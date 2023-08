Marode Infrastruktur am Fliegerhorst Landsberg

Von: Ulrike Osman

Schon lange nicht mehr im Betrieb: Das Strom- und Wasserleitungsnetz auf dem Fliegerhorst ist marode und müsste rundum erneuert werden. © Müller-Hahl

Penzing - Wenn der Zweckverband Penzing-Landsberg den Fliegerhorst übernimmt, muss er sich um die Erschließung mit Strom- und Wasseranschlüssen kümmern. Die Infrastruktur auf dem Gelände ist marode.

„Wir können kein flächendeckendes, funktionierendes Netz übernehmen“, teilte der Penzinger Bürgermeister Peter Hammer bei der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung mit. Die Leitungen hätten darunter gelitten, dass das Gelände bereits lange brachliege. „Erschließung wird eines der Themen schlechthin werden.“ Ein Thema, dass Hammer am liebsten jetzt schon in Angriff nehmen würde. Doch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Noch-Eigentümerin habe signalisiert, dass der Zweckverband Dienstbarkeiten und Wegerechte brauchen würde, um auf dem Gelände tätig zu werden.

Projektentwickler Martin Birgel vom Planungsbüro Dragomir berichtete anschließend, dass die BImA das Stromnetz am liebsten in weiten Teilen stilllegen und abschalten würde, um Kosten zu sparen. Klar sei außerdem, dass die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) nichts vom veralteten Bestandsnetz auf dem Gelände übernehmen werde. Ein Konzept für ein neues, paralleles Netz werde erarbeitet.



Auch bei der Wasserversorgung würde die BImA gern möglichst viele Leitungsstränge abschieben oder trennen. Zuletzt sei der Wasserverbrauch aufgrund von Rohrbrüchen „enorm hoch“ gewesen, so Birgel. Die Pöringer Gruppe als Wasserversorger habe einige der Rohrbrüche behoben und biete ein wöchentliches Monitoring des Wasserverbrauchs an, um Lecks künftig schneller zu orten und die Stilllegung von Leitungen zu verhindern. „Denn trockengelegte Leitungen kriegt man nie wieder hin“, so Birgel.



Verbandsrat Christian Hettmer wies darauf hin, dass ein marodes Leitungsnetz ein „erheblicher Kaufpreisminderungsgrund“ sei. Das sieht auch Bürgermeister Peter Hammer so. Doch in Sachen Verkehrswertermittlung trete man noch auf der Stelle: „Da wollten wir schon weiter sein“, berichtete Birgel.



Das Thema werde von der BImA jedoch vor sich hergeschoben – wegen angeblicher krankheitsbedingter Ausfälle im Gutachterbüro. Auch in Sachen Altlasten und PFC-Belastung sei der Fortschritt schleppend. Abschließende Ergebnisse erwarte man erst im nächsten Jahr.