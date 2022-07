Markus Klingl gewinnt drei WM-Titel und dreimal Silber

Mit drei WM-Titeln und drei Silbermedaillen kehrte Markus Klingl vom TV Prittriching von den US Open aus Florida an den Lech zurück. © FKN

Orlando/Prittriching – Nicht nur beim Tennis oder beim Golf gehören die US Open zu einem der größten Sport­events der Branche. Auch im Kampfsport zählen die „ISKA US-Open“ zu den bedeutendsten Turnieren. Bis zu 3.500 Starter kämpften dabei um die begehrten Weltmeistertitel. Besonders der Bereich Formen hat einen hohen Stellenwert und ein großes Ansehen, weiß Markus Klingl, erfolgsverwöhnter Kampfsportler vom TV Prittriching. Aus gutem Grund.

Auch wenn das Team der ISKA Germany heuer mit fünf Startern ziemlich klein und übersichtlich war, so hat dies nichts über die Qualität der Sportler zu sagen. Mit insgesamt sechs Weltmeistertiteln, fünfmal Silber und zweimal Bronze konnte sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. Einen wesentlichen Teil dazu trug Markus Klingl bei. Im Bereich Formen war er der einzige Vertreter des deutschen Teams. Aber auch der erfolgreichste mit drei WM-Titeln und drei Silbermedaillen.



Die Konkurrenz bei den US Open, die im Conoradeo Spring Hotel im Disney World Orlando/­Florida stattfand, war groß und stark. „Auf diesem Turnier unter die drei Erstplatzierten zu kommen, ist in der Branche hochan­gesehen“, betont Klingl. Von Jung bis Alt, vom Weißgurt bis zum hohen Dan-Träger strebten die Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt nach den beliebten Titeln in den Kategorien Formen, Bruchtest, Pointfight, Leichtkontakt und Clash.



Markus Klingl gewann seine drei Weltmeistertitel in den Kategorien Traditionel Form, Creative Form und Creative Weapon Form und die drei Silbermedaillen in Traditionel Weapon Form A, Music & Extreme Form und Music & Extreme Weapon Form jeweils in der Klasse + 18 Black Belt A.



WM-Titel- und -Medaillensammler: Markus Klingl vom TV Prittriching. © FKN

Nachdem Klingl am Freitag fünf der sechs Starts absolviert hatte und dabei bereits zwei 1. und drei 2. Plätze zu Buche standen, ging‘s am Samstag ins große Finale in der Kategorie mit den meisten Startern des Turniers: 21 Konkurrenten gingen auf die Matte, um in der Kategorie „Traditional Forms“ den begehrten WM-Titel zu gewinnen. Am Ende konnte Markus Klingl mit der 13. Hyong (koreanisch: Yu-Shin) WM-Gold sichern – sein bisher größter, wie er selbst sagt. Unter dem Beifall der Gegner, Kampfrichter und Zuschauer wurden die Entscheidung verkündet und Klingl feierte den Höhepunkt seiner seiner bisherigen Laufbahn. „Das gemeinsame Training mit Shifu Serge Seguin hat an diesem Wochenende seine Wirkung gezeigt“, ist er sich sicher.



Mit tollen Erlebnissen, fairen Wettkämpfen und neu gewonnen Freunden trat Markus Klingl die Heimreise an. Der Sport habe wieder einmal gezeigt, dass er Menschen verbindet. „Auf den US Open herrschte große Fairness, jeder freute sich für den anderen, wenn der als Sieger hervorging“, so der Prittrichinger. „Dieses Turnier war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg.“