Mehr Platz: Landsberger Bauausschuss lässt Erweiterungen zu

Nachverdichtung auf engem Raum – auch hier in der Speestraße der Schwaighofsiedlung nicht einfach so möglich.

Gute Gründe für Ausnahmen

Von Ulrike Osman

Landsberg - „Es kommt drauf an“: Das könnte das Motto im letzten Bauausschuss gewesen sein. Ob Erweiterungen oder Umbauten passen, hängt eben vom Einzelfall ab.

Drei ganz unterschiedliche Bauvorhaben in drei verschiedenen Gebieten der Stadt beschäftigten jüngst den Bauausschuss. Und doch hatten alle drei das gleiche Ziel – Erweiterung beziehungsweise Umbau von bestehenden Gebäuden – und ließen sich nicht ohne weiteres durchwinken. Für alle drei gab es jedoch gute Gründe – und schließlich grünes Licht beziehungsweise Kompromissvorschläge.



Fall eins führte zum Ortstermin in die Speestraße. Dieser Teil der Schwaighofsiedlung unterliegt keinem Bebauungsplan. Hier möchte eine junge Familie ein Haus um gut fünf Meter nach Osten erweitern. Das Problem dabei: Die Grundfläche des Hauses liegt bereits jetzt deutlich über der Umgebungsbebauung, da es mit dem Nachbargebäude zusammengebaut ist.



Man laufe Gefahr, einen Bezugsfall zu schaffen, der prägend für die weitere Entwicklung des Gebietes sein könne, warnte OBin Doris Baumgartl (UBV). Andererseits gehe es immer auch um die Menschen, in diesem Fall ein junges Paar, das sein zweites Kind erwartet und derzeit in zweieinhalb Zimmern lebt. In der geplanten Erweiterung sollen zwei Kinderzimmer und ein Bad Platz finden. Mit dem Kompromissvorschlag der Verwaltung – Erweiterung ja, aber nur um 3,5 Meter – konnten sich die meisten Ausschussmitglieder anfreunden. Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) warnte, man werde die Struktur der Schwaighofsiedlung ohne Bebauungsplan nicht halten können. Dieter Völkel (SPD) beruhigte, dass hier kein Präzedenzfall geschaffen werde, sondern es sich vielmehr um „eine gut begründete Einzelfallentscheidung“ handele.



Erweitert werden soll auch ein landwirtschaftlicher Betrieb in Erpfting. Der Eigentümer will seine Milchviehhaltung nach Tierwohlgesichtspunkten modernisieren und einen großzügigen Laufhof samt Liegeflächen sowie Roboterraum, Büros und Fahrsiloüberdachung schaffen. Allerdings überschreitet das Vorhaben den festgesetzten Bauraum, teilweise reicht es sogar in den Außenbereich hinein. Hier greift jedoch die Privilegierung landwirtschaftlicher Baumaßnahmen, wie Claus Müller vom Bauordnungsamt erklärte.



Größere Sorgen habe ihm der Immissionsschutz gemacht, vor allem angesichts der im Norden und Osten des Betriebs gelegenen Wohnbebauung. Neben der - bereits signalisierten - Zustimmung des Landratsamts und der Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten habe man daher auch die Zustimmung der Nachbarn benötigt. „Tatsächlich liegen alle Unterschriften vor“, so Müller. Der Bauausschuss genehmigte das Vorhaben einstimmig -–und zeigte sich erfreut darüber, dass der Betrieb somit im Dorf gehalten werden könne.



Mehr Wohneinheiten

Auch der dritte Antrag auf der Tagesordnung war erfolgreich – obwohl er von der Bauverwaltung kritisch gesehen wurde. Er betraf die Erweiterung eines Einfamilienhauses in Ellighofen.



Stein des Anstosses war in diesem Fall der Wunsch der Eigentümer, in dem vergrößerten Gebäude nicht zwei, sondern drei Wohneinheiten unterzubringen. Beides widerspricht dem Bebauungsplan, der Einzelhäuser in diesem Bereich nur als freistehende Einfamilienhäuser zulässt. Während man sich mit einer Erweiterung auf zwei Wohneinheiten noch anfreunden konnte, würden drei Wohneinheiten „erheblich über das vertretbare Maß einer Befreiung hinausgehen“, hieß es im Sachvortrag.



Dass das Vorhaben vom Bauausschuss letztlich doch genehmigt wurde, ist dem Ellighofener Ortssprecher Stephan Niedermayer zu verdanken. Er stellte klar, dass es lediglich um eine bauliche Trennung innerhalb des Gebäudes gehe, nicht um eine Vergrößerung der Kubatur. Das Gebäude solle im Zuge der Erweiterung auch saniert werden, war erhebliche Kosten verursache - und staatliche Zuschüsse würden pro Wohneinheit gezahlt, so Niedermayer.