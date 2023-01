Dießen sichert sich sein Natur-Juwel

Von: Dieter Roettig

Freiherr Ludwig von Schacky (kleines Bild) wäre stolz, dass sein Landschaftspark mit den vielen renovierten Skultpuren und Denkmälern jedes Jahr tausende Besucher anlockt. © Roettig

Dießen – Gottlob nur ein Albtraum-Szenario für Dießens Rathaus-Chefin Sandra Perzul: Der Schacky-Park, denkmalgeschütztes Natur-Juwel in der Marktgemeinde, fällt in fremde Hände … Zwar hat die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul als Besitzer bisher keinerlei Ambitionen, das knapp 18 Hektar große Grundstück zu veräußern. Zumal der Pachtvertrag der Vinzentinerinnen mit der Gemeinde noch bis zum 30. Juni 2035 läuft.

Trotzdem baut Dießen mit einer Vorkaufssatzung vor, da laut der Beschlussvorlage des Gemeinderats in Bezug auf eine Pachtverlängerung und Fortsetzung einer öffentlichen Nutzung „die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern bisher nicht zu einem positiven Abschluss gebracht werden konnten“. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde einstimmig eine „Satzung über das besondere Vorkaufsrecht für den Schacky-Park“ erlassen.



Ziel der Marktgemeinde sei es laut Bauamtsleiterin Johanna Schäffert, „den Schacky-Park langfristig in seiner Gesamtheit – auch mit dem derzeit vom Reit- und Fahrverein genutzten Grundstücksteil – als öffentliche Grünfläche zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln.“ Dabei spiele insbesondere eine „kontrollierte dauernde öffentliche Zugänglichkeit zum Park eine zentrale Rolle“.



Bei einem Verkauf an einen Dritten steht damit der Gemeinde ein Zugriffsrecht grundsätzlich zu den gleichen Konditionen zu. In erster Linie aber geht es der Gemeinde mit dem „Vorratsbeschluss“ darum, der Diözese Augsburg als Mutterhaus des Ordens ein Statement für die enorme Bedeutung des Parks für Dießen zu setzen. Und auch als Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit des Förderkreises Schacky-Park, der seit 2006 das Gelände und seine Baudenkmäler liebevoll restauriert und pflegt.



Die Vinzentinerinnen, die den Park 1933 erwarben, nutzten das Anwesen nämlich als landwirtschaftliche Fläche. Die kunstvolle Ausstattung war dabei in den harten Zeiten des letzten Jahrhunderts unwichtig. Viele Skulpturen und Kleinodien wurden einfach vergraben. Spöttlich nannte man den Park bald „Oberbayerns schönste Kuhweide“. Nach der Aufgabe der Klosterökonomie im Jahr 2003 wurde der Park aufgeteilt: Den westlichen Teil pachtete der Reit- und Fahrverein Dießen. Der östliche Teil mit wertvollem Baumbestand ging an die Marktgemeinde, die ihn wiederum dem Förderkreis überließ.



In knapp 65.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden hat er unter anderem die denkmalswerten Strukturen, Elemente, Lampen und Statuen ausgegraben, restauriert und wieder aufgestellt. Das rundum renovierte Monopteros erstrahlt in neuem Glanz und gehört zu den Wahrzeichen Dießens. Ludwig Freiherr von Schacky auf Schönfeld (1849-1913) und seine Gattin Julia (1852-1910) wären stolz, wenn sie ihren dank dem Förderkreis wieder zum Leben erweckten Park mit seinen Highlights vom Teehaus bis zum Ententeich sehen könnten.



Die künstlich geschaffene ländliche Idylle ging nach des Freiherrn frühen Todes mit nur 63 Jahren an die Schacky’sche Familienstiftung über, die 1922 den gesamten Park samt der Villa Diana an Dr. Georg Heim (1865-1938) verkaufte, Abgeordneter des Bayerischen Landtags und des Reichstags in Berlin sowie Mitbegründer der Bayerischen Volkspartei und Präsident der Landesbauernkammer. 1933 wurde er von den Nationalsozialisten aller seiner Ämter enthoben. Noch im selben Jahr verkaufte er den Park an die Vinzentinerinnen, die ihn zur landwirtschaftliche Fläche umfunktionierten.



Neben dem Schacky-Park erließ der Marktgemeinderat noch eine Satzung über ein Vorkaufsrecht. Es ging um ein rund 800 Quadratmeter großes Privatgrundstück in Dettenhofen direkt an der St. Martin-Kirche. Dieses wird seit Jahren von der Gemeinde als Parkplatz sowie als Standort für die Glascontainer gepachtet.