Dießener Feuerwehr sucht neue „Löschzwerge“

Von: Dieter Roettig

Die Dießener Feuerwehr sucht Helden von morgen für ihre Jugendfeuerwehr und lädt am Samstag, 26. August, zu einem Mitmach- und Erlebnistag ein. © Roettig

Dießen – „Wenn ich mal groß bin, werde ich Feuerwehrmann!“ Diesen Satz hört man im digitalen Spiele- und Social-Media-Zeitalter der Smartphones und Tablets leider immer seltener. Demzufolge klagen viele Feuerwehren über einen Mangel an Nachwuchskräften und lassen sich etwas einfallen, um das Interesse zu wecken.

Den Kids Realität nicht nur vorzugaukeln wie am Bildschirm, sondern mit viel Action live erfahren zu lassen, ist das Anliegen des Mitmach- und Erlebnistags der Freiwilligen Feuerwehr Dießen. Er findet am Samstag, 26. August, von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt für Eltern und Kinder ist das Feuerwehrgerätehaus in der Johannisstraße 24. Neben geführten Touren hinter die Kulissen der Wehr und einem Feuerlöschtraining gibt es Rundfahrten mit Feuerwehrautos und sogar Kurzausflüge auf den Ammersee mit dem „Feuerwehrmehrzweckboot“. Denn wenn auf dem Wasser ein Schiff brennt, muss auch hier die Feuerwehr blitzschnell vor Ort sein. Für die Erwachsenen lädt eine „Mitmachstation am Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF“ zum Reinschmecken ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen und staunen. Es gibt auch Brotzeiten und was zum Trinken.



Viele Aufgaben

Natürlich wird den neugierigen Jungs und Mädels auch erklärt, dass längst nicht nur die Brandbekämpfung zu den Aufgaben einer Feuerwehr gehört. Auch bei Unfällen aller Art und Naturkatastrophen gilt es, schnelle Hilfe zu leisten und Menschenleben zu retten. All diese Fähigkeiten kann man von der Pieke auf „spielend“ bei der Dießener Jugendfeuerwehr erlernen. Laut dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV) gibt es aktuell bundesweit rund 55.000 kleine „Löschzwerge“, die „brennend“ auf ihren ersten Einsatz als gestandener Feuerwehrmann oder aber auch als starke Feuerwehrfrau warten.



Bis dahin gibt es in Praxis und Theorie noch viel Interessantes und Abenteuerliches zu erfahren. Zum Beispiel über die Historie der Feuerwehren. Kaum jemand weiß zum Beispiel, dass die erste offiziell organisierte Feuerwehr im Jahr 21 vor Christus in Rom gegründet wurde. 600 speziell ausgebildete Sklaven als „Servi publici“, was soviel wie „Diener der Öffentlichkeit“ heißt, waren für die Brandbekämpfung zuständig.



Die Freiwillige Feuerwehr Dießen wurde als Verein im Jahr 1868 gegründet und ist heute die zweitgrößte Feuerwehr im Landkreis Landsberg. Das Kerneinsatzgebiet in der flächengrößten Gemeinde des Landkreises umfasst rund 82 Quadratkilometer. Mit ihren diversen Sonderfahrzeugen wie Drehleiter, Wechsellader und Booten ist die Feuerwehr Dießen auch in der gesamten Region und in den Nachbarlandkreisen rund 200 mal pro Jahr im Einsatz.



Laut Stephan Schmid, Vize-Vorstand der Dießener Feuerwehr und Mitorganisator des Erlebnistages, sei auch die enge Kameradschaft unter den Floriansjüngern ein Grund, sich früh einzubringen und zu engagieren. Viele Freundschaften für das ganze Leben seien hier schon entstanden. Auch in der Dießener Vereinslandschaft spielt die Feuerwehr eine wichtige Rolle. Bei diversen Anlässen im gesellschaftlichen und kirchlichen Jahreskalender sind die Feuerwehrler in ihren Einsatz-Uniformen willkommene Gäste und Mitwirkende.