Satter Zuschuss für den Bürgertreff in Utting

Von: Dieter Roettig

Über den Förderbescheid freuten sich vor dem künftigen Bürgertreff (von links) Alex Dorow, Veronika Hämmerle, Florian Hoffmann, Thomas Eichinger, Ministerin Michaela Kaniber, Christian Bolz, Hans Starke, Detlef Däke und Gabriele Triebel. © Roettig

Utting – Hoher Besuch in Utting: Die Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ließ es sich nicht nehmen, persönlich dem Verein „Füreinander“ einen Förderbescheid über 126.097 Euro zu überbringen. Als Zuschuss für Umbau und Ausstattung der offenen Begegnungsstätte „Bürgertreff“ in den neuen Räumen der ehemaligen VR-Bank in der Bahnhofstraße 31. Die Mittel werden aus dem EU-Förderprogramm LEADER zur Verfügung gestellt, das der Freistaat Bayern kofinanziert.

Damit wird das ehrenamtliche Engagement des 2001 gegründeten Vereins gewürdigt, der schwerpunktmäßig Seniorinnen und Senioren darin unterstützt, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ob mit Nachbarschaftshilfe, Fahrdiensten, Mittagstischen oder zwanglosem Zusammensein und Veranstaltungen im „Bürgertreff“. Da die bisherigen Räume nicht behindertengerecht sind und zu klein wurden, wird jetzt das ehemalige Bankgebäude entsprechend ausgebaut. „Hier wird es vor allem darum gehen, Menschen zusammenzuführen und ihrem Einsatz für das soziale und kulturelle Leben der Gemeinde einen Raum zu geben“, wie Ministerin Kaniber betonte. Sie sei überzeugt, dass hier ein großartiges Zentrum für ehrenamtliches Engagement entstehe, ein Ort für vielfältige Begegnungen, gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein generationsübergreifendes Miteinander.



Bürgermeister Florian Hoffmann freute sich über die Entscheidung des Gemeinderats, das von der VR-Bank erworbene Gebäude als eine multifunk­tionale Begegnungs- und Versammlungsstätte ohne Konsumzwang etablieren zu können. Wobei die Räume auch für Bildung, Vereine und Kultur zu Verfügung stünden. Er beglückwünschte die unermüdlichen „Füreinander“-Vorstandsmitglieder Hans Starke, Thea Schneider, Barbara Schiller und Andreas Seiler für die erneute Würdigung von oberster Stelle nach dem Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Bayern im vergangenen Jahr.



Hoffmann dankte auch dem neu gewählten Gemeinderat für den Entschluss, im ersten Stock des Hauses dauerhaft einen Kindergarten einzurichten: „Oben die ganz Jungen, unten die Ältesten der Gemeinde – was kann es Schöneres geben?“ Beifall kam von den zahlreich anwesenden Gemeinderäten, den Landtags­abgeordneten Gabriele Triebel und Alex Dorow sowie von Landrat Thomas Eichinger, den Hoffmann als „Neu-Uttinger“ begrüßte. Weils Bürgermeister Christian Bolz als Vorsitzender der LEADER-­Aktionsgruppe Ammersee-West zeigte sich zufrieden, dass der Förderungsbescheid „nach den vielen Formalismen“ endlich angekommen sei. Mit ihm freuten sich LAG-Manager Detlef Däke und Koordinatorin Veronika Hämmerle auch über den Entschluss des Landkreises, sich dem LEADER-Programm anzuschließen.



Hans Starke vom „Füreinander“-Vorstand betonte in seiner Dankesrede die enorme Wichtigkeit von bürgerlichem Engagement in Zeiten des demografischen Wandels: „Die Alten werden immer mehr, die Jungen immer weniger. Die beste Medizin gegen Vereinsamung oder Demenz ist die gesellschaftliche Teilhabe.“ Deshalb stehe auf dem Flyer des Vereins der Spruch: „Für die Welt bist Du vielleicht nur ein einziger Mensch. Aber für einen Menschen kannst Du die ganze Welt sein.“ In diesem Zusammenhang wies Starke auf die begonnene Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schondorf hin. Dadurch eröffne sich die Option, dem bürgerlichen Engagement im Allgemeinen sowie der Altenhilfe im Speziellen einen noch größeren Raum zu geben.