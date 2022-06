Missbrauchsverdacht gegen 21-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Die Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen aus dem Landkreis laufen. Er steht unter dringendem Tatverdacht, Kinder sexuell missbraucht zu haben. © Polizei

Landkreis – Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg steht unter dringendem Tatverdacht, als Trainer in einem Sportverein Kinder sexuell missbraucht zu haben. Das teilt Kriminaloberkommissarin Michaela Grob vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Bei den sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Leitung der Staatsanwaltschaft Augsburg habe sich bisher der Verdacht gegen den 21-Jährigen, zwei zwölfjährige Mädchen aus der von ihm trainierten Mannschaft sexuell missbraucht zu haben, verhärtet, sagt Grob in der Pressemitteilung. In dessen Wohnung habe man zudem mehrere Speichermedien sichergestellt, die derzeit ausgewertet würden. Der Verdächtige sei aktuell in Untersuchungshaft.

In Absprache mit der Vereinsvorstandschaft informierte die Polizei am Freitag bei einem zentralen Gespräch die Eltern der vom Tatverdächtigen trainierten Kinder- und Jugendmannschaften. Neben dem Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck, Kriminaldirektor Manfred Frei, stand auch das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit seiner Beauftragten für Opferschutz, Kriminalhauptkommissarin Marita Fuchs, den Eltern und anwesenden Personen für Fragen und Beratung zur Verfügung.



Wegen der laufenden Ermittlung könne man momentan keine weiteren Auskünfte geben, so Grob: „Es wird nachberichtet.“