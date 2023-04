Kaufering: naturnah bestattet in der Urnenerdröhre

Von: Andrea Schmelzle

Auf dem Kauferinger Friedhof-West soll es in Zukunft auch möglich sein, in Urnen unter Bäumen bestattet zu werden. © Gemeinde Kaufering

Kaufering – Auf dem Friedhof-West der Marktgemeinde soll eine neue, naturnahe Bestattungsform möglich werden: die Baumbestattung. Um einen Baum sollen ringförmig Erdrohre im Boden versenkt werden, in denen die Urnen Platz finden.

„Das hat Vorteile“, erklärte Markus Kreuzer vom Technischen Bauamt und zuständig für Tiefbau und Grünanlagen. Durch den Einbau der Rohre werde der Wurzelraum nicht bei jeder Bestattung geschädigt: Wenn die Rohre einmal im Boden sind, müsse nur deren Deckel für die jeweilige Urne geöffnet werden. Dem Baum passiere nichts – die Wurzeln könnten um das Rohr herum wachsen. So schädige man zudem auch den Boden nicht bei jeder Bestattung, wenn nicht jedes mal neu gegraben werden müsse , so Kreuzer. Und das sei wiederum eine Kostenersparnis.



Das Angebot Baumbestattung soll so schnell wie möglich umgesetzt werden. 40.000 Euro (plus 15.000 für die Planung) sind dafür im Haushalt eingeplant. Als Bäume sind Linden mit einem Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern vorgesehen. 32 Erdrohre, in denen jeweils zwei Urnen Platz haben, seien geplant.



Für die speziellen Rohre, die dafür nötig sind, empfiehlt die Kauferinger Verwaltung Rohre aus Edelstahl mit einer diebstahlsicheren Abdeckung. Zwei Muster lagen den Mitgliedern des Ausschusses in der jüngsten Sitzung vor. Sie befürworteten einstimmig die Variante „Edelstahlröhre mit Bronzeabdeckung Motiv Lebensbaum“.