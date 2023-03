Falsche Atteste: „Hilfsbereiter Arzt“ vor dem Kadi

Von: Ulrike Osman

Muss sich wegen des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ vor Gericht verantworten: der Kauferinger Arzt Rolf Kron (rechts), hier zum Prozessauftakt mit seinem Verteidiger David Mühlberger. © Osman

Landsberg - In mindestens 117 Fällen soll ein Kauferinger Arzt falsche Atteste zur Maskenbefreiung ausgestellt haben. Seit dieser Woche steht er vor dem Schöffengericht Landsberg. Bis ein Urteil fällt, werden allerdings noch Monate vergehen.

Landsberg – Genau 4.739 Atteste zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung soll der Kaufering Arzt Rolf Kron laut Staatsanwaltschaft zwischen Mai 2020 und Januar 2021 ausgestellt haben. In mindestens 117 Fällen habe er die Empfänger vor der Ausstellung nicht untersucht beziehungsweise nicht einmal gekannt.



Stattdessen, so die Anklage, seien Blanko-Atteste mit erfundenen Diagnosen, Unterschrift und Stempel des Arztes verschickt worden – für 17 Euro pro Stück. 21 dieser Blanko-Atteste wurden bei einer Durchsuchung der Praxis im Januar 2021 sichergestellt.



Da der Kauferinger Arzt und Homöopath in der Szene der Maskenverweigerer und Querdenker bekannt gewesen sei, kamen per E-Mail Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet – so viele, dass der Mediziner sie nicht alle selbst bearbeiten konnte. So landeten auch zwei seiner Mitarbeiterinnen wegen Beihilfe auf der Anklagebank – eine 54-Jährige aus dem Landkreis Landsberg und eine 45-Jährige aus Norddeutschland; sie sollen beim Versand der Atteste geholfen haben. Der 54-Jährigen werden 47 Fälle zur Last gelegt, der 45-Jährigen 39.



Alle drei Angeklagten äußerten sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen. Im Zuschauerraum verfolgten zahlreiche Unterstützer Krons friedlich den Prozess. Da man mit Störungen aus der Querdenkerszene rechnen musste, hatte das Gericht zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen verhängt, begleitet von einem beachtlichen Polizeiaufgebot.



In der Beweisaufnahme wurden zunächst lediglich sichergestellte Blanko-Atteste und Rechnungen in Augenschein genommen sowie zwei Videos von Interviews abgespielt, in denen Kron sich als Corona-Verharmloser und Maskengegner äußert und erklärt, dass er Atteste bereits für „Patienten in Warteliste“ ausstelle. Schließlich wolle er als „hilfsbereiter Arzt“ den Menschen sofort helfen, selbst wenn er freie Termine erst Monate später anbieten könne.



Dass es manche dieser Menschen gar nicht gab, entging ihm dabei, wie einer der Fälle zeigte. Offenbar hatte ein Schulleiter Verdacht geschöpft und per E-Mail ein Attest bestellt, um einen erfundenen Sohn namens Otto von der „Maulkorbpflicht“ zu befreien. Auch dieses soll Kron prompt ausgestellt haben.

Das Verfahren war bereits für den vergangenen November angesetzt, musste aber mehrfach verschoben werden, weil der Verteidiger Krons erkrankt war. Um den Prozessablauf zu straffen und aus Unsicherheit darüber, ob weitere Verhandlungstage kurzfristig platzen würden, hatte die Vorsitzende Richterin Katrin Prechtel lediglich drei Fortsetzungstermine angesetzt und die meisten der 50 Zeugen ausgeladen – auch weil diese teils weite Anreisen gehabt hätten. Vor Gericht befragt werden sollten lediglich die Hauptsachbearbeiter der Polizei.



Die Verteidiger David Mühlberger, Maximilian Richter und Markus Thamm waren mit diesem Vorgehen allerdings nicht einverstanden und pochten darauf, möglichst alle Zeugen zu hören. Sollten sich dafür in näherer Zukunft keine Termine finden, müsse man das Verfahren eben aussetzen.



Tatsächlich gestaltete sich die Suche nach zusätzlichen Verhandlungsterminen im März und April höchst schwierig – hauptsächlich aufgrund bereits bestehender Verpflichtungen der Anwälte. Auch ein einstündiges Rechtsgespräch zwischen Gericht, Staatsanwalt und Verteidigern blieb ohne Ergebnis. So kam am Ende eine Aussetzung des Verfahrens raus – voraussichtlich bis Ende Juni.