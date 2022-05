„Alt werde ich später“

Von: Ulrike Osman

Marianne Koch, inzwischen 90 Jahre alt, bei ihrem Besuch in Landsberg. © Osman

Landsberg – Bis auf den letzten Platz besetzt war der Festsaal im Historischen Rathaus, als auf der Bühne ein besonderer Gast Platz nahm. Marianne Koch, ehemalige Filmschauspielerin, erfolgreiche Ärztin, Gesundheitsjournalistin und Buch-Autorin, las aus ihrem jüngsten Werk „Alt werde ich später“, beantwortete Zuschauerfragen und war genauso, wie man sie aus Radio und Fernsehen kennt – charmant, professionell, souverän und unfassbar fit für ihre mittlerweile 90 Jahre.

Bewunderung für ihr Aussehen, ihre Tatkraft und positive Energie ist Marianne Koch gewohnt – so sehr, dass es ihr schon peinlich zu werden scheint. „Jetzt reicht‘s aber“, unterbricht sie gut gelaunt die lobenden Worte von Stadträtin Margarita Däubler, die an diesem Abend gemeinsam mit Bürgermeister Felix Bredschneijder „die wirklich sehr traurige Oberbürgermeisterin“ vertritt.



Denn Doris Baumgartl ist krank und kann an der Veranstaltung, auf deren Realisierung sie lange hingearbeitet hat, nicht teilnehmen. Die Lesung gehört zu der von Baumgartl initiierten Veranstaltungsreihe „Starke Frauen stärken“. Das soll weniger heißen, dass starke Frauen weiterer Stärkung bedürften – sondern, dass sie selbst mit ihrem Beispiel anderen Mut machen.Das tut Marianne Koch zweifellos. Und sie ist selbst das beste Aushängeschild für die Ratschläge in ihrem neuen Buch.Was also ist das Patentrezept, trotz biologischen Alterns jung zu bleiben? „Körperliche Aktivität und die richtige Ernährung sind die wichtigsten Möglichkeiten, alterstypischen Erkrankungen zu entgehen“, sagt die Medizinerin. Und: „Beweglich bleiben, körperlich wie geistig, ist der Schlüssel.“



Eindringlich rät sie zu einem Verzicht auf Industrienahrung wie stark verarbeitete Lebensmittel und Fertiggerichte. „Darin ist viel zu viel Chemie - zu viel an Geschmacksverstärkern, Fett, Salz und Zucker.“ Stattdessen sollten möglichst regionales Obst und Gemüse auf dem Speiseplan stehen. Und Proteinreiches, das dem Abbau von Muskelmasse im Alter entgegenwirkt.



Koch verrät, dass sie morgens ein Naturjoghurt mit frischem Obst frühstückt und jeden Tag selber kocht. Und dass die Portionen nicht zu üppig sein sollten. „Übergewicht im Alter sollte nicht sein.“ Von vegetarischer Ernährung hält sie viel, von der veganen Variante wenig. Gerade im höheren Lebensalter könne der völlige Verzicht auf tierische Lebensmittel zu einem Defizit des Vitamins B12 führen.



Ganz wichtig auch: Das Leben weiterhin gestalten, gerade nach dem Eintritt in den Ruhestand – neue Aufgaben suchen und anpacken. „Mutig sein“, rät Koch und fügt hinzu: „Das sagt sich so leicht, ich weiß.“ Aber auch das hat sie vorgelebt – und hat mit 40 ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehängt („ich war gottfroh, die Filmerei hinter mir zu haben“) und ihr unterbrochenes Medizinstudium wieder aufgenommen.



In ein seelisches Loch stürzte die Internistin, als die Bestimmung in Kraft trat, wonach niedergelassene Ärzte ab einer Altersgrenze von 68 Jahren keine Kassenpatienten mehr behandeln durften (eine Regelung, die schnell wieder aufgehoben wurde). Sich auf Privatpatienten zu beschränken, kam für Koch nicht in Frage. Und so gab sie die Praxis auf, die sie erst mit 55 Jahren eröffnet hatte. „Ich fing an, medizinische Bücher zu schreiben – das war wie ein neuer Beruf.“



Lebenslanges Lernen müsse sein, sagt Marianne Koch. „Und es macht sogar unheimlich Spaß.“ Für ihr wöchentliches „Gesundheitsgespräch“ auf Bayern 2 arbeitet sie sich regelmäßig in die aktuellsten Forschungsergebnisse zu neuen Themen ein. Dazu gehören die Lektüre von medizinischen Fachzeitschriften, die Recherche in Online-Archiven oder auch der Besuch eines Internistenkongresses.



„Geistig fit bleiben heißt, die Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu erhalten und möglichst neue zu schaffen“, sagt Koch. Und das geschehe, wenn man kopfrechne, Gedichte lerne, Tagebuch schreibe, einen VHS-Kurs besuche und sich ganz allgemein mit Interessantem beschäftige – auch wenn das Tempo des Denkens im Alter tatsächlich langsamer werde.



Ein weiterer entscheidender Faktor beim gesunden Altern sind auch soziale Kontakte, die es zu pflegen gelte. „Einsamkeit ist die schlimmste Alterskrankheit mit üblen Folgen für Körper und Seele“, sagt Koch. „Einsam ist man wie gelähmt.“ Dagegen helfe schon das Zusammenleben mit einem Tier – so wie auch sie selbst seit dem Tod ihres Lebensgefährten vor drei Jahren ihr Zuhause nur noch mit ihrem Hund teilt. Und mit ihm natürlich täglich stramm spazieren geht – was beide fit hält.