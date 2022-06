Huber und Drei Rosen

Marktgemeinde Dießen: Start der Bürgerversammlungs-Tournee

Von: Dieter Roettig

Auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofs „Drei Rosen“ wird die Gemeinde Dießen Mietwohnungen für Normal- und Geringverdiener bauen, versprach Rathauschefin Sandra Perzul bei ihrer ersten Bürgerversammlung. © Roettig

Dießen/Dettenschwang – Genau 753 Tage nach ihrem Amtsantritt als Bürgermeisterin konnte Sandra Perzul ihre erste Bürgerversammlungs-Tour in Dettenschwang starten. Da Dießen die flächenmäßig größte Gemeinde des Landkreises ist, muss sie für ihren Rechenschaftsbericht noch in den Ortsteilen Dettenhofen (8. Juni), Riederau (9. Juni) und Obermühlhausen (14. Juni) sowie im Hauptort Dießen (15. Juni) antreten.

Lampenfieber brauchte Perzul bei ihrer Premiere nicht zu haben. Als echtes „Dießener Gwax“ und langjähriges Vorstandsmitglied des Katholischen Frauenbundes kennt sie „Gott und die Welt“ zumindest in ihrer Heimat und ist mit vielen per Du. So absolvierte sie ihre erste Bürgerversammlung locker und mit Bravour quasi „unter Freunden“.



Die Corona-Auswirkungen im gemeindlichen Haushalt waren auch ein Punkt beim Finanzüberblick. 64.201 Euro musste die Marktgemeinde stemmen, unter anderem für die Teststationen, die Sonderimpftage und die Home-Office-Einrichtung für die Rathaus-Mitarbeiter. Da es in Perzuls Bericht um die Jahre 2020 und 2021 ging, wurden die Steuereinnahmen im Verwaltungshaushalt zusammengefasst. Über 32,7 Millionen Euro nahm die Gemeinde 2020 und 2021 an Gewerbe-, Einkommen-, Grund- und Zweitwohnsitzsteuern ein. Davon wurden fast 12,9 Millionen Euro Kreisumlage an den Landkreis abgeführt. Weitere Ausgaben im Verwaltungshaushalt waren die Personalkosten für die 91 Gemeinde-Mitarbeiter, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die Wasserversorgung oder die Ausgaben für die Carl-Orff-Schule als „Sachaufwandsträger“. Erfreut wurde registriert, dass trotz großer Ausgaben im Vermögenshaushalt wie Umbau der Seeanlagen, Erhalt der Gemeindestraßen oder Erneuerung der Tagwasserkanäle keine neuen Kreditaufnahmen notwendig waren.



Allein die reinen Baukosten der dringend notwendigen Hochbehälter-Sanierung in Pitzeshofen betragen 665.000 Euro. Der dickste Brocken bei den Ausgaben ist die Umgestaltung der Seeanlagen. Von den veranschlagten 5,45 Millionen Euro wurden bereits drei Millionen ausgegeben. Allerdings sind auf dem Gemeindekonto schon 777.800 Euro der bewilligten staatlichen Förderung in Höhe von knapp 3,2 Millionen Euro eingegangen.



Nach dem erfolgreich verlaufenen Töpfermarkt geht es jetzt im Eiltempo voran in den Seeanlagen. Die Uferzone im Boxlerpark wird laut Perzul bis Juli fertiggestellt, zu der man dann über die neue barrierefreie und breitere „Rialtobrücke“ gehen kann. Bis Ende Oktober wird noch zwischen Kiosk und Dampfersteg gewerkelt: Pflasterung des Rundwegs, Vergrößerung der Grün­fläche mit Pflanzung von Bäumen sowie eine neue Beleuchtung und Möblierung mit bequemen Ruhebänken.



Zum umstrittenen Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße nahm die Bürgermeisterin ausführlich Stellung. Mit „handfesten und echten Fakten“ warb sie für das gemeindliche Ratsbegehren am 7. August, das die Antragsteller des „Bürgerbegehrens gegen Flächenversiegelung“ ausbremsen soll: Es werde ein naturnaher Parkplatz mit viel Grün und Baumbepflanzung bei maximal 30 Prozent Versiegelung nur auf den Fahrwegen entstehen. Wichtig seien besonders die dauerhafte Entwässerung des Grundstücks und eine Querungshilfe für Fußgänger. Die geschätzten Kosten von 760.000 Euro würden durch die vom Gemeinderat beschlossene Parkraumbewirtschaftung wieder hereinkommen.



Huber und Drei Rosen



Im Rück- und Ausblick lobte Perzul den gelungenen Umbau des Dettenschwanger Kindergartens, dem jetzt der Ausbau des alten Riederauer Rathauses zu einer Kita folgt. Auf dem Dießener Friedhof habe man ein „Sorglos-Ruhepaket“ für Urnengräber errichtet und die Tiefgarage an der Mühlstraße werde endlich saniert. Über die Zukunft der geerbten Huber-Häuser an der Johannisstraße könne man erst beraten, wenn die vom Landratsamt geforderte Altlasten-Untersuchung abgeschlossen ist. Auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofs „Drei Rosen“ wird die Gemeinde als Besitzer einen Wohnkomplex mit erschwinglichen Mieten für Normal- und Geringverdiener errichten. Dazu habe man bereits einen Ideen-Wettbewerb in die Wege geleitet. Dass in der Ammersee-Gemeinde viel Zuzugsinteresse und eine rege Bautätigkeit herrscht, zeigen die Zahlen von 2020 und 2021 bis Anfang Juni 2022: Es wurden genau 777 Bauvoranfragen, Baugesuche und Bauanträge gestellt und im Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats behandelt.



Interessant für die Besucher waren auch die aktuellen Einwohnerzahlen. Von den gesamt 11.183 in Dießen Gemeldeten leben 7.650 in der Hauptgemeinde, 2.078 in Riederau/Rieden, 745 in Dettenschwang, 375 in Dettenhofen und 335 in Obermühlhausen. Es gab 627 Wegzüge, aber 740 Zuzüge. 132 Sterbefällen standen 74 Geburten gegenüber. Der Anteil ausländischer Mitbürger beträgt 1.485, darunter mit Stand Ende Mai 140 Flüchtlinge aus der Ukraine. Hier lobte die Bürgermeisterin ausdrücklich die Gemeinderäte Beatrice von Liel und Patrik Beau­sencourt, die sich besonders um die Gäste aus der Ukraine kümmern und ein Netzwerk aufgebaut haben.