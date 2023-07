Mit allen Sinnen erleben: Seeanlagen Dießen sind eröffnet

Von: Dieter Roettig

Den Ammersee aus der Vogelperspektive erleben konnte man bei der Eröffnung der Dießener Seeanlagen. © Roettig

Dießen - Der Spruch „Was lange währt …“ muss bei den Dießener Seeanlagen geändert werden: „Was sehr lange währt, wird nicht nur gut, sondern optimal“. Bei der offiziellen Eröffnung gab es ausschließlich Lob für das endlich vollendete „Monsterprojekt“.

Per Scherenschnitt wurden die Seeanlagen offiziell eingeweiht: Altbürgermeister Herbert Kirch, Vize-Präsidentin Sabine Kahle-Sander, Bürgermeisterin Sandra Perzul und Landrat Thomas Eichinger (von rechts). © Roettig

So nannte es Bürgermeisterin Sandra Perzul in ihrer Festrede. Denn bereits 2008 hatte der damalige Marktgemeinderat mit einem Ideenwettbewerb die Sanierung der Anlagen gestartet. Die Ufermauern und die Rialtobrücke waren marode und sanierungsbedürftig. Wichtig war auch der Wunsch der Dießener nach einem direkten See-Zugang. Den gibt es jetzt fünfzehn Jahre später. Dazu teilweise begrünte Sitzstufen, vergrößerte Freianlagen, gepflasterte Rundwege und eine breitere Brücke über den Mühlbach, die auch von Bauhof- und Rettungswagen befahren werden kann.



Gefühlt ganz Dießen war auf den Beinen, als die Seeanlagen jetzt offiziell eingeweiht wurden. Tage vorher wurde noch die „Möblierung“ abgeschlossen. Sitzbänke, Himmelsliegen und Garnituren mit Tischen laden zum Verweilen mit Aussicht auf den See ein. Andere sitzen direkt am Ufer und lassen ihre Füße von den Ammersee-Wellen umspielen.



„Der See muss erlebbar sein“ war schließlich die Maxime von Altbürgermeister Herbert Kirsch, der seinerzeit die Sanierung angepackt hatte. Eine Mammutaufgabe, wie er jetzt rückblickend ausplauderte: „Die längste Ordnerreihe mit den unendlichen Genehmigungsverfahren in meiner 24-jährigen Amtszeit!“



Ideen der Bürger

Seine Amtsnachfolgerin Perzul untermauerte den zeitlichen Ablauf der Sanierung. Nach dem Ideenwettbewerb und den Vorentwürfen gab es noch eine aktive Bürgerbeteiligung, deren Anregungen in das Konzept aufgenommen wurden. Der seit 2020 installierte neue Gemeinderat unter ihrer Leitung habe im Juni 2021 den Baubeginn auf dem ca. 8.200 Quadratmeter großen Areal abgesegnet und jetzt zum glücklichen Ende gebracht. Dabei dankte Perzul neben den Räten allen Beteiligten von den Planern, Baufirmen und Handwerkern bis zu den Mitarbeitern in Bauamt, Bautechnik und Bauhof.



Ihr besonderer Dank ging an die Städtebauförderung, die von den ca. 5,5 Millionen Euro Gesamtkosten 3,2 Millionen übernommen hat. Sabine Kahle-Sander, Vize-Präsidentin der Regierung von Oberbayern, durfte sich bei der Einweihung selbst davon überzeugen, dass die Zuschüsse gut angelegt wurden. Auch Landrat Thomas Eichinger war angetan von den neuen Seeanlagen und versprach, öfters vorbeizuschauen. Die neue Ufergestaltung fand er gelungen und bedauerte, dass man in seiner Heimatgemeinde Schondorf von Bürgerseite so vehement an den maroden Ufermauern klammere, obwohl es auch hier neue Entwürfe gebe.



Nach dem erfreulich kurzen offiziellen Teil, der mit dem kirchlichen Segen der Pfarrer Josef Kirchensteiner und Christoph Jokisch endete, durfte ausgiebig gefeiert werden. Perzul hatte die Seeanlagen in ein Party-Areal verwandeln lassen, in dem es an nichts fehlte: gastronomisches Angebot von herzhaft bis süß, Getränke vom Aperol bis zum Augustiner-Bier und natürlich Musik von Feinsten. Neben den Gruppen „Koko Head Park“ und der „Lizzy Miller Band“ war die größte Überraschung des Festes „LeBaCOS“, die Lehrerband der Carl-Orff-Schule unter Leitung von Rektor Michael Kramer. Sie begeisterte mit fetzigem Pop und Rock. Kein Wunder, dass unter den Fans vor der Bühne fast die ganze Schülerschaft mittanzte.



Neben dem Mühlbach-Entenrennen des Lions-Clubs war für wagemutige Kids und Erwachsenen noch etwas geboten: den Ammersee aus der Luft erleben. „Fliegen wie ein Vogel“ machte das Team von AirEmotion aus Dießen mit einem Riesenkran möglich.



Die letzte Umgestaltung der Seeanlagen fand übrigens 1965 statt. Aus dieser Zeit rührten der Asphaltbelag auf den Freiflächen im nördlichen Teil, die schmale Rialtobrücke, die unüberwindbaren Ufermauern, die Grünanlagen mit den Rosenbeeten im Boxler-Park sowie die Stufen am Mühlbach. Eingeweiht wurden die Anlagen damals von Dießens Bürgermeister Max Weiher und Landrat Bernhard Müller-Hahl. Historische Aufnahmen von damals wurden im Festzelt gezeigt.