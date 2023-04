„Das war eine spannende Geschichte“

Von: Nathalie Schelle

Marianne Asam (hinten rechts am Tisch) war auch verantwortlich für die städtischen Seniorenwohnanlagen am Jesuitenkolleg und in der Johann-Mutter-Straße verantwortlich. Bei ihrer „Abschiedstour“ schaute sie auch dort nochmal vorbei. © BRK Landsberg

„Ende März waren es für mich ziemlich genau 31 Jahre beim Roten Kreuz“, blickt Marianne Asam zurück. Sie ist ein wahres Urgestein im BRK Landsberg. Doch jetzt Schluss, sie geht in den Ruhestand. Grund genug, noch ein letztes Mal auf ihre vielen Jahre beim BRK zurückzublicken:

Landsberg – 1991 habe in Hofstetten ein Rot-Kreuz-Kindergarten geöffnet und dann auch gleich eine Erzieher-Stelle ausgeschrieben. „Nach meiner Elternzeit wollte ich gerne wieder in Teilzeit arbeiten. Und weil ich ausgebildete Erzieherin bin, hab ich mich dann auf die Stelle beworben“, erklärt Marianne Asam. Gute zwei Jahre war sie dann in Hofstetten. 1994 bot die Gemeinde Pürgen dem Rot-Kreuz die Trägerschaft für die Kita in Lengenfeld an. „Der damalige BRK-Geschäftsführer Anton Huber hat mich dann gefragt, ob ich in Lengenfeld die Leitung übernehmen will.“ Sie wollte, und so kam Asam nach Lengenfeld, als Leiterin einer Kita – und das für die nächsten 16 Jahre. „Dann hab ich mir irgendwann überlegt, ob ich im Kindergarten bleiben möchte, oder ob ich noch was anderes machen will“, führt die ehemalige Kita-­Leiterin weiter aus. Dann sei 2006 die Stelle des Sozialdienstleiters in der BRK Geschäftsstelle frei geworden. Ihr damaliger Chef habe sie gefragt, ob sie das machen wolle. „Ich hab dann die Chance ergriffen und am 15. März 2006 die Stelle angetreten.“ Eine Entscheidung, die sie nie bereut hat.



Von der Kita ins BRK

Ab 2006 war Asam zuständig für die sozialen Servicedienste wie für „Essen auf Rädern“ und den Hausnotruf. Auch die Kleiderkammer sei damals unter ihrer Regie gelaufen. „Wir haben uns dann 2008 überlegt, ob und wie wir mit der Kleiderkammer weitermachen und entschieden, einen Sozial-­Laden für Second-Hand-Bekleidung aufzubauen“, so Asam. Das Ergebnis war die „Schatztruhe“ in der Katharinenstraße, so heißen eben die Kleiderläden des BRK.



„Alle Mitarbeiter in den Schatztruhen arbeiten ehren­amtlich. Der Laden hatte vormittags und nachmittags jeweils drei Stunden geöffnet. Wir haben das immer weiter ausgebaut und es ist ein richtiges Erfolgsmodell geworden“, blickt Asam stolz zurück. Auf die erfolgreiche Schatztruhe in Landsberg folgte eine Jahr später eine in Kaufering, 2014 eine Schatztruhe in Dießen und 2018 eine in Geltendorf. „Das hat alles gut funktioniert, aber Corona hat uns teilweise das Genick gebrochen“, erinnert sie sich an die für alle schwierige Zeit. „Kaufering mussten wir 2021 schließen und Geltendorf schon beim ersten Lockdown, weil es ein ganz kleiner Laden war und mit den damaligen Regeln nur ein Kunde hätte einkaufen dürfen.“



Marianne Asam war auch für die BRK-Seniorenanlagen zuständig. „Ich hab mich um die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter und die konzeptionelle Weiterentwicklung gekümmert.“ 2019 überlegte sie mit ihrem Team, wie sich die Situation der Senioren entwickelt. „Wir stellten fest, dass immer mehr Leute vereinsamen. Deshalb bauten wir ein Projekt auf – Gemeinsam gegen Einsamkeit.“ Mit Fördermitteln erstellte das Team ein Konzept, das auf zwei Säulen basierte. „Das eine war, dass die Menschen, die einsam und nicht mehr mobil sind, zuhause besucht werden“, erklärt Asam. Dafür habe das BRK Ehrenamtliche ausgebildet, die die Senioren zuhause besuchen. „Und die zweite Säule war, dass wir immer wieder Veranstaltungen anbieten, um die Leute zusammenzubringen.“ Das Konzept sei gut angelaufen und auch trotz Corona habe sie es unbedingt weiterführen wollen. „Wir bauten dann eine Einsamkeits-Hotline auf und schafften so den ersten und zweiten Lockdown ganz gut.“



Während den Lockdowns konnten auch die Landsberger und Dießener Tafel ihren Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten. „Wir haben dann unter meiner Regie den Tafelbetrieb minimal weitergeführt, damit die Bedürftigen auf jeden Fall versorgt sind.“ Insgesamt zwei Monate hielt das BRK die Tafeln am Laufen.



Auch bei der Weiterentwicklung der Servicedienste führte Marianne Asam Regie. „Das war auch sehr wichtig, denn gerade durch die demografische Entwicklung wurde für viele Senioren ,Essen auf Rändern‘ immer wichtiger“, erklärt sie. „Auch für den Hausnotruf haben wir viele Anschlüsse gemacht, damit die Leute möglichst lang zuhause wohnen bleiben können. Und der Patientenfahrdienst musste auch immer weiter entwickelt werden.“



Ein besonders arbeitsreiches Jahr war 2014: „Da kam die erste Flüchtlingswelle. Der Landkreis hat uns damals beauftragt, Strukturen zu schaffen, um die Flüchtlinge möglichst gut zu versorgen.“ Asam und ihr Team bauten einen Außendienst auf. Das bedeutet, dass Mitarbeiter immer zu den Unterkünften gefahren sind und geschaut haben, dass alles bei den Flüchtlingen passt. „Sie haben auch Essen und Hygiene-Artikel ausgegeben“, erklärt sie. Außerdem habe man Sozialarbeiter eingestellt, die als Vermittler zwischen Ausländeramt und Flüchtlingen fungierten. „Sie schauten, dass die Flüchtlinge angemeldet sind. Wir hatten damals 26 Mitarbeiter in dem Team.“



Marianne Asam war 31 Jahre beim BRK tätig und hat vielen Menschen geholfen. © Asam

Mit Preis belohnt

Auch langfristig gingen der Bereichsleiterin die Ideen zur Hilfe der Flüchtlinge nicht aus: „Worauf ich ganz besonders stolz bin: Es gelang uns, in jeder Ortschaft einen kleinen Helfer-Kreis aufzubauen, damit die Flüchtlinge auch vor Ort gut versorgt waren“, erklärt sie. „Die haben ihnen dann gezeigt, wie man einkaufen geht oder wie man mit dem Bus nach Landsberg fährt. Das hat uns lange über die schwierige Flüchtlingswelle hinweg geholfen.“ Asam und ihr Team entwickelten außerdem ein preisgekröntes Konzept: „Wir haben in der ersten Welle in Zusammenarbeit mit einer Psychologin ein Konzept erarbeitet, bei dem stabile Flüchtlinge zu muttersprachlichen Trauma-Helfern ausgebildet wurden“, erklärt sie stolz. „Sie konnten dann in ihrer Muttersprache den Flüchtlingen helfen, wenn diese in ein psychisches Loch fallen. Das ist gut angenommen worden.“ 2018 gab es dafür den bayerischen Integrationspreis.



Seit vergangenem Jahr läuft die nächste Belastungsprobe für Marianne Asam und ihr Team: „Seit Beginn des Krieges in der Ukraine kommen wir sehr stark an unsere Grenzen“, erklärt sie, „es ist aufgrund des Fachkräftemangels sehr schwierig, überhaupt noch Sozialarbeiter zu finden.“ Alle Flüchtlinge, die ab Mitte Februar gekommen sind, habe man mit Bekleidung versorgt. „Es kamen auch aus der Bevölkerung sehr viele Kleiderspenden, da bin ich sehr froh, sonst hätte das alles nicht gereicht.“



Dennoch sind und werden die Ressourcen knapp, vor allem beim Wohnraum. „Ich hoffe, dass der Zustrom bald abebbt, sonst kommen wir an unsere Grenzen.“ Es stehe immer wieder im Raum, dass man Turnhallen anmietet, wenn anderweitig kein Wohnraum mehr da sei, aber das wolle man vermeiden. „Wir hatten das in der ersten Welle und das ist ein schwieriger Zustand für alle Beteiligten. Das möchte wirklich keiner mehr.“



Zeit für die Enkel

Offiziell ist Marianne Asam zum 31. März im Ruhestand. 31 Jahre im Dienste des BRK liegen jetzt hinter ihr. Es sei eine schöne Zeit gewesen, aber eben auch manchmal schwierig und anstrengend. „Jetzt wird es einfacher. Der 3. April war der erste Montag an dem ich mir gedacht habe: Ich muss mich heute nicht darum kümmern, welche Termine diese Woche anstehen. Es war immer sehr viel los.“ Dafür kann sich Marianne Asam jetzt auf ihre vielfältigen Interessen konzentrieren und auf ihre Familie. „Ich freue mich, dass ich jetzt mehr Zeit für meine Enkelkinder habe. Das ist sehr schön.“