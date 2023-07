„Krombine“ und die Schweden-Königin

Empfang 1991 auf Schloss Drottningholm: Gertrude Krombholz neben Königin Silvia (Mitte) mit den Moriskentänzern. © Privat

Dießen - Man kennt sie als die „Krombine“: Dr. Gertrude Krombholz. Die Sportlehrerin und -wissenschaftlerin war bei den Olympischen Spiele 1972 in München, wo sie Silvia Sommerlath, die spätere Königin Silvia von Schweden, kennenlernte, 1976 in Innsbruck und 1980 in Lake Placid als Chefhostess und Mitchoreografin für die Eröffnungsfeiern sowie im Zeremonienbereich im Einsatz. Zudem war sie seit 1984 bei 16 „Paralympics“. In ihrer Wahlheimat Dießen feierte sich kürzlich ihren 90. Geburtstag.

Von ROMY SCHWAIGER und THOMAS ERNSTBERGER

Über Jahrzehnte hinweg prägte Gertrude Krombholz die sportwissenschaftliche Ausbildung an der TU München, sie erfand den „integrativen Rollstuhltanz“ und wurde 1991 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Seit 2006 lebt sie in der Seniorenresidenz Augustinum in Dießen. Hier führte der „Bewegungsmensch“, wie sie sich selbst bezeichnet, 2012 den Rollator-­Tanz ein, den sie alle zwei Wochen mit den Bewohnern übt, hier sprach sie mit dem KREISBOTEN:



90 Jahre und noch immer aktiv – wie geht es Ihnen?

Krombholz: „Ich habe das noch gar nicht so richtig registriert, dass ich schon 90 Jahre alt sein soll. Wenn ich meinen Schreibtisch und meinen Computer ansehe und alles, was es da zu erledigen gibt, dann kann ich das gar nicht glauben und fühle mich immer noch 20 Jahre zurückversetzt.“

Geburtstagsfeier am schönen Ammersee-Westufer: Dr. Gertrude Krombholz und Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. © FKN

Sie sind gesund und munter. Was ist Ihr Geheimnis?

Krombholz: „Ich gehe im Augustinum gerne ins Schwimmbad und zum Aquajogging, weil das für mich eine der besten Bewegungsübungen ist. Ich lege sehr, sehr viel Wert auf die tägliche Bewegungszeit. Das möchte ich auch allen mitgeben: Schaut, dass Ihr Euch täglich in irgendeiner Weise bewegt! So wie mein Leben bewegt war.“

Wie bei den Olympischen Spielen mit Ihren Hostessen – haben Sie noch Kontakt zum schwedischen Königshaus?

Krombholz: „Ja, der Kontakt besteht immer noch. In den 90er Jahren war ich einmal nach Stockholm eingeladen, da hat das Königspaar sogar den Rollstuhltanz mitgemacht. Und letztes Jahr war Silvia ja in München. Bei einem Empfang im Alten Rathaus hat sie mich umarmt wie in alten Zeiten.“

Olympische Spiele 1972 in München: Dr. Gertrude Krombholz (vorne Mitte) im Kreis der Olympia-Hostessen. © Privat

Hat die Königin auch zum 90. gratuliert?

Krombholz: „Nein, sie hat viel zu viel um die Ohren. Früher kam immer ein prachtvolles Telegramm, aber die Sekretärinnen, die mich gekannt haben, gibt’s nicht mehr. Das ist halt der Lauf der Dinge, wenn man 90 ist. Aber ich habe über 100 Glückwünsche bekommen, einen ganzen Leitz-Ordner voll. Von Markus Söder genauso wie von Münchens OB Dieter Reiter und Landrat Thomas Eichinger.“

Verraten Sie uns doch bitte, wie Sie Silvia 1972 kennengelernt haben…

Krombholz: „Ganz ehrlich: 1972 hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun. Ich habe alle Siegerehrungen gemacht und war viel in der Schwimmhalle, Silvia hauptsächlich bei der Leichtathletik im Olympiastadion. Der enge Kontakt kam erst 1976 in Innsbruck zustande, da war sie stellvertretende Leiterin der Protokollabteilung, da haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Und 1976 kam sie schon als Königin nach Lake Placid…“

Warum haben Sie sich dazu entschieden, ins Augustinum nach Dießen zu ziehen?

Krombholz: „Dafür war meine Lieblingsklasse verantwortlich, die ich in Marquartstein in Chemie unterrichtet habe. Als sie 2002 ihr 40-jähriges Abitur-Jubiläum gefeiert hat, war ich eingeladen und einer meiner ehemaligen Schüler war zu der Zeit Direktor des Augustinums. Seine Frau hat mir geraten, mich bei Interesse sofort dort anzumelden, da es eine Wartezeit von zehn Jahren gebe. 14 Tage später bin ich hierher gefahren und habe einen Vorvertrag ausgefüllt. 2006 hatte ich einen Unfall in meiner Wohnung in Nymphenburg und konnte ab dann nicht mehr alleine dort leben. Im Schwabinger Krankenhaus kam mir dann die Idee, sofort nach Dießen zu ziehen. So bin ich hier gelandet. Hier seh‘ ich auf den See, ich sehe Andechs und einen wunderschönen Park. Herrlich!“

Sie haben 1973 den Rollstuhltanz erfunden und im Augustinum den Rollator-Tanz eingeführt. Wie sind Sie auf solche Ideen gekommen?

Krombholz: „Das waren immer spontane Ideen. Im Vorfeld zum Rollator-Tanz war hier im Augustinum eine gesellige Veranstaltung, bei der auch getanzt wurde. Da wurde ein Tango aufgelegt und eine Dame mit Rollator, die lange Zeit in Argentinien gelebt hat, ist auf einmal aufgesprungen und hat mit ihrem Rollator getanzt. Und ich habe mir gedacht: Das ist ja toll! Da könnten wir wirklich mit dem Rollator tanzen! Das war der Start der Tanzgruppe.“

Ein Tänzchen zum runden Geburtstag: Die von Krombholz gegründete Rollator-Tanzgruppe im Augustinum. © FKN

Im Rahmen von Sport- und Tanzveranstaltungen haben Sie viele Länder bereist. Wo hat’s Ihnen besonders gut gefallen?

Krombholz: „Vom Enthusiasmus und der Begeisterungsfähigkeit hat mich ein Menschen­schlag am meisten beeindruckt – die Argentinier! Sie zeichnen sich vor allem durch Herzlichkeit, Verbundenheit und eine nie enden wollende Begeisterungsfähigkeit aus. Das Land, das mich kulturell am meisten fasziniert hat, ist Kambodscha, das ich 1967 erlebt habe, als der Krieg noch nicht ausgebrochen war. Ich bin mit dem einheimischen Bus durch das Land gefahren und habe es noch im ursprünglichen und urwüchsigen Zustand kennengelernt – ohne Tourismus.“

Was ist Ihnen von all den Reisen am meisten in Erinnerung geblieben?

Krombholz: „Das Schöne ist, dass ich überall Freunde gefunden habe, die ich mir bis heute erhalten konnte - vor allem in Asien. In Japan, Hongkong, Malaysia, Philippinen oder auch Singapur wurde sehr intensiv und gezielt getanzt. Auch zu den Osteuropäern hatte ich immer einen herzlichen Kontakt. Ich habe dort auch unwahrscheinlich viel Gastfreundschaft erlebt. Etliche davon waren auch hier in Dießen zu Gast. Leider hat Corona natürlich viele Lücken gerissen.…“