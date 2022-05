Messerattacke in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Am Freitagnachmittag griff ein 18-Jähriger einen 22-Jährigen in Landsberg mit einem Messer an. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Mickis-Fotowelt

Landsberg – Zu einem massiven Streit samt Messereinsatz kam es am Freitagnachmittag in Landsberg. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord wurde dabei bei einer der beiden beteiligten Männer verletzt. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden.

Soweit bisher bekannt, habe der Streit zwischen den beiden Männern, 18 und 22 Jahre alt, gegen 13:15 Uhr in der Altöttinger Straße/Schwaighofstraße begonnen, meldet die Polizei. Der 18-Jährige habe dabei sein Gegenüber mit einem Messer angegriffen und leicht am Arm verletzt. Der 22-Jährige verständigte selbst die Rettungskräfte und wurde kurz darauf in eine Klinik gebracht und dort behandelt.



Die Polizei habe umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen eingeleitet. Noch während der Fahndung habe sich der 18-Jährige aber selbstständig der Polizeiinspektion Landsberg gestellt.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck leitete in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Tötungsdeliktes ein. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.



Die Kripo bittet Beobachter des Streits, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden.