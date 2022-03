Bio frisst der Hund

Von: Dietrich Limper

Jungunternehmerin Martina Marchart aus Landsberg mit den Zwergpinschern Poldi und Hector in ihrer Produktionsstätte für gesundes Hundefutter. © Limper

Landsberg – Nicht nur bei der Nahrung für Menschen geht der Trend immer mehr in Richtung Bio und regionalen Produkten. Auch für Hunde gibt es seit einigen Jahren Alternativen, denn industriell hergestelltes Futter wird nicht von allen Vierbeinern vertragen. Die Landsbergerin Martina Marchart hat nahezu im Alleingang eine Manufaktur für bessere Tiernahrung auf die Beine gestellt.

Die 28-jährige gebürtige Schlierseerin ist gelernte Tierarzthelferin und lebt seit zwei Jahren in der Lechstadt. Ihr Herz schlägt seit Kindesbeinen für Tiere und derzeit sind die beiden Zwergpinscher Hector und Poldi ihre besten Freunde. Letzterer zeigte im Jahr 2018 deutlich an, dass er mit dem herkömmlichen Hundefutter nicht mehr ausreichend versorgt werden konnte. Er magerte ab, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends.



Martina Marchart recherchierte und tauschte sich im Internet mit anderen Hundebesitzern aus. Schon bald stieß sie auf das Kürzel B.A.R.F – Biologisch Artgerechtes Rohes Futter. Dahinter steht der Gedanke, dass sich fleischfressende Haustiere, besonders Hunde, an den Fressge­wohnheiten von Wildhunden und Wölfen orientieren sollen. Die Kanadierin Debbie Tripp gilt als Pionierin auf diesem Gebiet. Beim „Barfen“ werden frische Komponenten wie Muskelfleisch, Innereien, Knochen, Öle und Seealgen zu einer kompletten Portion zusammengestellt. Beigemischt werden außerdem die Ballaststoffe Obst, Gemüse und optional Getreide. Wenn man alle Komponenten im richtigen Verhältnis zusammenstellt, kann dadurch komplett auf künstliche Zusätze verzichtet werden.



Um den Zwergpinschern wieder auf die Beine zu helfen, fing Marchart an, das gesunde Hundefutter selbst herzustellen. Nachdem sie in der heimischen Küche einige Rezepte und Zube­reitungen ausprobiert hatte, ging sie sogar noch einen Schritt weiter, wie sie erzählt: „Die Herstellung war mit einigem Aufwand verbunden und das hielt auch meine Freunde davon ab, ihre Hunde selbst auf artgerechtes und gesünderes Futter umzustellen“. Deswegen kam ihr die Idee, ihren eigenen Betrieb zu gründen und in das Geschäft mit der Nahrung für den besten Freund des Menschen einzusteigen. Sie kratzte ihre Ersparnisse zusammen und machte sich auf einen beschwerlichen Weg.



Ein Standort musste gefunden werden und die junge Frau kam auf eine clevere Idee: Sie konnte von einer Firma im Landsberger Industriegebiet einen Stellplatz mieten und orderte in Hamburg einen 15-Quadratmeter-Tief­kühlcon­tainer, wie man ihn von großen Schiffen kennt, der als Produktionsstätte dienen sollte. Im Dezember kam er in der Lechstadt an. Weitere Gerätschaften waren anzuschaffen: Fleischwolf, Knochenbrecher, Schockfroster, Gefrierschrank und vieles mehr. Mit Hilfe von Freunden wurde der Boden gelegt, eine Lüftung eingebaut, Strom und Wasser angeschlossen – nach rund sechs Monaten war die Produktionsstätte endlich einsatzbereit.



Dann begann die Genehmigungsphase. Bereits im Vorfeld hatte sie abgeklärt, ob ihre Idee überhaupt eine reelle Chance haben würde. Beim Landrats­amt hatte man von einer Produktion im Container auch noch nichts gehört und so war es für alle Beteiligten Neuland. Der 10. Mai 2021 war der große Tag: Das Veterinäramt nahm das Projekt in Augenschein. Anschließend war Martina Marchart erleichtert: „Ich glaube, der Veterinär hat gesehen, dass ich mir viele Gedanken gemacht habe und alles hochwertig ausgebaut wurde. Baulich wurde gar nichts beanstandet. Ich musste nun noch eine Trinkwasserprobe nehmen lassen, ein Hygienekonzept schreiben, das polizeiliche Führungszeugnis vorlegen und das Gewerbe anmelden. Die Hürden für so ein Unterneh­men sind hoch, aber das ist auch gut so.“



Einen Verbündeten fand die junge Unternehmerin in Michael Moser, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei in Landsberg und zugleich Obermeister der hiesigen Innung. Er unterstützte das Projekt mit nützlichen Ratschlägen, wurde zum Fleischlieferanten und bietet das Futter sogar in einer separaten Gefriertruhe in seinem Laden an.



Ende November 2021 war es schließlich geschafft. Die endgültige Abnahme als „Futtermittelhersteller“ erfolgte und unter dem Namen „Barfello“ nahm das Unternehmen seinen Probebetrieb auf. Erste Test-Bestellungen wurden in speziellen Kühlboxen bundesweit versandt, die Ware muss schließlich tiefgefroren beim Kunden ankommen. Nach dem Start ihrer Website hofft die Start-Up-Unternehmerin nun auf regen Zuspruch. „Ich habe mir mit Barfello wirklich einen Traum erfüllt.“