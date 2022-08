Dießen fördert Balkon-Kraftwerke

Von: Dieter Roettig

Sonnenstrom von PV-Modulen an der Balkonbrüstung wird direkt ins Hausnetz eingespeist und mindert die Grundlast. Dießen fördert den Kauf solcher Mini-Kraftwerke. © EmpowerSource

Dießen – Mit Photovoltaik-Anlagen kann man den Höhenflug der Strompreise zwar mindern, aber nicht jeder hat ein geeignetes Dach oder das nötige Geld zur Verfügung. Vor allem Mieter haben keine Möglichkeit, auf dem Hausdach Solarstrom für den Eigen­bedarf zu produzieren. Eine interessante Alternative sind für sie steckerfertige Solargeräte, auch Mini-PV, Plug-In- oder Balkon-Kraftwerke genannt. Ab sofort wird der Kauf solcher Anlagen (350 bis 800 Euro) mit ein oder zwei Modulen von der Marktgemeinde mit 100 Euro bezuschusst.

In der jüngsten Sitzung des Ferienausschusses des Gemeinderats wurden die Förderrichtlinien einstimmig verabschiedet. Ziel des Programmes sei es laut Bürgermeisterin Sandra Perzul, den Bürgern einen Anreiz zur Umsetzung energiesparender Maßnahmen sowie zur Erzeugung und Nutzung von regenerativen Energien zu geben. Damit solle in der Marktgemeinde der Energieverbrauch insbesondere aus fossilen Energieträgern gesenkt sowie der CO2-Ausstoß verringert werden.



Antragsberechtigt für Stecker-­PV-Anlagen mit bis zu 600 Watt Anschlussleistung sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Dießen, die hier Grundstücks- beziehungsweise Wohnungseigentümer oder Erbbauberechtigte sind. Hausverwaltungen mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft sowie Mieter mit Zustimmung der Eigentümer können ebenfalls den Zuschuss beantragen. Pro Haushalt kann innerhalb von zehn Jahren nur einmal gefördert werden. Ausgeschlossen sind Prototypen, Eigenbau oder gebrauchte Balkon-Kraftwerke.



Die Anträge können jederzeit auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen oder im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Wichtig sei laut Bürgermeisterin Perzul, dass der Förderantrag vor Kauf beziehungsweise Installation der Anlage bei der Gemeinde gestellt werde. Nach der Förderzusage sei innerhalb von neun Monaten der Nachweis der erfolgten Installation zu erbringen.

Die Module werden per Kabel und Steckdose an das Hausnetz angeschlossen, weshalb sie auch „Plug & Play-Solaranlagen“ genannt werden. Das Gerät erzeugt bei Sonneneinstrahlung Gleichstrom, der von einem Wechsel­richter in haushaltsüblichen Wechselstrom umgewandelt und über die Einspeisesteckdose mit dem in der Wohnung vorhandenen Stromkreis verbunden wird.



Sehr sicher



Die Module haben eine Nennleistung von bis zu 600 Watt und sind so konzipiert, dass sie einfach anzubringen, anzu­schließen und direkt zum Eigen­verbrauch des Solarstroms zu nutzen sind. Nach Angaben der Hersteller sollen die Module 20 Jahre und länger Sonnenstrom produzieren. Laut den Verbraucherzentralen seien die Geräte grundsätzlich sehr sicher. Inzwischen sind über 200.000 solcher Systeme ohne bekannte Zwischenfälle in Deutschland in Betrieb.



Mit einem Mini-Kraftwerk auf dem Balkon lässt sich in der Summe der jährliche Stromverbrauch von Elektrogeräten decken, die für die sogenannte Grundlast im Haushalt verantwortlich sind. So kann zum Beispiel der Strombedarf von Kühlschrank oder Internet-Router einfach mit Sonnenenergie ökologisch und kostengünstig erzeugt werden.



In der Ammerseeregion bezuschusst bereits die Gemeinde Herrsching erfolgreich derartige Mini-Kraftwerke. Für Dießen machte der Marktgemeinderat im Rahmen eines kommunalen Förderprogrammes zunächst 5.000 Euro locker. Es gilt das Windhundprinzip „First In – First Out“, also die Zuschussbe­arbeitung in der Reihenfolge der Eingänge. Sollte das Angebot auf breiter Basis angenommen werden, will man das Programm weiter aufstocken.