Angehörige entlasten

Schafe für ein besseres Leben mit Demenz

Von: Stefan Raab

Ganz besonders wollig: Die Walliser Schwarznasenschafe helfen Menschen mit Demenz. © Raab

Reichling – Dass Tiere Menschen mit psychischen oder physischen Krankheiten gut tun, weiß jeder, der schon einmal seine Hand auf eine schnurrende Katze gelegt hat. Auf dem Elfinger Hof in Reichling übernehmen Schafe die Katzenrolle. Ihre Besucher: Menschen mit dementiellen Erkrankungen. Die Alzheimer Gesellschaft Lechrain bietet diese Zusammentreffen einmal im Monat an – auch, um den Angehörigen eine kurze Verschnaufspause zu geben.

Ein wenig zögern die Schafe und ihre neugierigen Besucher noch. Schritt für Schritt gehen sie aufeinander zu, vorsichtig beschnuppern sich Huftiere und die zehn aus dem Landkreis angereisten Frauen und Männer. Dann schließt Herbert (Name v. d. Redaktion geändert) das erste Lämmlein in seine Arme und hebt es hoch. Will es gar nicht mehr hergeben. Jeder will es einmal streicheln. Herbert hält es fest in seinen Armen. Das Kleine fühlt sich wohl bei ihm, es will auch nicht mehr hinunter auf den kalten Heuboden. Und irgendwann beginnt es damit, Herberts Gesicht abzulecken. Der ist davon so begeistert, dass er es sofort den anderen Mitgereisten erzählen muss.



Genau solche Begegnungen zwischen Menschen mit Demenz und Tieren auf Bauernhöfen ermöglicht die Alzheimer Gesellschaft vom Lechrain. Jeden vierten Donnerstag im Monat können Demenzkranke den Elfinger Hof in Reichling mit seinen vier Dutzend Walliser Schwarznasenschafen besuchen. Dadurch kommt nicht nur Abwechslung in ihren Alltag, sondern es werden auch viele „Glückshormone freigesetzt – besonders, wenn die Jungtiere gestreichelt werden“, sagt Petra Stragies. Die Diplom-Sozialgerontologin und Zweite Vorsitzende des Alzheimer Vereins bewertet den Kontakt der Demenzkranken zu den Tieren auf dem Land als sehr positiv. „Die Wahrnehmung aller Sinne wird geschärft. Danach beobachten wir oft eine Stressreduktion, ein entspannteres Leben und mehr Freude im Alltag“, ergänzt sie.



Doris Kettner, Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Lechrain, hält einen der zukünftigen „Therapeuten“ auf dem Arm. © Raab

Jedoch kommt auch das gesellige Miteinander nicht zu kurz. Nach einem Rundgang über den Hof kehren die Besucher und ihre jeweiligen Angehörigen in die benachbarte Stube zu Kaffee und Kuchen ein. Erwin Höpfl von der Alzheimer Gesellschaft trägt humorvolle und nachdenkliche Geschichten in bayerischer Mundart vor. Das kommt gut an und erhöht das Erinnerungsvermögen von Menschen mit Demenz. „Zwei demente Männer unterhalten sich plötzlich miteinander angeregt über ihre Segeltörns im Urlaub, während sie im Alltag kaum noch mit anderen Menschen sprechen“, berichtet Doris Kettner, Erste Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft.



Angehörige entlasten



Die Angehörigen betrachten den Ausflug als willkommene Auszeit, da nun überwiegend die Mitglieder der Alzheimer Gesellschaft die Betreuung ihrer dementen Familienangehörigen übernehmen. So können sie, die sonst den ganz Tag über für ihren Ehepartner sorgen, mal „frei nehmen“, betont Doris Kettner. „Das ist umso wichtiger, als dass sie sich oft alleingelassen fühlen“, was vor allem in der Corona-Pandemie der Fall sei. Zusammen mit ihrer Partnerin Petra Stragies unterstützt Kettner aber auch Witwen, die ihren dementen Ehemann über Jahre gepflegt und dann verloren haben – telefonisch, persönlich oder auf Spaziergängen im Freien.



Einen besonderen Wunsch hegen die beiden Macherinnen von der Alzheimer Gesellschaft: Sie würden gern eine ambulante Wohngemeinschaft für Demenzkranke auf einem Bauernhof gründen. Landwirte erhielten einen geringfügigen Hinzuverdienst und die Mitglieder der Wohngemeinschaft würden sich über ein vertrautes Umfeld auf dem Lande freuen. So könnten Schafe öfter als bisher ihre Streicheleinheiten erhalten und ein besseres Leben für Menschen mit Demenz ermöglichen.



Die Besuche auf dem Elfinger Hhof in Reichling finden jeden vierten Donnerstag im Monat von 14 bis 16 Uhr statt, das nächste Mal am 24. März. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich: Alzheimer Gesellschaft Lechrain, Telefon 08805/9546773, E-Mail: kontakt@alzheimer-lechrain.de.