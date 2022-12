BayernHistoryApp: Dießen ist erster Schwerpunkt

Von: Dieter Roettig

Die Geschichte des Dießener Marienmünsters und vieles andere erfährt man künftig unterhaltsam über die Handy-App BayernHistory. © Roettig

Dießen – Wenn künftig Touristen vor dem Marienmünster stehen und andächtig auf ihr Handy starren anstatt auf Maria mit dem Strahlenkranz über dem Eingangsportal, so hat das digitale Gründe: Auf der multimedialen BayernHistory-App verfolgen sie die Geschichte des ab 1720 entstandenen Barockbaus, dem Wahrzeichen der Marktgemeinde.

Aber auch viele andere geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten aus der größten West­ufer-Gemeinde finden sich auf der ortsbasierten App, die demnächst sowohl für IOS und auch Android kostenlos zum Downloaden bereit steht. Die unterhaltsamen und interaktiven Inhalte mit Texten zum Lesen und Anhören, historischen und aktuellen Fotos sowie Filmen werden ständig ergänzt und aktualisiert. Über den enormen Recherche-Aufwand und die unzähligen Stunden Fleißarbeit samt „Kostproben“ informierten vor dem Dießener Gemeinderat Wolfgang Hauck vom initiierenden Verein „die KunstBauStelle“ und Michael Lutzeier, als Marktgemeinderat und Kulturreferent federführend für die inhaltliche Gestaltung.



Für den Berufsmusiker und Big Band-Lehrbeauftragten der Universität Ulm ist das Dießener History-Projekt fast zu einem Fulltime-Job geworden. „Bei mir stapeln sich Berge von Unterlagen zur Geschichte und Kultur, die wir digital aufbereiten und damit erlebbar machen.“ Wobei er das Motto seiner Arbeit treffend „Zukunft braucht Herkunft“ nennt. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein oder dem kürzlich verstorbenen Kulturhistoriker Prof. Dr. Thomas Raff hat Michael Lutzeier einen eindrucksvollen Themenkatalog ausgearbeitet, der seinesgleichen sucht. Das anerkannte selbst Wolfgang Hauck, der neben Dießen auch die anderen teilnehmenden Landkreisgemeinden Egling, Fuchstal, Geltendorf, Greifenberg, Kaufering, Prittriching und Schondorf betreut: „Die Dießen-Inhalte sind bislang am umfangreichsten und weitesten gediehen!“



Ob zum Komponisten und Musikpädagogen Carl Orff, zum Keramiker-Papst Ernst Lösche und der weltbekannten Töpfer­szene, zum Kunstmaler Alexander Koester oder zu Highlights wie der Zinnmanufaktur Schweizer, dem Schacky-Park und dem Diez-Wahrzeichen mit dem goldenen Fisch auf dem Weg in die Seeanlagen mit dem Dampfersteg finden sich hier unzählige Themen, die für Touristen und auch Einheimische interessant sind. Auch Skurriles fehlt nicht wie die Mär vom Dießener Skilift, den es angeblich wirklich einmal gab.



Bürgermeisterin Sandra Perzul dankte Kulturreferent Lutz­eier und seinen Mitstreitenden, die seit zwei Jahren ehrenamtlich und unauffällig die Dießen-Inhalte der App aufbereiten: „Damit wird die Außen­wirkung unserer Gemeinde zeitgemäß und extrem positiv aufgewertet. Alles kostenlos und jederzeit spielerisch abrufbar.“



Wolfgang Hauck hatte das Format seinerzeit in der Bundeshauptstadt entdeckt und ist mit der „BerlinHistoryApp“ eine Kooperation eingegangen. Wobei der bayerische Ableger auf einem eigenen Server mit eigener Datenbank in Deutschland gehostet wird. Gefördert wird das Projekt unter anderem vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, dem Bezirk Oberbayern und dem Kulturfonds Bayern sowie der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.



Wenn im Frühjahr die Bayern­App an den Start geht, müssen die User übrigens nicht unbedingt ständig auf ihr Handy gucken: Viele Erklärtexte werden vorgelesen und können mit Stöpsel im Ohr verfolgt werden. Also mit allen Sinnen wie Hören, Lesen und Sehen die Geschichte Dießens erleben. Mit aufgerufener App und GPS melden sich die POIs (Points of Interest) sogar selbst.