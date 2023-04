Millionenschaden bei bei Großbrand in Scheuring

Von: Susanne Greiner

Mit der Feuerwehr Scheuring waren beim gestrigen Brand in Scheuring rund 200 Einsatzkräfte unterwegs. Der Sachschaden liegt im Milllionenbereich. © FFW Scheuring

Scheuring - Keine Verletzten: Weder Menschen noch Tiere kamen bei dem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheuring am Donnerstagnachmittag zu Schaden. Dennoch, der Sachschaden liegt wohl im Millionenbereich.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ist der Brand laut Meldung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Scheuring ausgebrochen. Mehrere Gebäude seien stark beschädigt worden. „Nach aktuellem Stand wurden keine Menschen und auch keine Tiere verletzt, jedoch entstand hoher Sachschaden“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernehme die weiteren Ermittlungen, die Brandursache sei bislang noch ungeklärt. Eine Brandortbegehung sei für den heutigen Freitag vorgesehen.

Mehrere landwirtschaftlich genutzte Gebäude wurden stark beschädigt, weshalb der Schaden ersten Schätzungen zufolge vermutlich im Millionenbereich liege. Personen seien soweit bekannt nicht verletzt worden. „Nach bisherigem Kenntnisstand überlebten alle in einem dortigen Stall untergebrachten 25 Rinder und 15 Schweine.“

Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus dem ganzen Landkreisbeteiligten sich an der Löschung des Brandes. Zudem unterstützten der Rettungsdienst und das THW.

Wegen der am Anfang starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen schließen. Der Rauch löste sich aber vollständig auf, sodass die Gefahrenmeldung am Abend kurz vor 19 Uhr aufgehoben werden konnte.