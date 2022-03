Meldeverzüge am Wochenende

Von: Susanne Greiner

Teilen

Im Landkreis ist die Inzidenz wieder sprunghaft auf deutlich über 2.000 gestiegen. Der große Sprung an Inzidenz und Fallzahlen liegt laut Angabe des Landratsamtes an einer Aufarbeitung von Meldeverzügen am Wochenende. © dpa

Landkreis – Im Landkreis ist die Inzidenz wieder sprunghaft auf deutlich über 2.000 gestiegen. Heute liegt der Wert bei 2.343,4. Seit gestern sind 1.342 Neuinfektionen beim RKI gemeldet worden. Der große Sprung sei mit der Aufarbeitung von Meldeverzügen vom Wochenende zu erklären, so Landratsamts-Pressesprecher Wolfgang Müller, die aufgrund technischer Probleme aufgetreten seien. Die Lage in bayerischen Intensivstationen bleibt stabil, die Zahl der positiv getesteten Patienten auf Normalstationen ist etwas gesunken . Seit gestern gibt es in Bayern nur geringfügige Lockerungen. So bleiben 2G- und 3G-Regel bis 2. April noch in Kraft. Gelockert wird bei der Maskenpflicht an Grundschulen und bei den Kontaktregeln.

Zu den einzelnen Standpunkten der Bundestagsmitglieder zum Thema allgemeine Impflicht lesen Sie hier mehr.

Unter diesem Link sind die Zahlen der Einweisungen innerhalb der letzten sieben Tage sowie die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen zu sehen. Dort finden Sie auch die Links zu weiteren Daten. Die Zahlen der Intensivbettenbelegung in den einzelnen Bundesländern finden Sie hier.

Die aktuell gültigen Corona-Regeln für Bayern finden Sie hier.

+++ Dienstag, 22. März +++

• Seit gestern ist die Inzidenz im Landkreis wieder sprunghaft gestiegen und liegt laut RKI heute wieder bei 2.343,4. Mit laut RKI seit Pandemiebeginn insgesamt 31.159 positiv Getesteten wurden seit gestern 1.342 Neuinfektionen gemeldet (nachdem es von Sonntag auf Montag scheinbar nur 43 Neuinfektionen gab). Bei dem großen Sprung bei den Corona-Fallzahlen und damit auch der Inzidenz handele es sich um die Aufarbeitung von Meldeverzügen am Wochenende, gibt Landratsamt-Pressesprecher Wolfgang Müller an. Das Gesundheitsamt hatte technische Probleme bei der Übermittlung der Daten (Indexfälle). Diese Meldeverzüge seien nun wieder fast vollständig aufgeholt.

• Laut Landratsamt sind aktuell 3.320 positiv Getestete und 127 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bayernweit ist wieder etwas gestiegen: Laut DIVI liegen aktuell 412 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (zehn Personen mehr als gestern), 158 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist etwas gesunken: Das LGL meldet heute 917 positiv getestete Patienten (2,0 ) Prozent mehr als vor einer Woche), die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt nochmals leicht auf 7,0 . Mit 5.136 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 10,4 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 225 Patienten mehr als gestern.

• Die Impfquote im Landkreis Landsberg liegt bei 67,75 , bayernweit bei 74,7 Prozent. Insgesamt 62.988 Menschen im Landkreis haben die Auffrischimpfung erhalten, das sind 52,49 Prozent.

+++ Montag, 21. März +++

• Die Inzidenz im Landkreis ist in den letzten Tagen wieder gesunken an und liegt heute bei 1.698,9. Mit laut RKI seit Pandemiebeginn insgesamt 29.817 positiv Getesteten wurden seit gestern 43 Neuinfektionen gemeldet (aber zu bedenken: gestern war Sonntag). Laut Landratsamt sind aktuell 3.288 positiv Getestete und 106 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Im Klinikum Landsberg liegen momentan 17 positiv Getestete auf der Infektstation, kein Covid-Patient muss derzeit auf der Intensivstation behandelt werden. Die Lage im Klinikum ist weiterhin angespannt: Zahlreiche Mitarbeitende werden selbst positiv auf Corona getestet und entfallen deshalb bei der Arbeit.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bayernweit ist wieder etwas gesunken: Laut DIVI liegen aktuell 402 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (elf Personen weniger als am Mittwoch), 157 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist ebenfalls gesunken: Das LGL meldet heute 940 positiv getestete Patienten (2,0 ) Prozent mehr als vor einer Woche), die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt wieder leicht auf 7,2 . Mit 4.911 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 12,4 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL sieben Patienten mehr als am Mittwoch.

• Seit Samstag sind in Bayern die Coronaregeln gelockert - aber vorerst nur minimal: Maskenpflicht sowie 2G- und 3G-Regeln müssen bleiben, Kontaktbeschränkungen und Kapazitätsgrenzen sind weggefallen. Grund- und Förderschüler müssen am Platz keine Masken mehr tragen. Grund für die Lockerungen ist, dass am 19. März die Corona-Maßnahmen bundesweit enden. Es gibt aber eine Übergangsfrist bis zum 2. April, in der jedes Bundesland für sich die bestehenden Regeln noch beibehalten kann. Bayern bleibt bis zum 2. April aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen bei der allgemeinen Maskenpflicht, und den Zugangsregeln für Gastronomie (§G) und Veranstaltungen wie (2G) und 2G plus für Clubs und Diskotheken.

• In der Bundestagsdebatte zur allgemeinen Impfpflicht am 17. März gab es bisher noch keinen Konsens: Die Vorschläge reichen von einer Impfpflicht ab 18 Jahren, über eine Impfpflicht ab 50 Jahren bis hin zur Ablehnung einer Impfpflicht und einem Vorsorgebeschluss, falls die Coronalage gefährlich außer Kontrolle geraten sollte. In der ersten Beratung gingen die Meinungen über die Impfpflicht entsprechend weit auseinander. Ob ein Antrag letztlich die notwendige Mehrheit erreicht, ist derzeit nicht absehbar.

+++ Mittwoch, 16. März +++

• Ab Samstag werden in Bayern die Coronaregeln gelockert - aber vorerst nur minimal: Maskenpflicht sowie 2G- und 3G-Regeln bleiben, Kontaktbeschränkungen und Kapazitätsgrenzen fallen aber weg. Zudem müssen Grund- und Förderschüler am Platz keine Masken mehr tragen. Grund für die Lockerungen ist, dass am 19. März die Corona-Maßnahmen bundesweit enden. Es gibt aber eine Übergangsfrist bis zum 2. April, in der jedes Bundesland für sich die bestehenden Regeln noch beibehalten kann. Bayern bleibt bis zum 2. April aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen bei der allgemeinen Maskenpflicht, und den Zugangsregeln für Gastronomie (§G) und Veranstaltungen wie (2G) und 2G plus für Clubs und Diskotheken.

• Die Inzidenz im Landkreis steigt in den letzten Tagen stark an und liegt heute bei 2.207,1. Mit laut RKI seit Pandemiebeginn insgesamt 28.815 positiv Getesteten wurden damit seit gestern 322 Neuinfektionen gemeldet, seit Freitag sind es 1.767. Laut Landratsamt sind aktuell 3.349 positiv Getestete und 117 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Im Klinikum Landsberg liegen momentan 14 positiv Getestete auf der Infektstation, ein Covid-Patient muss auf der Intensivstation behandelt werden. Die Lage im Klinikum ist weiterhin angespannt: Zahlreiche Mitarbeitende werden selbst positiv auf Corona getestet und entfallen deshalb bei der Arbeit.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bayernweit ist gestiegen: Laut DIVI liegen aktuell 413 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (43 Personen mehr als am Freitag), 176 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist ebenfalls gestiegen: Das LGL meldet heute 974 positiv getestete Patienten (16,5 Prozent mehr als vor einer Woche), die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt stark auf 7,4 . Mit 4.904 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 14,9 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 663 Patienten mehr als am Freitag.

+++ Freitag, 11. März +++

• Die Inzidenz im Landkreis ist wieder etwas gesunken und liegt heute bei 1.693,1. Mit laut RKI seit Pandemiebeginn insgesamt 27.048 positiv Getesteten wurden damit seit gestern 322 Neuinfektionen gemeldet. Das Landratsamt meldet aktuell 3.189 positiv Getestete und 104 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Das Landratsamt meldet für heute 16 Patienten, die in der Infektstation des Klinikums Landsberg untergebracht sind, eine Person wird auf der Intensivstation behandelt.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist im Vergleich zu gestern wieder leicht gesunken: Laut DIVI liegen aktuell 370 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (9 Personen weniger als gestern), 161 von ihnen werden invasiv beatmet (drei mehr als gestern) . Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit gestern gesunken: Das LGL meldet heute 820 positiv getestete Patienten (16 weniger als gestern), die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 13,3 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,2 . Mit 4.241 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 6,9 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 301 Patienten mehr als am Freitag.

+++ Donnerstag, 10. März +++

• Die Inzidenz im Landkreis liegt heute bei 1.850,1. Mit laut RKI seit Pandemiebeginn insgesamt 26.726 positiv Getesteten wurden damit seit gestern 584 Neuinfektionen gemeldet. Das Landratsamt meldet aktuell 3.275 positiv Getestete und 109 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Das Landratsamt meldet für heute 21 Patienten, die in der Infektstation des Klinikums Landsberg untergebracht sind, eine Person wird auf der Intensivstation behandelt.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist seit Ende letzter Woche wieder leicht angestiegen: Laut DIVI liegen aktuell 379 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (22 Personen mehr als letzten Freitag), 158 von ihnen werden invasiv beatmet (drei mehr als Freitag) . Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist ebenfalls seit Freitag gestiegen: Das LGL meldet heute 836 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 15,5 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz ist auf 6,4 gestiegen. Mit 4.268 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 4,8 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 301 Patienten mehr als am Freitag.

• Die Impfquote im Landkreis liegt bei 67,5 Prozent (Stand: 07.03.). Bayernweit liegt sie bei 73,9. 62.389 Menschen im Landkreis haben die Auffrischimpfung erhalten. Das entspricht einer Quote von fast 52 Prozent.

• Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die Pläne der Bundesregierung für die neuen Corona-Regeln nach dem 19. März als unzureichend kritisiert und Nachbesserungen verlangt. Die weitere Entwicklung bei Corona sei derzeit nicht absehbar - dem werde der Gesetzentwurf nicht gerecht, sagte er gegenüber der dpa. Bayerns Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat die Pläne der Bundesregierung dagegen begrüßt. Endlich gebe es einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel hin zu mehr Freiheit und Eigenverantwortung, äußerte er gegenüber der dpa.

+++ Freitag, 4. März +++

• Die Inzidenz im Landkreis ist wieder gestiegen und liegt heute bei 1.770,8 Mit laut RKI seit Pandemiebeginn insgesamt 24.996 positiv Getesteten wurden damit seit gestern 528 Neuinfektionen gemeldet. Das Landratsamt meldet aktuell 2.848 positiv Getestete und 115 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Das Landratsamt meldet für heute 20 Patienten, die in der Infektstation des Klinikums Landsberg untergebracht sind, eine Person weniger als gestern.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist seit Dienstag wieder gesunken: Laut DIVI liegen aktuell 357 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (16 Personen weniger als gestern), 155 von ihnen werden invasiv beatmet (fünf mehr als gestern) . Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit gestern gleichgeblieben: Das LGL meldet heute 724 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 17,4 Prozent weniger als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 5,5 Mit 3.967 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - nur noch ein Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 104 Patienten weniger als gestern.

+++ Donnerstag, 3. März +++

• Lockerung der Coronaregeln in Bayern: Fast unbemerkt hat Bayern die Coronaregeln gelockert. Im Restaurant gilt ab Morgen, Freitag, 4. März, 3G und in Clubs und Diskotheken darf ab Freitag wieder getanzt werden – mit 2G-plus, dafür dann ohne Maske. Damit setzt der Freistaat die zweite Lockerungsstufe gemäß dem Beschluss der Bund-Länder-Runde im Februar um. Ungeimpfte dürfen mit einem aktuellen, negativen Coronatest wieder ins Restaurant. Die 3G-Regel gilt auch für Hotels, Bars und Kneipen, auch reine Schankwirtschaften dürfen öffnen. Unter 3G gilt aber Tanzverbot. Denn fürs Tanzen in Clubs und Diskotheken gilt 2G-plus. Das heißt, dass doppelt Geimpfte oder Genesene mit negativem Coronatest eingelassen werden. Wer geboostert ist, benötigt keinen Test.

Für den Schulunterricht gibt es vorerst nur eine positive Nachricht: Die Maskenpflicht im Sportunterricht entfällt.

• Einrichtungsbezogenen Impfpflicht: Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflege und Gesundheitswesen soll in Bayern langsam und stufenweise umgesetzt werden. Gestartet wird am 16. März. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat in der Debatte über die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein „pragmatisches Umsetzungs-Konzept“ für Bayern erarbeitet, das ein „gestuftes Verfahren“ vorsieht – und „gemäßigt“ beginnt. Ab dem 16. März melden Einrichtungen zunächst ihre noch ungeimpften Mitarbeiter. Das Gesundheitsamt gibt ihnen die Möglichkeit, eine Impfberatung wahrzunehmen und die Entscheidung zu überdenken. Erst etwa ab Sommer drohen Betretungsverbote. Bei Neueinstellungen gilt die Impfpflicht hingegen schon direkt ab 16. März. Im Klinikum Landsberg seien 80 Prozent des Personals und sogar 99 Prozent der Ärzte bereits geimpft, gibt Pressesprecherin Regina Miller an.

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt weiter und liegt heute bei 1.547,7. Mit laut RKI seit Pandemiebeginn insgesamt 24.468 positiv Getesteten wurden damit seit Dienstag 735 Neuinfektionen gemeldet. Das Landratsamt meldet aktuell 2.731 positiv Getestete und 114 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Das Landratsamt meldet für heute 21 Patienten, die in der Infektstation des Klinikums Landsberg untergebracht sind, fünf weniger als am Dienstag.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist seit Dienstag wieder gesunken: Laut DIVI liegen aktuell 373 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (34 Personen weniger als am Dienstag), 150 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, nimmt ab: Das LGL meldet heute 724 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 13,3 Prozent weniger als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 5,5 Mit 4.071 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - nur noch ein Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 11 Patienten mehr als am Deinstag.

+++ Dienstag, 1. März +++

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt weiter. Heute meldet das RKI den Wert 1.615,4. Mit seit Pandemiebeginn im Landkreis 23.733 positiv getesteten wurden seit gestern 339 Neuinfizierte gemeldet. Aktuell sind laut Landratsamt 2.612 positiv Getestete in Quarantäne, dazu 103 Kontaktpersonen.

Im Klinikum Landsberg werden aktuell 26 Patienten auf der Infektstation behandelt. Auf der Intensivstation wird kein Covid-Patient mehr behandelt.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bleibt relativ stabil: Laut DIVI liegen aktuell 407 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (23 Personen mehr als gestern), 155 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, steigt bayernweit weiterhin an, allerdings langsamer als bisher: Das LGL meldet heute 815 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 7,9 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 6,2 Mit 4.060 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - nur noch 3,7 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 203 Patienten mehr als gestern.

+++ Montag, 28. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt weiter. Heute meldet das RKI den Wert 1.692,3. Mit seit Pandemiebeginn im Landkreis 23.394 positiv getesteten wurden seit Freitag 542 Neuinfizierte gemeldet. Aktuell sind laut Landratsamt 2.653 positiv Getestete in Quarantäne, dazu 119 Kontaktpersonen.

Im Klinikum Landsberg sind nur noch 20 Patienten auf der Infektstation untergebracht. Auf der Intensivstation wird kein Covid-Patient mehr behandelt.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bleibt relativ stabil: Laut DIVI liegen aktuell 384 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (8 Personen mehr als am Freitag), 160 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, steigt bayernweit weiterhin an, allerdings langsamer als bisher: Das LGL meldet heute 855 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 11,9 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht auf 6,5 Mit 3.857 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - nur noch 3,8 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 152 Patienten weniger als am Freitag.

+++ Freitag, 25. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt stark. Heute meldet das RKI den Wert 1.741,9. Mit seit Pandemiebeginn im Landkreis 22.852 positiv getesteten wurden seit Mittwoch 784 Neuinfizierte gemeldet. Aktuell sind laut Landratsamt 2.841 positiv Getestete in Quarantäne, dazu 163 Kontaktpersonen.

Im Klinikum Landsberg sind aktuell 27 Patienten auf der Infektstation untergebracht. Das Klinikum hatte die Station kurzfristig auf 40 Betten erweitert, teilt Klinikumschef Marco Woedl mit. Auf der Intensivstation wird kein Covid-Patient mehr behandelt.

• Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen sinkt: Laut DIVI liegen aktuell 376 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (29 Personen weniger als vorgestern), 161 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, steigt allerdings bayernweit weiterhin an: Das LGL meldet heute 877 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 23 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt stark auf 6,7 Mit 4.009 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 8,9 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL allerdings 39 Patienten weniger als vorgestern.

Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können. Zudem sagen diverse Labore, dass die PCR-testzahlen massiv abgenommen hätten. Das stehe eine sehr hohen Positivrate - angeblich ist die Hälfte der PCR-Tests in Laboren positiv - gegenüber.

+++ Mittwoch, 23. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt weiter. Heute meldet das RKI den Wert 1.934,4. Mit seit Pandemiebeginn im Landkreis 22.068 positiv getesteten wurden seit gestern 320 Neuinfizierte gemeldet. Aktuell sind laut Landratsamt 3.013 positiv Getestete in Quarantäne, dazu 177 Kontaktpersonen.

Im Klinikum Landsberg sind inzwischen 33 Patienten auf der Infektstation untergebracht. Das Klinikum hat die Station deshalb bereits jetzt auf 40 Betten erweitert, teilt Klinikumschef Marco Woedl mit. Weiterhin ist die Situation im Klinikum aufgrund Personalmangels wegen Erkrankung oder Quarantäne angespannt. Auf der Intensivstation wird aktuell kein Covid-Patient mehr behandelt.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist stabil. Laut DIVI liegen aktuell 405 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (5 Personen mehr als gestern), 170 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, steigt bayernweit an: Das LGL meldet heute 801 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 15,1 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 6,1. Mit 4.048 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 12,8 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 133 Patienten mehr als gestern.

Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können. Zudem sagen diverse Labore, dass die PCR-testzahlen massiv abgenommen hätten. Das stehe eine sehr hohen Positivrate - angeblich ist die Hälfte der PCR-Tests in Laboren positiv - gegenüber.

+++ Dienstag, 22. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt wieder. Heute meldet das RKI den Wert 1.974,1. Mit seit Pandemiebeginn im Landkreis 21.748 positiv getesteten wurden seit gestern 404 Neuinfizierte gemeldet. Aktuell sind laut Landratsamt 2.957 positiv Getestete in Quarantäne, dazu 186 Kontaktpersonen.

Im Klinikum Landsberg sind inzwischen 30 Patienten auf der Infektstation untergebracht. Das Klinikum hat die Station deshalb bereits jetzt auf 40 Betten erweitert, teilt Klinikumschef Marco Woedl mit. Weiterhin wird ein Covid-Patient im Klinikum auf der Intensivstation behandelt.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist stabil, allerdings meldete das Klinikum Landsberg eine angespannte Lage wegen Personalmangels aufgrund von Corona-Erkrankung oder Quarantäne. Laut DIVI liegen aktuell 400 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (6 Personen weniger als gestern), 171 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, steigt bayernweit an: Das LGL meldet heute 755 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 10,1 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 5,8. Mit 3.915 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 11 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 199 Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Montag, 21. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis steigt wieder über 2.000. Heute meldet das RKI den Wert 2.068,3. Mit seit Pandemiebeginn im Landkreis 21.344 positiv getesteten wurden seit Freitag 721 Neuinfizierte gemeldet. Aktuell sind laut Landratsamt 3.043 positiv Getestete in Quarantäne, dazu 226 Kontaktpersonen.

Im Klinikum Landsberg liegen aktuell 24 positiv getestete Patienten auf der Infektstation. Es muss aber nur noch ein Covid-Patient auf der Intensivstation behandelt werden.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin stabil, allerdings meldete das Klinikum Landsberg eine angespannte Lage wegen Personalmangels aufgrund von Corona-Erkrankung oder Quarantäne. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in bayerischen Kliniken ist angestiegen: Laut DIVI liegen aktuell 406 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (29 Personen mehr als am Freitag), 182 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, steigt auch bayernweit an: Das LGL meldet heute 764 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, 4,8 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 5,8. Mit 3.716 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 15,2 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 36 Patienten mehr als am Freitag. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Freitag, 18. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis bleibt nahezu gleich und steht heute bei 1.849,3. Seit gestern wurden damit 516 Neuinfektionen gemeldet (seit Pandemiebeginn 20.623 nachweislich positiv Getestete). Laut Landratsamt sind aktuell 3.076 positiv Getestete und 259 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Situation im Klinikum Landsberg ist heute nahezu unverändert (20 positiv Getestete auf der Infektstation (-1), zwei Covid-Patienten in Intensivbehandlung).

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin stabil, allerdings meldete das Klinikum Landsberg eine angespannte Lage wegen Personalmangels aufgrund von Corona-Erkrankung oder Quarantäne. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in bayerischen Kliniken ist wieder gesungen: Laut DIVI liegen aktuell 377 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (13 Personen weniger als gestern), 188 von ihnen werden invasiv beatmet (plus 3). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist im Vergleich zur Vorwoche um 3,5 Prozent gesunken: Das LGL meldet heute 713 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt leicht auf 5,4. Mit 3.680 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 16 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 35 Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Donnerstag, 17. Februar +++

• Inzwischen hat auch die Bundesregierung Lockerungen beschlossen. Bis zum 20. März sollen nahezu alle Regeln bis auf die Hygienebestimmungen oder auch die Maskenpflicht im Inneren wegfallen. Mehr dazu lesen Sie hier.

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt weiter und steht heute bei 1.841. Seit gestern wurden damit 389 Neuinfektionen gemeldet (seit Pandemiebeginn 20.107 nachweislich positiv Getestete). Laut Landratsamt sind aktuell 3.079 positiv Getestete und 256 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Situation im Klinikum Landsberg bleibt heute unverändert (21 positiv Getestete auf der Infektstation, zwei Covid-Patienten in Intensivbehandlung)

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin stabil, allerdings meldete das Klinikum Landsberg eine angespannte Lage wegen Personalmangels aufgrund von Corona-Erkrankung oder Quarantäne. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in bayerischen Kliniken steigt zudem weiterhin leicht an: Laut DIVI liegen aktuell 390 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (20 Person mehr als gestern), 185 von ihnen werden invasiv beatmet (plus 7). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist hingegen m Vergleich zur Vorwoche um 8,5 Prozent gesunken: Das LGL meldet heute 698 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 5,3. Mit 3.645 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 15,9 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL 57 Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Mittwoch, 16. Februar +++

• Ministerpräsident Söder hat gestern massive Lockerungen für Bayern angekündigt. Unter anderem entfällt die 2G-plus-Regel komplett, zudem gilt in vielen Bereichen, in denen bisher 2G galt, wieder 3G. Auch für die Gastronomie fordert Söder 3G, will das allerdings nicht im Alleingang machen, sondern wartet auf eine bundesweite Entscheidung. Heute findet die Bund-Länder-Konferenz statt. Die beschlossenen Lockerungen finden Sie hier.

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt stark und steht heute bei 1.894,7. Seit gestern wurden damit 359 Neuinfektionen gemeldet (seit Pandemiebeginn 19.718 nachweislich positiv Getestete). Laut Landratsamt sind aktuell 3.015 positiv Getestete und 229 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Im Klinikum Landsberg liegen heute 23 positiv Getestete auf Normalstation, zwei Covid-Patient werden weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Zur aktuellen Situation im Klinikum Landsberg lesen Sie mehr hier.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin stabil: Laut DIVI liegen aktuell 370 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (1 Person mehr als gestern), 178 von ihnen werden invasiv beatmet (gleichbleibend). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist ebenfalls stabil: Im Vergleich zur Vorwoche ist sie um 0,7 Prozent gesunken: Das LGL meldet heute 696 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt leicht auf 5,3. Mit 3.588 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 17,3 Prozent mehr als vor einer Woche - meldet das LGL hierfür die gleichen Zahlen wie gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Dienstag, 15. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis sinkt leicht und steht heute bei 1.918,7. Seit gestern wurden damit 532 Neuinfektionen gemeldet. Bei dieser hohen Zahl macht sich wahrscheinlich auch das Wochenende samt Nachmeldungen bemerkbar. Laut Landratsamt sind aktuell 3.010 positiv Getestete und 192 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Im Klinikum Landsberg liegen heute 19 positiv Getestete auf Normalstation, zwei Covid-Patient werden auf der Intensivstation behandelt.

• Die Zahl der Intensiv-Covid-Patienten in bayerischen Kliniken steigt: Laut DIVI liegen aktuell 371 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (18 Personen mehr als gestern), 178 von ihnen werden invasiv beatmet (14 mehr als gestern). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist im Vergleich zur Vorwoche um 1,7 Prozent gesunken: Das LGL meldet heute 686 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt damit auf 5,2. Mit 3.588 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 17,3 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 362 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Montag, 14. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis Landsberg ist wieder auf einen Wert von unter 2.000 gesunken und liegt liegt heute laut RKI bei 1.927. Seit gestern haben sich laut RKI 35 Personen neu mit dem Virus infiziert (seit Pandemiebeginn 18.827 positiv Getestete). Laut Landratsamt sind aktuell 2.958 positiv Getestete und 223 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Im Klinikum Landsberg liegen weiterhin 13 positiv Getestete auf Normalstation, ein Covid-Patient wird auf der Intensivstation behandelt.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin relativ stabil, die Zahl der Intensivpatienten ist seit gestern etwas gesunken: Laut DIVI liegen aktuell 353 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (10 Personen mehr als Freitag), 164 von ihnen werden invasiv beatmet (sechs weniger als Freitag). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist etwas gesunken (um 10), im Vergleich zur Vorwoche um 2,4 Prozent gestiegen: Das LGL meldet heute 729 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt weiterhin bei 5,6. Mit 3.226 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 19 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 54 positiv getestete Patienten mehr als Freitag. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Freitag, 11. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis Landsberg ist wieder gestiegen und liegt heute laut RKI bei 2.193,0. Seit gestern haben sich laut RKI 511 Personen neu mit dem Virus infiziert (seit Pandemiebeginn 18.388 positiv Getestete). Laut Landratsamt sind aktuell 3.060 positiv Getestete und 285 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Ein weiterer Landkreisbewohner ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller handelt es sich um eine ältere Person mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Landkreisbewohner, die seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, auf 122.

• Im Klinikum Landsberg liegen aktuell 13 positiv Getestete auf Normalstation, ein Covid-Patient wird auf der Intensivstation behandelt.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin relativ stabil, die Zahl der Intensivpatienten ist seit gestern etwas gesunken: Laut DIVI liegen aktuell 343 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (11 Personen weniger als gestern), 170 von ihnen werden invasiv beatmet (zwei weniger als gestern). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist etwas gesunken (um 24), im Vergleich zur Vorwoche jedoch um 6,6 Prozent gestiegen: Das LGL meldet heute 739 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt (minimal) auf 5,6. Mit 3.172 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 22 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 26 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Donnerstag, 10. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis Landsberg ist (sehr) leicht gesunken und liegt heute bei 2.042,7. Seit gestern haben sich laut RKI 456 Personen neu mit dem Virus infiziert (seit Pandemiebeginn 17.877 positiv Getestete). Laut Landratsamt sind aktuell 3.041 positiv Getestete und 299 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Im Klinikum Landsberg liegen aktuell 13 positiv Getestete auf Normalstation, ein Covid-Patient wird auf der Intensivstation behandelt.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin relativ stabil, die Zahl der Intensivpatienten ist jedoch seit nochmals etwas gestiegen: Laut DIVI liegen aktuell 354 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (20 Personen mehr als gestern), 172 von ihnen werden invasiv beatmet (vier mehr als gestern). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist nur leicht gestiegen, im Vergleich zur Vorwoche um 4,4 Prozent gestiegen: Das LGL meldet heute 763 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt leicht an, auf 5,8. Mit 3.146 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 23,7 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 87 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Mittwoch, 9. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis Landsberg steigt weiter und liegt heute bei 2.100,5. Seit gestern haben sich laut RKI 387 Personen neu mit dem Virus infiziert (seit Pandemiebeginn 17.421 positiv Getestete). Laut Landratsamt sind aktuell 2.860 positiv Getestete und 277 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Seit gestern ist ein weiterer Landkreisbewohner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller handelt es sich um eine ältere Person mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Landkreisbewohner, die seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, auf 121.

• Im Klinikum Landsberg liegen aktuell 15 positiv Getestete auf Normalstation, ein Covid-Patient wird auf der Intensivstation behandelt.

• Da es im AWO-Seniorenzentrum Bürgerstift Landsberg Corona-Fälle gibt, wurde Ende letzter Woche ein Besuchsverbot ausgesprochen, meldet Sprecherin Linda Quadflieg-Kraft. Das Besuchsverbot habe die Einrichtung, wie alle anderen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der FQA (Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht) abgestimmt. Aktuell würden die betroffenen Bewohner*innen ihrem Gesundheitszustand entsprechend versorgt. Die meisten hätten zum Glück keine oder nur leichte Symptome.

• Impfungen: Im Landkreis wurden mit Stand 7. Februar 80.031 Zweitimpfungen und 59.610 Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Seit letzter Woche gab es 224 Erstimpfungen. Daraus exakte Impfquoten für den Landkreis zu berechnen, ist aber nicht möglich, da sich jeder dort impfen lassen kann, wo er möchte.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin stabil, die Zahl der Intensivpatienten ist jedoch seit gestern leicht gestiegen: Laut DIVI liegen aktuell 334 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (elf Personen mehr als gestern), 168 von ihnen werden invasiv beatmet (zehn mehr als gestern). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist nur leicht gestiegen, im Vergleich zur Vorwoche aber um 0,4 Prozent gesunken: Das LGL meldet heute 701 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 5,3. Mit 3.059 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 24,6 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 134 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Dienstag, 8. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis steigt weiter und hat heute mit 2.007,9 die 2.000er-Marke geknackt. Mit seit Pandemiebeginn 17.034 positiv Getesteten wurden seit gestern 539 neu positiv Getestete gemeldet. Laut Landratsamt sind momentan 2.662 positiv Getestete und 291 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Im Landkreis gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19: Es handele sich laut Landratsamt um eine ältere Person mit Vorerkrankungen. Insgesamt sind im Landkreis nun 120 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

• Im Klinikum Landsberg ist die Zahl der positiv getesteten Patienten auf der Normalstation auf 16 gestiegen. Auf der Intensivstation wird weiterhin kein Covid-Patient behandelt.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin stabil: Laut DIVI liegen aktuell 323 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (eine Person mehr als gestern), 158 von ihnen werden invasiv beatmet (vier weniger als gestern). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit Freitag wieder etwas angestiegen: Das LGL meldet heute 698 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, das sind 6,2 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz ist wieder leicht gesunken und liegt bei 5,3 gesunken. Mit 2.925 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 24,1 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 215 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Montag, 7. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis ist wieder gestiegen und liegt heute bei 1.886,5. Mit seit Pandemiebeginn 16.459 positiv Getesteten wurden seit gestern 137 neu positiv Getestete gemeldet. Laut Landratsamt sind momentan 2.600 positiv Getestete und 346 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Die Lage in bayerischen Kliniken ist weiterhin relativ stabil: Laut DIVI liegen aktuell 322 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen (elf weniger als Freitag), 162 von ihnen werden invasiv beatmet (vier mehr als Freitag). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit Freitag wieder etwas angestiegen: Das LGL meldet heute 712 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, das sind 4,3 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz ist ganz leicht Prozent gestiegen (plus 0,1) , sie liegt bei 5,4. Mit 2.710 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 25 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 110 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten könne.

• Die Impfquote (Zweitimpfungen) liegt derzeit im Landkreis bei 66,40. Bayernweit liegt sie bei 73,5. Geboostert sind mittlerweile 58.168 Menschen im Landkreis. Das entspricht einer Quote von 48,47 Prozent.

+++ Freitag, 4. Februar +++

• Die Inzidenz liegt heute laut RKI bei exakt dem gleichen (hohen) Wert wie gestern, bei 1.708,8. Mit seit Pandemiebeginn 15.730 positiv Getesteten wurden seit gestern 325 neu positiv Getestete gemeldet. Laut Landratsamt sind momentan 2.637 positiv Getestete und 443 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Im Klinikum Landsberg ist die Zahl der positiv getesteten Patienten auf der Normalstation auf 14 gestiegen. Auf der Intensivstation wird kein Covid-Patient mehr behandelt.

.•Laut DIVI liegen aktuell (wie gestern) 333 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen. 158 von ihnen werden invasiv beatmet (drei mehr als gestern). Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit gestern wieder leicht gesunken: Das LGL meldet heute 693 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, das sind 8,3 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt wieder leicht auf 5,3. Mit 2.600 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 25,5 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 58 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können

+++ Donnerstag, 3. Februar +++

• Die Inzidenz steigt massiv und liegt heute bei 1.708,8. Das Landratsamt geht von einem aktuellen Wert von circa 1.775 aus, also inclusive der Meldungen, die noch nicht beim RKI eingegangen sind, da sie gestern nach 16 Uhr bestätigt wurden. Mit seit Pandemiebeginn 15.406 positiv Getesteten wurden seit gestern 570 neu positiv Getestete gemeldet. Laut Landratsamt sind momentan 2.554 positiv Getestete und 383 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Laut Landratsamt handelte es sich um eine ältere Person mit Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Landkreisbewohner, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 119.

Im Klinikum Landsberg sinkt die Zahl der positiv getesteten Patienten auf der Normalstation wieder auf elf. Auf der Intensivstation wird kein Covid-Patient mehr behandelt.

.• Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in bayerischen Kliniken sinkt wieder leicht: Laut DIVI liegen aktuell 333 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen. Das sind zwölf Covid-Intensiv-Patienten weniger als gestern. 155 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit gestern gestiegen: Das LGL meldet heute 731 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, das sind 33,2 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 5,6. Mit 2.542 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 28,4 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 87 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

Generell ist die Situation in den Kliniken bisher stabil, trotz steigender Zahl positiv Getesteter, die, egal ob nun wegen Covid oder wegen einer anderen Krankheit in Behandlung, einen größeren Arbeitsaufwand des Personals erforderlich machen. Allerdings melden erste Kliniken wie das Klinikum Großhadern Bedenken an, was planbare Operationen und deren Verschiebung angeht. Jeder Covid-Intensivpatient erfordere das Verschieben von bis zu 15 elektiven Operationen. Zudem müssten auch immer mehr Mitarbeiter in Quarantäne.

+++ Mittwoch, 2. Februar +++

• Die Inzidenz im Landkreis Landsberg sinkt heute wieder und steht bei 1.593,1. Seit gestern wurden 230 Neuinfektionen gemeldet (Insgesamt 14.836 nachweislich positiv Getestete) Momentan sind 2.224 positiv Getestete und 388 Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Die Zahl der positiv getesteten Patienten im Klinikum auf der Normalstation steigt auf 13, dazu kommt ein Covid-Patient auf der Intensivstation.

.• Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in bayerischen Kliniken ist stabil: Laut DIVI liegen 345 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen. Das sind zwei Covid-Patienten mehr als gestern. 154 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit gestern gestiegen: Das LGL meldet heute 704 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, das sind 30,9 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt wieder auf 5,4. Mit 2.456 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 26,1 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 99 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.

+++ Dienstag, 1. Februar +++

• Das RKI meldet heute die Inzidenz 1.681,6 für den Landkreis Landsberg. Mit seit Pandemiebeginn 14.606 positiv Getesteten wurden demnach seit gestern 450 Neuinfektionen gemeldet. Darunter können allerdings auch eventuelle Nachmeldungen vom Wochenende sein, deren Ergebnisse im Landratsamt erst nach 16 Uhr eingehen und die somit beim RKI nicht mehr mitgezählt werden. Laut Landratsamt sind aktuell 2.020 positiv Getestete und 410 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Im Klinikum Landsberg werden heute zwölf Patienten gemeldet, die positiv auf das Virus getestet sind (+2). Einer von ihnen muss auf der Intensivstation behandelt werden.

• Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in bayerischen Kliniken steigt weiterhin an: Laut DIVI liegen aktuell 343 Covid-19-Patienten auf bayerischen Intensivstationen. Das sind 15 Patienten mehr als am Sonntag. 149 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der positiv Getesteten, die in Kliniken in Bayern auf Normalstationen eingewiesen werden, ist seit gestern nochmals gesunken: Das LGL meldet heute 657 positiv getestete Patienten, die innerhalb der letzten sieben Tage in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden, das sind 38,3 Prozent mehr als vor einer Woche. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 5,0. Mit 2.357 insgesamt in bayerischen Krankenhäusern liegenden positiv Getesteten - 22,3 Prozent mehr als vor einer Woche - liegen dort 189 positiv getestete Patienten mehr als gestern. Das LGL weist darauf hin, dass die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Infektionszahlen die Meldungen nur noch mit Verzögerungen verarbeiten können.