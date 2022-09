Starkes Stück: Team Deutschland gewinnt die Metzger-WM

Von: Sabine Fleischer

Wenn‘s um die Wurst geht, hat das Butcher Wolfspack aus Bayern, Hessen und Berlin die Nase vorn: Die ‚Fleischwölfe‘ mit Michael Moser (links) sind Sieger bei der Metzger-WM in Sacramento/USA. © Privat

Landsberg – Die besten Metzger der Welt kommen aus Deutschland und einer davon aus Landsberg: Bei der World Butchers‘ Challenge in Sacramento haben Michael Moser und seine Teamkollegen den Weltmeistertitel geholt. Die Schmankerln des deutschen Teams ‚Butcher Wolfspack‘ rund um das Oktoberfest-Motto hatten die internationale Jury überzeugt.

„Was für eine Wahnsinnsnacht bei der Siegerehrung der World Butchers‘ Challenge 2022 – ich kann’s immer noch nicht fassen“, jubelt Michael Moser auf seiner Facebook-Seite. Sonntagabend kalifornischer Zeit durften er und seine Mitstreiter im Golden 1-Center in Sacramento die deutsche Fahne als glückliche Sieger schwenken. Und Moser hatte doppelten Grund zu feiern: Auch sein Azubi Fabian Schüttler stand auf dem Siegertreppchen der Junior-Weltmeisterschaft am Tag zuvor. Er wurde mit seinem Braten in Kartoffel­scheibenmantel und weiteren Köstlichkeiten Vizeweltmeister in der Lehrlings-Wertung.



Fabian Schüttler, Azubi bei Moser in Landsberg, wurde Lehrlings-Vizeweltmeister. © Privat

Michael Moser hatte bereits im Vorfeld dem deutschen Team gute Chancen eingerechnet: „Im Wurstmachen und selbst Schlachten und Zerlegen sind wir Deutschen eh‘ die Besten. Keine andere Nation hat so gute Allrounder im Metzgerhandwerk wie wir!“ Zudem hätten sie seit dem letzten Wettbewerb in Belfast an Show-Wissen dazugelernt. Und er sollte Recht behalten. Neben dem WM-Titel gewannen die ‚Fleischwölfe‘ auch in den Kategorien „Beste Rinder- und beste Gourmetbratwurst“.



Die ganze Mühe und der große logistische Aufwand im Vorfeld haben sich also gelohnt. Tagelanges Üben und Ausprobieren – Katharina Bertl von der Filiale Ludwig­straße hatte unzählige Fleischstücke veredelt – waren die Erfolgsgrundlage über die Konkurrenten aus 13 Nationen. Und als i-Tüpfelchen wurde der Landsberger Metzgermeister dazu noch ins sechsköpfige WBC-Allstar-Team gerufen.