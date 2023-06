Marcel Schrötter: Vollgas auf Donington Park

Von: Toni Schwaiger

Bereit für ein spannendes Rennwochenende auf der Insel: Marcel Schrötter. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf - Für den sechsten Stopp der FIM Supersport World Championship hat das gesamte Fahrerlager den Kanal nach England überquert. WorldSSP-Rookie Marcel Schrötter aus Pflugdorf freut sich auf ein spannendes Rennwochenende. Er kennt die vier Kilometer lange Strecke in Mittelengland nur aus dem Videospiel, außerdem wartet ein neuer Asphaltbelag darauf, sich zu bewähren

Vor dem hektischen Monat Juli, in dem drei Rennwochenenden auf dem Programm stehen, liegt Schrötter derzeit auf dem 3. Platz in der WM-Gesamttabelle. Diesen möchte er am liebsten in Donington verbessern, bevor er am kommenden Montag zum offiziellen Test für das Acht-Stunden-Langstreckenrennen nach Japan fliegt. Nach 2017 wird der Pflugdorfer zum zweiten Mal an diesem Klassiker teilnehmen. Wie damals wird Schrötter wieder mit dem S-Pulse Dream Racing antreten. Seine Teamkollegen am ersten August-Wochenende werden der Australier Joshua Waters und der Japaner Cocoro Atsumi sein. Das japanische Team belegte im vergangenen Jahr den4. Platz bei den „Suzuka 8 hours“.

Das Rennwochenende beginnt heute mit den beiden freien Trainings, bevor es am Samstagmorgen direkt in die Superpole geht, in der die Startaufstellung festgelegt wird. Das erste Rennen des Wochenendes startet dann am um 15:15 Uhr Ortszeit (16:15 MESZ), Rennen 2 wird am Sonntag erst am Nachmittag um 14:30 Uhr Ortszeit (15:30 MESZ) gestartet. Der österreichische Rechteinhaber im deutschsprachigen Raum, ServusTV, wird live von den wichtigsten Entscheidungen des Wochenendes berichten.

MV-Augusta-Pilot Schrötter: „Donington ist die erste Strecke im Kalender der Supersport-WM, die für mich absolutes Neuland ist. Aber ich freue mich sehr auf diese Herausforderung, denn das Layout sieht sehr interessant aus und es scheint, dass der Fahrspaß nicht zu kurz kommen wird. Der überwiegend flüssige Kurs sollte mir eigentlich liegen. Nur die letzten beiden Kurven sind etwas knackiger und enger, aber auch damit werde ich zurechtkommen. Spannend wird es auf jeden Fall, denn die gesamte Strecke wurde neu asphaltiert. Ein Umstand, der für alle neu ist.“