Mehr Platz in der Schule für 2,5 Millionen Euro

Von: Johannes Jais

An der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule soll angebaut werden – vor allem, um Platz für Fachräume zu schaffen. © Jais

Fuchstal – An der Johann-Baptist-Baader-Schule in Leeder soll angebaut werden, damit mehr Platz für die Bereiche Hauswirtschaft und Werken ist. Die Kosten dafür werden grob auf 2,5 Millionen Euro geschätzt – basierend auf Angaben des Planungsbüros. Beauftragt wurde Katharina Stadler vom Büro Holzapfel Architekten aus Epfach.

Rektorin Eva-Maria Klein und ihr Stellvertreter Markus Arnold erklärten im Gemeinderat, was der aktuelle Stand in den Überlegungen ist. Die Schülerzahl steige, was auch mit einem starken Rückfluss von Gymnasiasten und Realschülern in der siebten und achten Jahrgangsstufe zu tun habe.



Beliebt sei das Wahlfach Hauswirtschaft. Fürs kommende Schuljahr 2022/2023 gehe man von 34 Mädchen und Burschen allein in der achten Klasse aus. In der zehnten Jahrgangsstufe werden 13 Schüler und Schülerinnen einen eigenen Kochplatz benötigen, damit sie in der Hauswirtschaft die Prüfung machen können.



Der ehemalige Hauswirtschaftsraum hat nur zwölf Kochfelder. Das sei zu wenig für Prüfungen. Seit einigen Jahren müssten Kinder in den Hauswirtschaftsraum nach Rott ausweichen, dessen Schulgebäude ebenfalls zur Johann-Baader-Schule gehört. Dort habe der Fachraum 16 Kojen, was ausreichend sei. Die Fahrten seien aber „ökologisch und ökonomisch Unsinn“, betonte Klein.



Zu bedenken sei auch, dass man Räume für die Offene Ganztagsschule benötige. 80 Mädchen und Buben würden dieses Angebot nutzen. Abhilfe in der Raumnot soll ein Anbau auf der Nordseite bringen, der zur Hausmeisterwohnung hin ausgerichtet ist.



Einer der Werkräume soll zur Küche mit dann 16 Kochplätzen umfunktioniert werden. Daran soll sich der einstöckige Anbau mit Flachdach anschließen. Durch diese Erweiterung würde Platz geschaffen für zwei neue Werkräume und für einen Maschinenraum mit Werkzeug zum Bohren und Sägen. Berücksichtigt werden soll auch Platz für Werken und Gestalten der fünften und sechsten Klassen.



Gemeinderat Wolfram Ruoff erkundigte sich, wann die Erweiterung erfolgen soll. Zweiter Bürgermeister Stephan Völk sagte dazu, die Gemeinderäte sollten von den Planungen erst mal Kenntnis nehmen. Ob die Erweiterung nächstes Jahr oder erst 2024 in Angriff genommen werde, könne (noch) nicht gesagt werden.



Ein wichtiger Punkt sei die Frage, welchen Anteil bei den geschätzten Kosten von 2,5 Millionen Euro brutto der Freistaat Bayern übernehme. Noch sei „nicht klar, was wir kriegen“, schob Völk zur Frage der finanziellen Förderung hinterher. Rektorin Klein meinte abschließend nur: Wenn dieser Anbau realisiert werde, dann sei die Johann-Baptist-Baader-Mittelschule „räumlich gut aufgestellt“.



Das Gebäude der Mittelschule gehört der Gemeinde Fuchstal. Daher kommt die Gemeinde für die Kosten der Erweiterung auf. Die zahlreichen Gemeinden im Schulverband bezahlen eine Miete an Fuchstal. Maßgebend dafür ist die Schülerzahl.