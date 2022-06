Mehr Mähwiesen im Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Auch in Dießen gibt es Flächen, die im Rahmen des Mähwiesenprojektes untersucht werden sollen. © Regierung von Oberbayern

Landkreis – Blütenpracht, Schmetterlinge, Wildbienen und mehr: Mähwiesen bieten zahlreichen Arten Lebensraum. Sie entstehen, wenn landwirtschaftlich extensiv bewirtschaftet, also regelmäßig ein bis zweimal pro Jahr gemäht wird. Weil sich die Bewirtschaftung ändert, gehen diese gebiete verloren. Zudem muss Deutschland einen vor zehn Jahren bei der EU gemeldeten Stand an Mähwiesen erfüllen. Deshalb startet der Bezirk Oberbayern sechs Mähwiesenprojekte – auch im Landkreis: in den Gemeinden Landsberg, Unterdießen, Fuchstal und Dießen.

Im Stadtgebiet Landsberg und in Unterdießen seien das nur vier Flächen, informiert Rainer Fuß von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. „In Dießen sind es aber mindestens zehn Wiesenflächen.“ Ziel sei, den aktuellen Zustand der Wiesen anhand der Pflanzenarten zu ermitteln. Wenn die Ergebnisse vorliegen, sollen Maßnahmen zum Schutz der noch bestehenden Mähwiesen, aber auch zur Verbesserung aktuell weniger artenreicher Mähwiesen vorgeschlagen werden.



Die Kartierung starte jetzt, sagt Fuß. Anschließend werde man mit den jeweiligen Eigentümern sprechen, ob diese bereit seien, ihre Flächen in qualitativ hochwertige Mähwiesen umzuwandeln: „Das geht dann wohl auch ins kommende Jahr rein.“ Ob Deutschland vor zehn Jahren zu viele Flächen gemeldet habe oder ob seither so viele Mähwiesen verschwunden seien, wisse man nicht, so Fuß. „Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem.“ Insofern ist das Projekt auch eine Art ‚bürokratisch geförderte Naturschutzmaßnahme.



Mähwiesen werden im Rahmen des Vertragsnaturschutzprogrammes gefördert. Wer wolle, solle sich ans Landratsamt wenden, mit dem dann ein Fördervertrag über fünf Jahre geschlossen wird, informiert Rainer Fuß. Verzichte der Landwirt konsequent auf jegliche Düngung und Pflanzenschutzmittel und mähe die Wiese frühestens ab dem 15. Juni – mit der Option auf einer weiteren Mahd im Juli oder August –, werde der Hektar pro Jahr mit 470 Euro gefördert. Der Vertrag kann verlängert werden – was bei den bestehenden Verträgen im Landkreis auch regelmäßig der Fall sei, betont Fuß.



Insgesamt wolle man bei dem Projekt mit Landwirten und Ökologen „Erfahrungen und Empfehlungen zur standortgemäßen Bewirtschaftung“ austauschen, sagt Dr. Monika Dubbert vom beteiligten Planungsbüro Egger aus Klagenfurt. Veränderungen sollen hinterfragt werden, um die Ursachen erkennen zu können. Im Fokus stünden auch Fördermöglichkeiten von extensiver Bewirtschaftung, zum Beispiel andere Schnitttermine, Häufigkeiten oder auch eine Nachsaat von bestimmten Blütenpflanzen.

Das Projekt soll bis 2024 laufen, Projektträger ist die Regierung von Oberbayern, finanziert wird es vom Bayerischen Umweltministerium. Die Projektgebiete wurden zusammen mit den Unteren Naturschutzbehörden ausgewählt. Infos gibt es auf der Homepage der Regierung von Oberbayern unter Service, Umwelt, Naturschutz/Natura 2000.