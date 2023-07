Weißwurst to go

Ein Wunscherfüller für alle Kunden: Mayr´s Dorflädle in Scheuring

Von: Nathalie Schelle

Teilen

„Der Kunde ist König“ lautet das Motto in Mayr´s Dorflädle. Besitzerin Margot Mayr (Mitte), ihr Mann Thomas und die Angestellten, wie Dara Richter-Böttcher, versuchen, alle Wünsche der Käufer umzusetzen. © Schelle

Scheuring – „Ich wollte als Kind schon immer gerne einen Tante-Emma-Laden haben“, erzählt Margot Mayr, als sie in der Café-Ecke ihres Dorfladens Platz nimmt. Um beruflich kürzer zu treten, war Mayr auf der Suche nach einer neuen Aufgabe in Scheuring, wo sie seit 2008 mit ihrer Familie lebt. „Eine Bekannte hat erzählt, dass der Dorfladen zu macht und mein Mann hat dann gesagt, dass das ja was für uns wäre.“ Es sollte also mehr ein Hobby sein. Und aus dem Hobby wurde ein Ort, an dem der Spruch „Der Kunde ist König“ wohl wortwörtlich zutrifft.

Mit drei Angestellten und ihrem Mann Thomas führt Margot Mayr seit 2017 „Mayr´s Dorflädle“. Auf 100 Quadratmetern bekommt der Kunde hier alles, was er für den täglichen Bedarf braucht – und noch ein bisschen mehr. „Wir haben eine warme Theke mit verschiedenem Leberkäs, Fleischpflanzerl, Würstl und Braten“, erklärt Mayr. Mal gebe es auch Schnitzel oder Chicken Nuggets – das werde rege angenommen. Auch Burger sind oft in der Theke zu finden, etwa der Mayr Burger, ein Chicken- oder ein Veganer Burger.



Eine Theke weiter gibt`s das Gebäck. „Unsere Croissants kommen direkt aus Frankreich“, so Mayr. Das Brot werde entweder geliefert oder von der Besitzerin selbst gebacken. „Wenn wir das volle Programm haben, haben wir 25 verschiedene Vollkornsemmeln“, zählt sie weiter auf. Brezen gibt´s natürlich auch. Die werden mehrmals täglich frisch aufgebacken. „Auch um vier Uhr nachmittags gibt´s noch frische Brezen, manchmal auch noch ofenwarm.“ Die Kuchen und Torten backt Mayr ebenfalls selber – vor allem mit Dinkelmehl. „Ich hab alles, was ich vom Backen und Kochen weiß, von meiner Oma. Das war schon immer was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.“



Neben den vielen Angeboten gibt´s bei Mayr´s Dorflädle auch noch andere Services. „Der Lieferservice war während Corona ein ganz großes Thema“, sagt Mayr. „Wenn ältere Leute nicht mehr rausgehen wollten oder konnten.“ Damals seien immer ihr Mann und sie zum Ausliefern gefahren. „Wir wollten die Mitarbeiter dem nicht aussetzen.“ Den Lieferservice gebe es immer noch – und der werde auch immer noch gerne angenommen.



Ein weiteres Zuckerl im Dorfladen: das Frühstück. Weil mehrere Leute ein Frühstück wollten, habe man eben eine kleine Frühstückskarte gebastelt. „Ein Mann hat auch schon seine Frau zum Hochzeitstag hierher eingeladen. Da haben wir dann den Tisch mit Blümchen gedeckt, damit das wirklich toll ausschaut.“



Weißwurst to go

An Kreativität mangelt es in Mayr´s Dorflädle nicht. So gab es – vor allem für die Brummi-Fahrer – eine ‚Weißwurst to go‘. „ Jeden Donnerstag haben wir Weißwurst-Frühstück gemacht“, erinnert sich Mayr. Das hätten die LKW-Fahrer, die ihre Brotzeit im Dorfladen holten, auch gerne gehabt, hatten aber keine Zeit für ein Frühstück vor Ort. „Im Endeffekt habe ich einen Brezenteig genommen, eine Weißwurst ohne Haut auseinander geschnitten, Senf rein gemacht, in den Teig eingewickelt und rausgebacken. Die konnten sie dann in die Hand nehmen und essen.“



Nicht nur Sachen to go gibt´s auf Wunsch im Dorfladen. Auch Geschenksets können die Kunden hier kaufen. „Das hab ich schon jeher gerne gemacht“, erklärt Mayr. Um die Weihnachtszeit seien immer wieder Leute in den Laden gekommen, die auf der Durchreise waren und für Bekannte ein Geschenk gebraucht haben. „Dann haben wir eben so kleine Körbchen gemacht.“ Auch Artikel von Vereinen stellt der Laden zum Verkauf aus, wie Thomas Mayr erklärt. „Und die bestellen dann bei uns für ihre Veranstaltungen. Da sind wir dann auch gerne mal an unseren freien Tag hier, um die Sachen aufzubacken, dann haben sie‘s frisch.“



Übrigens: Wer Schreibwaren, Klein-Spielzeug oder Zeitschriften braucht, kann im Kiosk der Familie Mayr (Hauptstraße 37, Scheuring) vorbeischauen. Auf Wunsch kann der Kunde hier oder im Dorfladen auch Artikel bestellen lassen, falls diese gerade nicht auf Lager sind. Neben den ganzen Büroartikeln verkauft Mayr im Kiosk auch verschiedene Sorten von original italienischem Eis.