Das komische Ding Liebe

Von: Susanne Greiner

Vielleicht ist Liebe nur ein Gespenst auf Rollschuhen. Der Förderverein des Stadttheaters TILL hat das Stück „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ in der Inszenierung des Metropoltheaters zusammen mit der DELO-Herold-Stiftung ermöglicht. © Greiner

Landsberg – Was ist Liebe? Eine Frage so alt wie das Meer. Oder älter, wer weiß. Dass niemand bisher die eine Antwort bieten kann, zeigt, wie schwierig es ist, der Liebe auf den Grund zu gehen. Das Stück „Die Wiedervereingung der beiden Koreas“ von Joël Pommerat verzichtet deshalb aufs ‚Auf-denGrund-gehen‘. Und versucht eine Einkreisung mit 52 episodenhafte Annäherungen. Jochen Schölch vom Münchener Metropoltheater hat das Stück in klaren Linien und mit deutlichen Charakteren umgesetzt. Ein verstörend schöner Traum mit Abschweifungen ins Surreale, den das Publikum im Stadttheater ausgiebig mit Applaus bedachte.

„Die Welt geht aus Mangel an Liebe unter!“, konstatiert ein Lehrer gegenüber den Eltern seines Schülers. „Liebe reicht nicht“, sagt eine Frau und verlässt ihren Mann. „Liebe existiert nicht“, sagt der Betreuer zu der ihm anvertrauten, geistig beeinträchtigten Frau. Sie ist schwanger, von einem ebenfalls beeinträchtigen Mann. „Du musst abtreiben“, sagt der Betreuer. Sie soll das Glück in sich selber finden.



Pommerats Stück stellt Szenen unterschiedlichster Kostellationen der Liebe hintereinander. Und jedes Mal ist es eine andere Liebe. Auch die des Mannes, der seine demente Frau besucht. „Sind wir verliebt?“, fragt sie ihn – täglich. Das Gefühl dafür ist ihr abhanden gekommen. Dabei war es damals, am Anfang, so perfekt, erzählt ihr der Ehemann. „Als ob sich Nord- und Südkorea wiedervereinigen würden.“



Der Titel des Stückes zeigt dessen Methode: die Annäherung. Zu sagen, was Liebe ist, ist unmöglich. Es geht nur als Annäherung, als Metapher, als Vergleich – und der trägt eine Ahnung der Unmöglichkeit in sich. Deshalb umkreist Pommerat das Gefühl durch Situationsbeschreibungen. Eine Antwort findet auch er – logischerweise – nicht. Denn vielleicht ist Liebe auch nur eine Idee, die wie ein Gespenst auf Rollschuhen durchs Leben des Einzelnen kreiselt, scheint das Abschlussbild zu sagen.



Schölch setzt die Szenen mit der emotionalen Musik von Asaf Avidan als ‚Trennungsmittel‘ auf einer leeren, spiegelnden Bühne um. Die Menschen stehen für sich, jeder ist wichtig, keiner lächerlich. Und keiner kann ohne Liebe sein, was auch immer sie sein mag.



Dabei bedient sich Schölch der Übertreibung, die teils humorvoll, teils surreal wirkt, teils aber auch so tragisch, dass sie im Hals steckenbleibt. Zum Beispiel, wenn die Prostituierte versucht, den letzten Rest Selbstachtung zu wahren. Oder wenn Eltern eine Babysitterin für ein nicht existentes Kind engagieren. Weil sie sonst nichts mehr gemeinsam haben.



Das neunköpfige Ensemble, das 51 Personen darstellt, überzeugt durch Harmonie und Miteinander. Und das, obwohl Vanessa Eckart drei Stunden vor der Vorstellung ausfällt – und Schauspielerin Victoria Mayer, die sich eigentlich als Zuschauerin ein schönen Abend machen wollte, einspringt. Zwar hat sie das Textbuch in der Hand. Aber ihr Spiel wirkt ebenso empathisch und ausdrucksstark wie das ihrer Mitspieler.



Schölch und seinem Team gelingt ein Abend voller Poesie ohne Kitsch, Lachen mit anstatt über – ein Abend der sich auf den Menschen konzentriert. Und auf das, was ihn ausmacht, dieses komische Ding Liebe.