Ein „Konglomerat“ von Gründen: Immer mehr Kirchenaustritte auch im Landkreis

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Negativ-Schlagzeilen überschatten die Katholische Kirche - Austritte sind die Folge. © Symbolbild: Panthermedia

Landkreis – Momentan steht die Kirche in keinem guten Licht: Immer wieder werden Missbrauchsfälle bekannt, aber auch andere Negativ-Schlagzeilen machen es den Gotteshäusern nicht leicht, positiv zu erscheinen. Kirchenaustritte sind die Folge – und zwar nicht wenige.

„Die Austritte gehen schon weit zurück, bis dahin, als der erste große Missbrauchsskandal öffentlich wurde“, erklärt Landsbergs Dekan Oliver Grimm. Mit der Veröffentlichung der ersten Missbrauchsfälle seien zahlreiche Kirchenmitglieder ausgetreten, das sei zwar schon Jahre her. Aktuell gebe es aber wieder ein „unangenehmes Hoch.“



„Ich denke, dass der Umgang mit Krisen noch nie die Stärke der Kirche war“, resümiert der Dekan die möglichen Gründe für die vermehrten Austritte aus der Glaubensgemeinschaft, „Das Thema Missbrauch ist nicht schön, aber sich dem nicht zu stellen – das ist die größte Katastrophe, die man überhaupt einläuten kann“, so Grimm. Die Missbrauchsskandale in Verbindung mit dem Umgang der Kirche damit seien sicherlich einer der Hauptgründe für die vermehrten Austritte.



Abgesehen davon gebe es aber auch ‚historische‘ Gründe für die vermehrten Austritte, ist Grimm überzeugt. Früher habe die Kirche noch einen anderen Stellenwert gehabt. „Die Leute haben sieben Tage die Woche gearbeitet. Da war eine Stunde Gottesdienst am Sonntag ein Segen.“ Auch Musik war damals noch nicht alltäglich – ebenfalls etwas, was man oft nur im Gottesdienst vorfand. Doch die Zeiten haben sich geändert: „Es gibt eigentlich nichts in der Gesellschaft, was sich nicht auf das Verhältnis der Menschen zur Kirche auswirkt. Die Bevölkerung heute lebt anders als noch vor vielen Jahren.“



Rolle der Frau

Oft gelte insbesondere die katholische Kirche als überholt: Die Rolle (oder auch ‚Nicht-Rolle‘) der Frau in der Kirche, das Zölibat, alles das sei in den Augen vieler Menschen nicht mehr zeitgemäß. Deshalb ist aber eine Entwicklung für den Dekan besonders interessant: Die Anzahl der Protestanten, die aus der Kirche austreten, sei im Verhältnis etwa gleich hoch wie die der austretenden Katholiken. „Missbrauchsskandale gibt es auch in der evangelischen Kirche – aber bei Weitem nicht so extrem oder so öffentlich wie in der katholischen Kirche“, so Grimm.



„Diese Gründe, die man uns immer wieder vorwirft, dass wir der Zeit hinterher sind wie beim Zölibat oder der Rolle der Frau in der Kirche – das fällt bei den Protestanten komplett weg.“ Genau deshalb müsse es für die Austritte eben auch noch andere Gründe geben.



Trotzdem sieht Grimm einen Hoffnungsschimmer für die katholische Glaubensgemeinschaft: „Weltweit wächst die katholische Kirche“, so der Dekan. Das bedeute, dass die Botschaft der katholischen Kirche weder uninteressant noch überholt sei. „Aber wir in Westeuropa haben gerade eben Probleme. Das sind so viele Dinge, die da mit hineinspielen.“



Grimm bezeichnet die Situation als ein „Konglomerat von Gründen“, die zusammenspielen und bewirken, dass die Kirche, insbesondere in Deutschland, momentan ‚keine gute Figur‘ mache.



Jetzt handeln

Dass die Menschen, die sich mit der katholischen Kirche verbunden fühlten, auch in dieser Gemeinschaft bleiben wollten, daran hegt der Landsberger Dekan keinen Zweifel. Aber um das Vertrauen dieser Gläubigen zurückzugewinnen, müsse die katholische Kirche die Skandale jetzt endlich konsequent aufarbeiten. „Das ist zwar eine schwierige Aufgabe, aber daran kommen wir nicht vorbei.“