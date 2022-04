Mehr Falten für weniger Volumen

Von: Dieter Roettig

Über tausend Meter gefalteter Spezialschlauch befinden sich auf der Rolle. Fasziniert beobachtet Dießens Wassermeister Michael Deininger (im gelben Anorak), wie fünf Meter pro Minute in die alte Wasserleitung eingezogen werden. © Roettig

Dießen – An der über 50 Jahre alten Trinkwasserleitung in der Rotter Straße traten in den letzten Jahren immer wieder Rohrbrüche auf, die mühsam geflickt werden mussten. „Damit ist jetzt für die nächsten fünfzig Jahre Schluss“ verspricht Dießens Wassermeister Michael Deininger. Er überwacht gerade die Sanierung, die mittels des relativ kostengünstigen „Inliner-Verfahrens“ erfolgt.

Würde man die gut einen Kilometer lange Leitungsstrecke in der Rotter Straße zwischen Schinderweg und Johann-Michael-Fischer-Straße herkömmlich erneuern, kämen auf die Marktgemeinde Kosten von „deutlich über einer Million Euro zu“, so Michael Deininger. Für die Bau- und Grabungsarbeiten durch die 30 Zentimeter dicke Asphaltschicht mit teilweisen Vollsperrungen des Verkehrs müsste man zudem mit mindestens zwei Monaten rechnen.



Also wurde der Wassermeister zum Sparfuchs und überzeugte die Marktgemeinde für das grabenlose „Schlauch-Inliner-Verfahren“ mit Kosten von rund 300.000 Euro und einer Bauzeit von nur dreieinhalb Wochen. Dabei zieht man einen Spezialschlauch in das alte Rohr ein, ohne durchgehend den Boden aufreißen zu müssen. Bei diesem Sanierungsverfahren wird der mehrschichtige Hochdruckschlauch zunächst gefaltet. Dadurch verringert sich der Querschnitt und der Schlauch kann leichter in die zu sanierenden Bestandsrohre eingezogen werden. Danach wird der Schlauch unter Druck wieder in seine runde Form gebracht und liegt eng an der Rohrwandung der ursprünglichen Leitung an. Laut der beauftragten und auf dieses Verfahren spezialisierten Firma aus Cham hat die „innere und statisch selbsttragende Auskleidung“ die gleiche Qualität wie eine neue Wasserleitung.



Da diese Baumaßnahme durchaus nicht alltäglich ist, hatten sich an der Startgrube für den Einzug des Schlauches am Schinderweg Kiebitze von Wasserversorgern aus der Region eingefunden. Interessiert verfolgten sie, wie der Schlauch mit fünf Metern pro Minute im Boden verschwand. Wassermeister Michael Deininger freut sich schon darauf, wenn er noch im April nach einer finalen Druckprüfung mit „Wasser marsch“ die neue Leitung frei geben kann.