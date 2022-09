Im Auftrag des Ministers

Rektor Michael Kramer: „Mittelschüler sind pures Gold!“

Von: Dieter Roettig

Teilen

Michael Kramer (40) ist der neue Rektor der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule in Dießen. © Roettig

Dießen – Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch eine neue Ära in der Carl-Orff-Schule. Auf Michael Bauer, der nach 21 Jahren als Schulleiter in den Ruhestand ging, folgt Michael Kramer als Rektor der Grund- und Mittelschule mit rund 700 Schülern. Der 40-jährige war zuletzt im Kultusministerium tätig und hat sich aktiv für den Posten in Dießen beworben. Kramer wurde in Starnberg geboren, wuchs in Breitbrunn auf und lebt nahe Herrsching.

Bereits nach den ersten Arbeitstagen fühlt er sich wohl und bestens aufgenommen an seiner neuen Wirkungsstätte: „Ich darf eine gut aufgestellte und funktionierende Schule übernehmen und habe mit den beiden Konrektorinnen Annette Trischberger und Eva-Maria Kosog zwei exzellente Kolleginnen, die mir zur Seite stehen.“ Auch mit Bürgermeisterin Sandra Perzul und Geschäftsleiter Karl Heinz Springer habe es schon ein sehr freundliches und konstruktives Meeting gegeben.



Kramer wird auch selbst als Fachlehrer acht Unterrichtsstunden pro Woche geben und das Kollegium von über 70 Lehrkräften unterstützen. Sein Credo sei eine ganzheitliche Erziehung nach dem Pestalozzi-Prinzip „mit Kopf, Herz und Hand“. Er sieht sich mehr als „Lernbegleiter und Impulsgeber“ und will den sogenannten Frontalunterricht aufweichen, der eine Gegenüber-Positionierung von Lehrkraft und Schülern darstellt. Besonders liegt Kramer dabei die Mittelschule am Herzen, deren Absolventen er als „pures Gold“ für die Behebung des Fachkräftemangels in Deutschland sieht.



In Sachen Digitalisierung möchte der neue Rektor mit den Fördermitteln des „Digital­Pakts Bayern“ die Carl-Orff-Schule mit einer noch besseren pädagogisch begründeten IT-Ausstattung fit machen für eine nachhaltige und dauerhafte digitale Bildung. In den Ferien hat Kramer mit dem Systemberater der Schule und Fachleuten bereits an der Entwicklung eines entsprechenden Konzepts gearbeitet.



Schließlich will Kramer die „Elternarbeit“ intensivieren und verstärkt Eltern, Elternbeirat und Förderverein in die Schulaktivitäten einbeziehen. Die bestens bewährte tiergestützte Pädagogik, unter anderem mit der Asinella-­Eselfarm in Pähl, soll beibehalten werden. Und natürlich der Musikunterricht in all seinen Facetten. Michael Kramer spielt selbst Gitarre, weshalb ihm das musikalische Profil der Schule sehr zugesagt hat. Ein weiteres Hobby kann er an seinem neuen Wirkungskreis wieder aufleben lassen: Die Fußball-Mannschaft der Lehrer freut sich über den Neuzugang, denn Kramer hat viele Jahre aktiv beim SF Breitbrunn gespielt.



Der 1,96 Meter große COS-­Rektor kann keine typische Lehrer-Laufbahn aufweisen, bringt aber ein dickes Paket an praktischen Erfahrungen mit. Nach seinem Schulabschluss ließ sich Michael Kramer zunächst von der Deutschen Post AG zum „Postverkehrskaufmann“ ausbilden. Es folgten acht Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr in Mittenwald, Lagerlechfeld, Hamburg und München. In der Personalabteilung des Generalstabs im Sanitätsamt absolvierte eine Weiterbildung auf Meisterebene zum Personalfachkaufmann.



Erst danach studierte Kramer für das Lehramt an Mittelschulen. In der Starnberger Mittelschule hatte er die Klassenleitung 5 bis 9 inne und war stellvertretender Schulleiter. Dazu war er Beauftragter für den Lehrplan Plus sowie für den Datenschutz im Schulamtsbezirk Starnberg, Verbindungslehrer, Personalrat und Pressesprecher des BLLV-Kreisverbands Starnberg.



Im Auftrag des Ministers



Wegen seiner vielschichtigen Erfahrungen wurde der Pädagoge schließlich an das Kultusministerium berufen. Sein Aufgabengebiet umfasste Themen der Lehrerbildung, Unterrichtsversorgung, personalfachliche Angelegenheiten an Grund- und Mittelschulen sowie Sonder­maßnahmen für Personen ohne Lehramtsbefähigung im staatlichen Schuldienst. Im Landtag vertrat er sogar Kultusminister Michael Piazolo bei diesen Themen.