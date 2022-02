Melanie Holl aus Hurlach ist Meisterin im Staplerfahren

Von: Andrea Schmelzle

Immer hoch konzentriert, damit mit Präzision gearbeitet werden kann: Melanie Holl während der Meisterschaft in ihrem Gabelstapler © Holl

Landkreis – Melanie Holl hat ein besonderes Hobby. Die Hurlacherin liebt es, Gabelstabler zu fahren. Eine Leidenschaft für Maschinen und Fahrzeuge hat sie von Klein auf. Die Liebe fürs Staplerfahren hat sie in ihrem Beruf als Fachkraft für Lagerlogistik entdeckt. Und die hat ihr nun erneut einen großen Titel eingebracht – in einer Meisterschaft, von der die meisten gar nicht wissen, dass es sie gibt: Melanie Holl ist amtierende Deutsche Meisterin im Gablerstaplerfahren.

Groß geworden sei sie nicht nur daheim, sondern auch auf dem Pferdehof von Freunden in Hurlach, erzählt Melanie Holl. Hier habe sie viel Zeit verbracht und immer gerne ausgeholfen. Das Fahren von Bulldogs und das Rangieren mit Anhängern habe sie dabei zur Genüge erlernt. Und gemerkt: Geschickt zu rangieren, große Maschinen oder Fahrzeuge zu steuern, „das ist mein Ding“. Geschwindigkeit mache ihr allerdings „schon auch Spaß“. Sie fährt gern schnell, egal, ob mit dem Auto oder dem Motorrad. Staplerfahren sei eben der „kleine Motorsport“ geworden, den sie sich als „Normalsterbliche“ leisten könne.



„Aber auch Gabelstapler können ein ganz schönes Tempo erreichen“, meint sie. Besonders, wenn man „da oben auf dem Gefährt sitzt“, da seien 20 bis 25 km/h plötzlich „ganz schön schnell“. Das müsse man erlebt haben, meint Holl. In den Wettbewerben kommt ihr dieses Faible für Schnelligkeit zugute: Schließlich arbeite man da auch oft gegen die Zeit.



Bis zu ihrem 30. Lebensjahr hat die gelernte Schreinerin „daheim in Hurlach“ gelebt. Hier seien immer noch ihre Wurzeln, betont die heute 40-Jährige. Hier lebe noch ihr Vater. Bruder und Schwester wohnen gleich im Umland.



Hubschrauber fliegen sei eigentlich ihr großes Ziel gewesen, sagt Melanie Holl. Leider sei sie jedoch „technisch nicht dafür geeignet“ gewesen. „Dann eben Lkw“, habe sie sich gedacht – und sei auf die Logistik gekommen. Im Jahr 2004 ging sie schließlich nach Füssen, zur Bundeswehr, wie ihr Vater, und landete hier beim Gebirgs-Logistik-Bataillon, hat vier Jahre lang „gedient“.



Eine Weiterbildung als Fachkraft für Lagerlogistik habe sie zunächst einige Jahre in den Supermarkt „Kaufland“ nach Landsberg geführt. Weggezogen, ins nordhessische Felsberg, sei sie wegen der Liebe (und damit meint sie keinen Gabelstapler). Hier arbeitet sie seitdem als Fachkraft für Lagerlogistik.



Es sei 2016 gewesen, dass sie das erste Mal auf die Gabelstapler-Contests aufmerksam wurde. Zunächst auf die Regionalmeisterschaft, in der schließlich die Vorentscheidung zur Deutschen Meisterschaft gefällt wird. Die zwölf besten Frauen aus ganz Deutschland dürfen teilnehmen.



2017 ging sie das erste Mal an den Start, wurde gleich achte. Von Jahr zu Jahr habe sie sich verbessert, Erfahrung und Routine seien ihr da sicher zugute gekommen – bis sie im Jahr 2019 als Siegerin und damit Deutsche Meisterin hervorging.



Nachdem die Veranstaltung im Jahr 2020 coronabedingt ausfiel, fand die Deutsche Meisterschaft im Oktober letzten Jahres unter veränderten, coronagemäßen, Bedingungen in Aschaffenburg wieder statt. Weniger Teilnehmer, weniger Platz, aber mit einem ganz neuen Parcours. Man müsse sich das „so ähnlich vorstellen wie in der TV-Show „Ninja-Warrior“: Die Teilnehmer fahren paarweise über drei Runden und stechen sich gegenseitig aus. Herausforderungen wie mit einer Palette auf der Gabel über eine Buckelpiste fahren, einen vier Meter hohen Turm mit dem Stapler aufbauen, laden und ihn sicher wieder abstellen oder über Wippen fahren müssen gemeistert werden – in nur acht Minuten. Nicht nur Tempo ist angesagt, sondern auch Geschicklichkeit, Präzision und Feingefühl. Denn „wenn der Turm umfällt, ist es vorbei“. Und der sei manchmal „ganz schön wackelig“. Melanie Holl mag genau diese Herausforderung. „Hochstapeln kann schließlich jeder“, meint sie. Kein Wunder, dass sie ihren Titel gegen elf Konkurrentinnen verteidigen konnte. Und das, obwohl sie gar nicht allzu viel Möglichkeiten zum Trainieren hatte. An ihrem Arbeitsplatz sei sie „mittlerweile größtenteils am PC.



Spaß bereite ihr das Miteinander,es würde mittlerweile richtig familiär auf den Meisterschaften zugehen, erzählt Melanie Holl. Aber auch neue Leute lerne sie immer wieder kennen. Und sie mag die Wettkampfsituation: das Kräfte messen und auch „ein bisschen die Männer ärgern“, man vergleiche sich schließlich schon ein wenig.



Ihr Ziel: „Ich will Stefanie Schuster schlagen.“ Die sei bisher dreimal Meisterin. Holl möchte fünffache Deutsche Meisterin werden. Die diesjährigen Regionalmeisterschaften im Mai sind schon in Vorbereitung. Wie auch Melanie Holl: „Ich fahre jetzt schon wieder etwas mehr Stapler“, meint sie, und übe auch gedanklich. Denn wenn sie es sich recht überlege, höre sich Dutzendfache Meisterin noch besser an.