren Lebensabend im Dießener Augustinum, wo sie für einen Bunten Abend Mitarbeitern sogar einen Can-Can beigebracht hat. Maria fühlt sich hier „pudelwohl“, genießt jeden Nachmittag im Café ein Stück Torte und schaut dann „Bares für Rares“.